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Sağlık

Sağlık
SAĞLIK
Tatil rüyanız kabus olmasın
Güneş çarpması, böcek sokması, ishal... Yola büyük bir hevesle çıkarsınız, ama tatilinizin tadı birdenbire kaçabilir. Alacağınız küçük önlemlerle, bu rahatsızlıklarla başa çıkmanız mümkün.
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Sıra rahim naklinde!
6'ncı Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi'nde kısırlık masaya yatırıldı. İşte, kısırlık tedavisindeki en son yenilikler...
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Migren en çok kadınları vuruyor
Araştırmalar, Türk kadınlarının yüzde 74'ünün ağrı sorunu yaşadığını ortaya koyuyor. En sık görülen ağrı çeşidi ise, baş ağrısı ve migren!
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Aman zehirlenmeyin
Yaz aylarında karşılaşılan en önemli sağlık sorunlarından biri de; gıda zehirlenmesi!
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1 dakikalık risk testi
Hacettepe Üniversitesi'nin hazırladığı özel bir testle, osteoporoza yakalanma oranını 1 dakika gibi kısa bir sürede öğrenmek mümkün!
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Bu belirtilere dikkat edin!
Hayatımızdaki pek çok şeyi fazlasıyla önemsiyoruz ama sağlığımızı ihmal ediyoruz! Oysa bütün yapmamız gereken ufak tefek belirtileri ciddiye almak. İşte dikkat etmemiz gereken en önemli 5 uyarı
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    • GRİBİ ciddiye alın
    • Daha dik, daha sıkı göğüsler
    • Yediklerinize dikkat!
    • Sıcaklara dikkat!
    • Isı enerjisi ile erken teşhis
    • Rahim ağzı kanserine çözüm
    • Emzirme işkence olmasın!
    • Tüm kaslar görev başında
    • Cilde folik asit desteği
    • Üremeye yardımcı tedavi yöntemleriyle bebeğe adım adım
    • Spermler kontrol altında!
    • Sevgilinizden hediye paketiniz var. Estetik ameliyat!
    • Permareksik
    • AFRODİZYAK ETKİSİ: YOGA
    • TÜP BEBEK ÜMİDİ
  • REGL SANCISINA AYAK MASAJI
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