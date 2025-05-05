Roborock robot süpürgeleri: Özellikler ve ayrıntılar

Evde herkesin bir iş yükü var; yemek, çamaşır, alışveriş derken bir de temizlik mi? Neyse ki artık bu yükü paylaşan akıllı robotlar var. Bu Anneler Günü’nde klasik hediyelerin ötesine geçip işe yarayabilecek bir hediye vermeye ne dersiniz? Roborock’un robot süpürgeleri sadece süpürmekle kalmıyor, paspasını kendi yıkayıp kurutuyor, halı gördüğünde paspasını otomatik olarak kaldırıyor. Peki hangi model hangi özelliğe sahip, keşfedelim…

Roborock Qrevo L

Multifonksiyonel istasyonu, yalnızca tozu boşaltmakla kalmaz; aynı zamanda paspasını yıkar ve kurutur.

Reactive Tech™ engel algılama sistemi sayesinde, yerdeki oyuncakları, kabloları veya terlikleri tanır ve atlamadan, çarpmadan temizliğe devam eder. Bu yüzden Qrevo L, çocuklu ya da evcil hayvanlı evlerin için uygun olabilir. 10000 Pa’ya HyperForce™ emiş gücü halılardaki tozu, tüyü ve günlük kiri süpürür. 10 mm’ye kadar otomatik paspas yükseltme özelliği sayesinde, halıya geldiğinde paspas kendini yukarı kaldırır.

Roborock S8 Pro

Roborock S8 Pro. En sevdiğiniz halınızın derinliklerine yerleşen o görünmeyen tozları mı düşünüyorsunuz? Parkedeki kurumuş kahve lekesi? S8 Pro’nun 10.000 Pa yüksek emiş gücü ile Vibra Rise 2.0 paspas sistemi var.

S8 Pro sadece temizlik yapmıyor; aynı zamanda öğreniyor, hatırlıyor ve alışkanlıklarınıza göre çalışıyor. PreciSense® LiDAR navigasyon sistemi sayesinde odalarınızı üç boyutlu olarak tarıyor, hatırlıyor ve her defasında en verimli temizlik rotasını planlıyor. Reactive Tech™ engel algılama özelliği sayesinde yerde ne varsa görüyor, tanıyor ve ona göre hareket ediyor.

Roborock Saros 10

Roborock Saros 10, RetractSense™ navigasyon sistemi ile evin her köşesini tanıyor, alçak mobilya altlarında bile lazerini otomatik olarak indirip kaldırarak temizlikte detaylı çalışıyor.

Tüy, saç, kırıntı... DuoDivide™ fırça sistemi ve FlexiArm™ yan fırça, saçları dolamadan temizliyor; mobilya kenarlarına kadar uzanıyor ve 22000 Pa yüksek emiş gücüne sahip. AdaptiLift™ Gövde Sistemi, 4 cm'ye kadar olan eşikleri aşarak, farklı zemin tipleri arasında kesintisiz geçiş sağlıyor.

Ve temizlik sonrası? RockDock™ Ultra 2.0 tüm işi devralıyor: 80 ° sıcak suyla paspası yıkıyor, 60° sıcak havayla kurutuyor, tozunu boşaltıyor ve gerekli olduğunda deterjan ekliyor. Yalnızca temizlik yapmıyor; aynı zamanda öğreniyor, hatırlıyor ve yaşam tarzınıza adapte oluyor. SmartPlan™ 2.0 ile hangi oda nasıl bir temizlik istiyor biliyor, ona göre davranıyor.