Rüyada kar yağdığını görmek rüya sahibinin iş hayatında bilgisinin kullanarak adımlar atması ile güzel gelişmelerin ortaya çıkacağı manasına gelen rüyalardan biridir. Ayrıca karın mevsiminde görülmesi rüya sahibi için üzüntü ve kederin gitmesine delalet eder.

Rüyada kar yağdığını görmek; yani kar görmek, rüya alimleri tarafından bir kaç farklı şekilde tabir edilmiştir. Geniş rızka, mal ve mülke, ucuzluk, asker ve mevsimi haricinde görüldüğünde ise hastalığa delalet etmektedir.



Rüyada karın üstünde uyuduğunu görmek; mevsiminde yağan kar ve karın üstünde uyuduğunu görmek hem ucuzuluk hem de bolluk ve berekete işaret etmektedir. Rüyada kar soğuğunun kendisine isabet ettiğini görmek fakirlik ile tabir olunmaktadır.

Rüyada çok kar yağdığını görmek; verem gibi salgın hastalıklara işaret etmektedir. Bazen ise bu rüyanın anlamı hayvanlara gelebilecek hastalığa delalet etmektedir.

Rüyada kar yediğini görmek; eğer yenilen kar mevsimine göre değişiklik göstermektedir. Eğer kış aylarında yağmış ise hem aile hayatında hem de iş hayatında bir çok şeyin yolunda gideceğine güzel haberler alınıp, sevineceğiniz gelişmeler olacağına delalet etmektedir. Yaz mevsiminde ise kötü haberler alınacağına delalet eder.

Rüyada mevsiminde kar yağdığını görmek; hayırlara vesilen olan rüyalardan biridir. Mevsiminde yağan kar görmek işlerinin yolunda gitmesine, aile hayatının iyi olması, kişi bekar ise yeni biri ile tanışması ve evlenmesine, işlerinin yolunda ve iyi olmasına delalet etmektedir.

Rüyada kardan dolayı yolda kalmak; rüya sahibinin dikkatsizliğinden dolayı bazı işlerinin aksamasına ve üzülmesi şeklinde yorumlanmaktadır. Rüya sahibinin strese sokacak bazı durumlara işaret eden rüyalardan biridir. Rüya sahibi bu dönemde sabırlı olmayı aklında hiç çıkartmamalıdır işleri aksamış olsa bile yoluna gireceğini düşünmelidir.

Rüyada tipi şeklinde kar yağdığını görmek; bir kimsenin çok iyi işler başaracağına ve iyi projeler geliştirerek kendisini kanıtlama fırsatı bulacağına delalet eden rüyalardan biridir. Ayrıca boş işlerden ve heveslerden vazgeçerek, iyi işlere imza atılacağı ve rüya sahibinin artık kendi değerini bileceğine ve ona göre hareket edeceğine delalet eder.

Rüyada kar yağdığını ve üşüdüğünü görmek; evli çiftlerin yakın arkadaşlarından dolayı kaynaklanacak olan bazı sorunlar, çiftler arasında bazı fikir çatışmalarına yol açması ve bu yüzden kişinin yorgun hissedeceğine delalet etmektedir.

Rüyada kar yağarken yürüdüğünü görmek; kişinin yaşantısını askıya alarak kendisi için nelerin ve kimlerin önemli olduğunun hesabını yapacak ve en fazla değeri kendisine vererek bir süre kalbinin boş kalmasını isteyecek manasına gelmektedir. Kişinin kendisine yeten iyi bir hayatının olacağına işaret eder.