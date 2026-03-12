Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, kızları Zeynep'in 4.yaş gününü kutladı
Magazin dünyasının sevilen çifti Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, ilk göz ağrıları olan kızları Zeynep’in 4. yaş gününü aile arasında düzenlenen renkli bir partiyle kutladı.
Magazin dünyasının en mütevazı ve sevilen çiftlerinden Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, bugünlerde çifte mutluluk yaşıyor. 2021 yılında attıkları imza ile hayatlarını birleştiren çift, ilk çocukları Zeynep'in 4. yaş gününü kutlarken, aynı zamanda oğulları Hazar'ın da yaklaşan 2. yaş günü heyecanını paylaşıyor.
24 Mart 2022 doğumlu olan Zeynep’in erken kutlanan 4. yaş günü için aile arasında sıcak bir organizasyon düzenlendi. Ece Çeşmioğlu, kızıyla ve eşiyle olan mutluluk dolu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
2024 Mart ayında dünyaya gelen ve babası Taner Ölmez'in "ismini annesi seçti" dediği küçük Hazar da ablasının doğum günü karelerinde yerini aldı.
Şu sıralar tabii platformu için çekilen "İmam Gazali: Hüccet'ül-İslam" dizisinin başrolünde yer alan Taner Ölmez'e, geçtiğimiz günlerde eşi ve çocukları sette sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti.