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Tatil rüyanız kabus olmasın
Güneş çarpması, böcek sokması, ishal... Yola büyük bir hevesle
çıkarsınız, ama tatilinizin tadı birdenbire kaçabilir. Alacağınız küçük
önlemlerle, bu rahatsızlıklarla başa çıkmanız mümkün.
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Sıra rahim naklinde!
6'ncı Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi'nde kısırlık masaya yatırıldı. İşte, kısırlık tedavisindeki en son yenilikler...
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Migren en çok kadınları vuruyor
Araştırmalar, Türk kadınlarının yüzde 74'ünün ağrı sorunu
yaşadığını ortaya koyuyor. En sık görülen ağrı çeşidi ise, baş ağrısı ve
migren!
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Aman zehirlenmeyin
Yaz aylarında karşılaşılan en önemli sağlık sorunlarından biri de; gıda zehirlenmesi!
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1 dakikalık risk testi
Hacettepe Üniversitesi'nin hazırladığı özel bir testle, osteoporoza yakalanma oranını 1 dakika gibi kısa bir sürede öğrenmek mümkün!
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Bu belirtilere dikkat edin!
Hayatımızdaki pek çok şeyi fazlasıyla önemsiyoruz ama sağlığımızı
ihmal ediyoruz! Oysa bütün yapmamız gereken ufak tefek belirtileri
ciddiye almak. İşte dikkat etmemiz gereken en önemli 5 uyarı
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REGL SANCISINA AYAK MASAJI
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