En sevdiğiniz eşyaların lekelenmesi canınızı sıkar. Üstelik bu leke mürekkep lekesi gibi inatçı bir leke ise; o gününüz alt üst olabilir. Ancak paniğe kapılmaya gerek yok! Pratik yöntemlerle mürekkep lekesi nasıl çıkar, bu lekeden nasıl kurtulursunuz, işte püf noktalar…

Kıyafetlerimizin, eşyalarımızın, evimizin temiz ve düzenli olması bizim için önemlidir. Sağlıklı bir yaşam için, yaşam alanlarımızın temizliğine dikkat ederiz. Ama bazen başa çıkmakta zorlandığımız şeyler de olmuyor değil. Yıllardır ev hanımlarının korkulu rüyası olan bazı inatçı lekeler vardır. Bunlardan biri de şüphesiz mürekkep lekesi. Günlük hayatımızda çok kolay karşılaşabileceğimiz mürekkep lekesi, temizlerken aynı kolaylığı sunmuyor. Gömlek cebine konulan bir tükenmez kalemden tutun, çocuğunuzun çalışma masasındaki mürekkep hokkasına kadar her yerde başınıza iş açabilir. Fakat üzülmeyin, kıyafetlerinizi ya da eşyalarınızı atmak zorunda değilsiniz. Size bazı pratik çözümler getirdik.



Mürekkep lekesi çıkar mı?

Mürekkep lekesi kesinlikle çıkabilen bir lekedir. Fakat bazı ince püf noktaları vardır. Öncelikle mürekkep lekesi ilk oluştuğunda yani daha yaş iken temizlemek daha kolaydır. Leke kurudukça temizlemesi zorlaşır. Mürekkep lekesi olan eşyanız da lekenin yayılımını engellemeye çalışın. Ne kadar geniş alana sıçrarsa, işiniz o kadar zorlaşır. Yapmamanız gereken en önemli şey ise: Mürekkep lekesi olan eşyanızı hemen sıcak suya sokmaktır. Bunun yerine kuru bez ya da kağıt havlu yardımıyla lekeyi emdirmeye çalışın. Ardında bir bardak soğuk suya yarım kapak sıvı çamaşır deterjanı ekleyin. İyice karıştırdıktan sonra içine bezinizi batırıp iyice emdirin. Mürekkep lekesi üzerine bu bezi uyguladıktan sonra ılık su ile güzelce yıkayın. Genelde yaş mürekkep lekelerinde daha etkili sonuç veren bu yöntem eğer kuru mürekkep lekesini çıkarmadıysa, aynı işlemi bir kez daha deneyin. Mutlaka başarılı bir sonuç elde edersiniz.



Bir diğer yöntem ise: mürekkep lekesi olan eşyanız halı ya da koltuk gibi kalın bir şey değilse, kıyafet ya da havlu gibi inceyse, hemen lekenin altında kağıt havlu ya da bir parça bez koyun. Böylece lekenin başka bir yere dağılması engellenir. Bu işlemden sonra eğer evinizde varsa pamuğa, eğer yoksa yine bir beze ya da kağıt havluya birkaç damla ispirto damlatın ve lekenin üzerine uygulayın. Kumaşı olabildiğince yumuşak bir şekilde ispirtolu bezle temizleyin. Sertçe çitilemekten kaçınmanız iyi olur. Pamuk ile temizlemeniz sizin için daha rahat olur çünkü değiştirmeniz daha kolaydır. Yaklaşık 25-30 dakika kadar aynı işlemi tekrarlayın, elinizdeki pamuk ya da kullandığınız beze mürekkep geçmeyinceye kadar silmeye devam edin. Mürekkebin geçtiğinden emin olunca, yarım kapak sıvı deterjan ve soğuk suyla yıkayın. Eğer evinizde deterjan yoksa, sabun kullanmayın. Çünkü deterjan içerisindeki kimyasal maddeler sabundan daha etkilidir. Sabun size aynı sonucu vermez. Mutlaka sıvı çamaşır deterjanı edinin. Bu iki yöntem kullandığınız eşya ya da kıyafetin kumaşına, kalitesine göre değişiklik gösterebilir. O nedenle iki yöntemi de denemeyi ihmal etmeyin. Mutlaka iyi bir sonuca ulaşacaksınız.







Beyaz kumaştan mürekkep lekesi çıkarmak mümkün mü?

Bir parça pamuğa limon suyu ya da varsa alkol damlatarak, leke olan yeri silerseniz beyaz gömlek ve kumaşlardaki lekeden kurtulabilirsiniz. Özellikle gömlek cebine konulan tükenmez kalem ile oluşan bu lekeden kurtulmak bir hayli kolay!



Ele bulaşmış mürekkep lekesi çıkarmak...

Elinize ya da vücudunuzun herhangi bir yerinde deri üzerine bulaşan mürekkep lekesinden kurtulmak için çözüm domateste gizli. Domatesin suyu ile vücudunuzda ya da elinizdeki lekeyi iyice ovuşturun. Daha iyi ovuşturmak için bir bezde kullanabilirsiniz. Ardından ılık suyla bir güzel durulayın. İhtiyaç durumunda sabunlar bir kez daha yıkayabilirsiniz.



Kumaştan mürekkep lekesi çıkarmak için ne yapmalı?

İpek, yün, pamuk gibi hassas kumaşlardan mürekkep lekesi çıkarmak için en önemli şey mürekkep hala ıslak iken soğuk suyla yıkamaktır. Kesinlikle sıcak ya da ılık su kullanmadan soğuk su ile mürekkebi olabildiği kadar akıtın. Kumaşı soğuk sudan alıp üzerine süt dökün ve bir tur daha yıkayın. Daha sonra az miktar limon tuzuyla lekeli yeri iyice ovalayın. Son olarak yine soğuk su ile durulayın ve lekelerden kurtulun. İkinci bir yol olarak bir bardak suya üç kaşık nişasta ekleyerek lekelere uygulayabilirsiniz. Ardından soğuk suyla yıkayarak lekelerin çıktığını görebilirsiniz.