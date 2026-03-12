Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, kızları Zeynep'in 4.yaş gününü kutladı

Magazin dünyasının en mütevazı ve sevilen çiftlerinden Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, bugünlerde çifte mutluluk yaşıyor. 2021 yılında attıkları imza ile hayatlarını birleştiren çift, ilk çocukları Zeynep'in 4. yaş gününü kutlarken, aynı zamanda oğulları Hazar'ın da yaklaşan 2. yaş günü heyecanını paylaşıyor.