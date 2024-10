OutdoorFest’te, doğa ve macera tutkunları bir araya geldi

Etkinliğin ilk günü Retrobüs konseri ile müzik şöleni yaşatan ve nostaljik anlara kapı aralayan festivalde Outdoor Talks sahnesinde pek çok kanaat önderi, influencer ve doğa sever ünlü sanatçı katılımcılarla bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Enerjisi ve samimiyetiyle tanınan Yosi Mizrahi’nin sunuculuğunda gerçekleşen OutdoorFest, ünlü gazeteci ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, Oyuncu ve Komedyen Gökhan Yıkılkan, BUSAR arama kurtarma ekibiyle sahneye çıkan İlker Kızmaz, Pelin Erbil ve Şahver Koçulu gibi birçok ünlü ismi de ağırladı.

Bu yıl 3. kez gerçekleştirilen Outdoor Awards ile, bu yıl da sürdürülebilirlikten doğaya katkıya kadar pek çok alanda öne çıkan markaları halk oylamasıyla outdoor’un en iyileri olarak onurlandırdı.

Halk oylaması ile en iyi outdoor markaları tam listesi;

4x4 SUV KATEGORİSİ – JEEP, HONDA, KIA, SUZUKI

CROSSOVER KATEGORİSİ – SKODA, CHERY, PEUGEOT, HONDA

PICKUP KATEGORİSİ – VOLSKWAGEN AMAROK, FORD RANGER, ISUZU D-MAX

%100 ELEKTİRİKLİ OTOMOBİL KATEGORİSİ – KIA, MG, BYD, SKYWELL

MOTOKARAVAN KATEGORİSİ – HOTOMOBİL, SHANTİGO, DEMONTE KARAVAN

OFFROAD KARAVAN KATEGORİSİ – CAMPPASS, JAGGERVAN, DECAMP, WOLF

KARAVAN KİRALAMA KATEGORİSİ – AVİS, CAMPAGO, ENTERPRISE

AKARYAKIT KATEGORİSİ – OPET, PETROL OFİSİ, AYTEMİZ, TOTAL

MOBİL BANKACILIK KATEGORİSİ – AKBANK, GARANTİ BBVA, İŞCEP

GSM OPERATÖRÜ KATEGORİSİ – VODAFONE, TURKCELL, TÜRK TELEKOM

SİGORTACILIK KATEGORİSİ – DOĞA SİGORTA, QUICK SİGORTA, HDİ

OFFROAD LASTİK KATEGORİSİ – HANKOOK, LASSA, PETLAS, GENERAL

ENDURO MOTOSİKLET KATEGORİSİ – KTM, HUSQVARNA, GASGAS, FANTIC

TOURING MOTOSİKLET KATEGORİSİ – HONDA, BMW, SUZUKI, TRIUMPH

RACING MOTOSİKLET KATEGORİSİ – DUCATİ, APRILIA, HONDA

SCOOTER KATEGORİSİ – VESPA, YAMAHA, HONDA

KICK SCOOTER KATEGORİSİ – SEGWAY-NINEBOT, XIAOMI, ECOVOLT

BİSİKLET KATEGORİSİ – BİSAN, CORELLİ, SEDONA

AKILLI TELEFON KATEGORİSİ – APPLE, SAMSUNG, XIAOMI, OPPO

AKILLI SAAT KATEGORİSİ – APPLE, XIAOMI, SAMSUNG

ARAÇ KİRALAMA KATEGORİSİ – AVİS, SIXT, EUROPCAR

YAKIN MESAFE YOLCULUK APLİKASYONU KATEGORİSİ – MARTI TAG, TİKTAK, GETİR ARAÇ

ULAŞIMDA TERCİH EDİLEN HAVAYOLU KATEGORİSİ – PEGASUS, AJET, TÜRK HAVA YOLLARI

ULAŞIMDA TERCİH EDİLEN KARAYOLU KATEGORİSİ – KAMİL KOÇ, PAMUKKALE, ULUDAĞ SEYAHAT

KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ KATEGORİSİ – WATSONS, GRATİS, ROSSMANN

TEMİZLİK ÜRÜNLERİ KATEGORİSİ – SELSİL, ASPEROX, TURMEPA

PRATİK EKİPMANLAR KATEGORİSİ – KARCHER, ARÇELİK, XIAOMI

TAMİRAT EKİPMANLARI KATEGORİSİ – İZELTAŞ, WÜRTH, BOSCH, AEG

KAMP EKİPMANLARI KATEGORİSİ – DECATHLON, THE MOOSE BAY, KUTUP AYISI

YERLİ ÜRETİM OUTDOOR AYAKKABI KATEGORİSİ – VANEDA, YDS, NORTH WILD, SCOOTER

YERLİ ÜRETİM OUTDOOR KIYAFET KATEGORİSİ – CLIMBOLIC, VAV WEAR, VANEDA, MECANIK

SPOR AYAKKABI KATEGORİSİ – ASICS, UNDER ARMOUR, COLUMBIA, NEW BALANCE

KAHVE MARKASI KATEGORİSİ – STARBUCKS, NESPRESSO, TCHIBO, KURUKAHVECİ MEHMET EFENDİ

KAFE KATEGORİSİ – KAHVE DÜNYASI, STARBUCKS, KRONOTROP, ESPRESSO LAB

SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIK KATEGORİSİ – ZÜBER, WASPCO, BAHS BAR, RAWSOME

SU MARKASI KATEGORİSİ – HAYAT SU, ERİKLİ, SAKA

HAZIR YEMEK KATEGORİSİ – TADA, DURU, BURCU GIDA

Toplamda 42 kategoride yarışan markaların birincileri; Jeep, Skoda, Volkswagen Amarok, Kia, Hotomobil, Camppass, Avis, Opet, Akbank, Vodafone, Doğa Sigorta, Hankook, KTM, Honda, Ducati, Vespa, Segway-Ninebot, Bisan, Apple, Avis, Martı Tag, Pegasus, Kamil Koç, Watsons, Selsil, Karcher, İzeltaş, Decathlon, Vaneda, Climbolic, Asics, Starbucks, Kahve Dünyası, Züber, Hayat Su ve Tada oldu.