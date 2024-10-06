OutdoorFest’te, doğa ve macera tutkunları bir araya geldi
Retrobüs konseriyle müzik şölenine de dönüşen festivalde ayrıca Outdoor Talks sahnesinde ünlü isimler katılımcılarla bilgi ve deneyimlerini paylaştı.
Elele Online
Etkinliğin ilk günü Retrobüs konseri ile müzik şöleni yaşatan ve nostaljik anlara kapı aralayan festivalde Outdoor Talks sahnesinde pek çok kanaat önderi, influencer ve doğa sever ünlü sanatçı katılımcılarla bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Enerjisi ve samimiyetiyle tanınan Yosi Mizrahi’nin sunuculuğunda gerçekleşen OutdoorFest, ünlü gazeteci ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, Oyuncu ve Komedyen Gökhan Yıkılkan, BUSAR arama kurtarma ekibiyle sahneye çıkan İlker Kızmaz, Pelin Erbil ve Şahver Koçulu gibi birçok ünlü ismi de ağırladı.
Bu yıl 3. kez gerçekleştirilen Outdoor Awards ile, bu yıl da sürdürülebilirlikten doğaya katkıya kadar pek çok alanda öne çıkan markaları halk oylamasıyla outdoor’un en iyileri olarak onurlandırdı.
Halk oylaması ile en iyi outdoor markaları tam listesi;
4x4 SUV KATEGORİSİ – JEEP, HONDA, KIA, SUZUKI
CROSSOVER KATEGORİSİ – SKODA, CHERY, PEUGEOT, HONDA
PICKUP KATEGORİSİ – VOLSKWAGEN AMAROK, FORD RANGER, ISUZU D-MAX
%100 ELEKTİRİKLİ OTOMOBİL KATEGORİSİ – KIA, MG, BYD, SKYWELL
MOTOKARAVAN KATEGORİSİ – HOTOMOBİL, SHANTİGO, DEMONTE KARAVAN
OFFROAD KARAVAN KATEGORİSİ – CAMPPASS, JAGGERVAN, DECAMP, WOLF
KARAVAN KİRALAMA KATEGORİSİ – AVİS, CAMPAGO, ENTERPRISE
AKARYAKIT KATEGORİSİ – OPET, PETROL OFİSİ, AYTEMİZ, TOTAL
MOBİL BANKACILIK KATEGORİSİ – AKBANK, GARANTİ BBVA, İŞCEP
GSM OPERATÖRÜ KATEGORİSİ – VODAFONE, TURKCELL, TÜRK TELEKOM
SİGORTACILIK KATEGORİSİ – DOĞA SİGORTA, QUICK SİGORTA, HDİ
OFFROAD LASTİK KATEGORİSİ – HANKOOK, LASSA, PETLAS, GENERAL
ENDURO MOTOSİKLET KATEGORİSİ – KTM, HUSQVARNA, GASGAS, FANTIC
TOURING MOTOSİKLET KATEGORİSİ – HONDA, BMW, SUZUKI, TRIUMPH
RACING MOTOSİKLET KATEGORİSİ – DUCATİ, APRILIA, HONDA
SCOOTER KATEGORİSİ – VESPA, YAMAHA, HONDA
KICK SCOOTER KATEGORİSİ – SEGWAY-NINEBOT, XIAOMI, ECOVOLT
BİSİKLET KATEGORİSİ – BİSAN, CORELLİ, SEDONA
AKILLI TELEFON KATEGORİSİ – APPLE, SAMSUNG, XIAOMI, OPPO
AKILLI SAAT KATEGORİSİ – APPLE, XIAOMI, SAMSUNG
ARAÇ KİRALAMA KATEGORİSİ – AVİS, SIXT, EUROPCAR
YAKIN MESAFE YOLCULUK APLİKASYONU KATEGORİSİ – MARTI TAG, TİKTAK, GETİR ARAÇ
ULAŞIMDA TERCİH EDİLEN HAVAYOLU KATEGORİSİ – PEGASUS, AJET, TÜRK HAVA YOLLARI
ULAŞIMDA TERCİH EDİLEN KARAYOLU KATEGORİSİ – KAMİL KOÇ, PAMUKKALE, ULUDAĞ SEYAHAT
KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ KATEGORİSİ – WATSONS, GRATİS, ROSSMANN
TEMİZLİK ÜRÜNLERİ KATEGORİSİ – SELSİL, ASPEROX, TURMEPA
PRATİK EKİPMANLAR KATEGORİSİ – KARCHER, ARÇELİK, XIAOMI
TAMİRAT EKİPMANLARI KATEGORİSİ – İZELTAŞ, WÜRTH, BOSCH, AEG
KAMP EKİPMANLARI KATEGORİSİ – DECATHLON, THE MOOSE BAY, KUTUP AYISI
YERLİ ÜRETİM OUTDOOR AYAKKABI KATEGORİSİ – VANEDA, YDS, NORTH WILD, SCOOTER
YERLİ ÜRETİM OUTDOOR KIYAFET KATEGORİSİ – CLIMBOLIC, VAV WEAR, VANEDA, MECANIK
SPOR AYAKKABI KATEGORİSİ – ASICS, UNDER ARMOUR, COLUMBIA, NEW BALANCE
KAHVE MARKASI KATEGORİSİ – STARBUCKS, NESPRESSO, TCHIBO, KURUKAHVECİ MEHMET EFENDİ
KAFE KATEGORİSİ – KAHVE DÜNYASI, STARBUCKS, KRONOTROP, ESPRESSO LAB
SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIK KATEGORİSİ – ZÜBER, WASPCO, BAHS BAR, RAWSOME
SU MARKASI KATEGORİSİ – HAYAT SU, ERİKLİ, SAKA
HAZIR YEMEK KATEGORİSİ – TADA, DURU, BURCU GIDA
Toplamda 42 kategoride yarışan markaların birincileri; Jeep, Skoda, Volkswagen Amarok, Kia, Hotomobil, Camppass, Avis, Opet, Akbank, Vodafone, Doğa Sigorta, Hankook, KTM, Honda, Ducati, Vespa, Segway-Ninebot, Bisan, Apple, Avis, Martı Tag, Pegasus, Kamil Koç, Watsons, Selsil, Karcher, İzeltaş, Decathlon, Vaneda, Climbolic, Asics, Starbucks, Kahve Dünyası, Züber, Hayat Su ve Tada oldu.