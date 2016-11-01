Tasarımı, donanımı ve teknolojisi ile tercih sebebi olacak öneriler...

Yazı: Arzu Sözeri

Bologna'nın rüya gibi yollarında deneme fırsatı bulduğum Peugeot 3008; güçlü ve keskin ön tasarımı, heybetli görüntüsünü tamamlayan yeni ızgarası, yeni far tasarımı, krom detayları ve LED ışıkları, arkada aslan pençesi 3D LED stopları birleştiren parlak siyah bantı ile yollarda tüm dikkatleri üzerine toplamayı elbette başarıyor. SUV segmentinin beklenen tüm özelliklerini bünyesinde barındıran yapısıyla modern olduğu kadar şık hatları ile heyecan uyandırıyor.

İÇ TASARIM

İç tasarımı da kesinlikle hayal kırıklığına uğratmıyor, hatta detayları kadın gözüyle eminim çok beğeneceksiniz. Gösterişli ön konsol ve bünyesinde barındırdığı yeni nesil i-Cockpit tamamen sürücü odaklı tasarımı ile dikkat dağıtmadan yolda keyifli bir sürüş gerçekleştirmenizi sağlıyor. 8 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekran tablet görünümünde. Özellikle navigasyon kullanımında görüntüyü büyütebiliyorsunuz. Ekranın alt kısmında yer alan piyano tuşlarını andıran düğmeler radyo, klima, navigasyon, araç özellikleri gibi temel fonksiyonlara doğrudan erişim sağlıyor. Yükseltilmiş gösterge paneli 12.3 inçlik ekranı sürücünün ihtiyaç duyacağı her şeyi doğrudan görüş alanına getiriyor. Deri, alüminyum karbon kaplamalara ek olarak çok güzel düşünülmüş ön konsol kumaş yüzey bu kısımda farklılık yaratıyor. Evet hem sürücü ve hem de yolculuk edenler için konforlu bir yaşam alanı var. Elbette arka koltuklarda yolculuk edenleri de unutmayalım. Özel olarak tasarlanmış Magic Flat sistemi (tek tuş ile yatan koltuklar ile elde edilen düz zemin) ve 2/3-1/3 oranında katlanan arka koltuk ile kendi özel iç mekanınızı yaratabiliyorsunuz. Araçta sıkı güvenlik önlemleri mevcut. Aktif şerit takip sistemi, aktif kör nokta uyarı sistemi, adaptif hız sabitleme sistemi -tamamen durdurma özelliği ile, yorgunluk algılama, trafik işareti tanıma sistemi, güvenli takip mesafe uyarı sistemi gibi şehir trafiğinde ayrı şehirlerarası yollarda ayrı hayatınızı kolaylaştıracak teknolojik hareketler mevcut. Ve orta konsolda bulunan bir düğme ile advanced grip control sistemine geçiş yapabiliyorsunuz. Değişken hava ve yol koşullarına adapte olunduğu gibi eğim iniş destek sistemi ile dik yamaçlarda bile güvenli ve kontrollü bir şekilde aracın ilerlemesini sağlıyor.

İNCE DETAYLAR

Yeni Peugeot 3008’i kullanmayı sevdim. En önemlisi kendimi güvenli hissettim. Yol tutuşu, yükseklik hissi ve entegre kumandalı kompakt ve sportif direksiyon simidi... Bagaj sistemini harekete geçirmek için tek bir ayak hareketiniz yeterli. İnce düşünülmüş detaylar! Yeni renk seçeneklerinde ise grinin tonları, siyah ve ön plana çıkan turuncu var. Bilip duyduklarınızı unutarak yeni Peugeot 3008’i denemenizi tavsiye ederim.



