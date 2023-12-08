Sarımsak, soğan kokusu elinizden çıkmıyor mu? Kokuyu çıkarmak için 6 yöntem

Sarımsak veya soğan doğramak gibi günlük aktiviteler parmaklarınızda güçlü bir koku bırakabilir. Aynı şey balıklar için de söylenebilir. Güçlü koku, işiniz bittikten hemen sonra kaybolmaz. Ancak endişelenmeyin, kokan elleriniz için evde bazı yöntemler deneyerek kötü kokuyu giderebilirsiniz.

ELLERİN KOKMASINA NE SEBEP OLUR?

Sadece yemek pişirmek değil, ellerin kokmasına neden olabilecek başka faktörler de var:

1. Kötü el hijyeni

Dermatoloji Uzmanı Dr. Sonali Gupta, yetersiz el yıkamanın ter, bakteri ve ölü deri hücrelerinin birikmesine yol açarak hoş olmayan bir kokuya neden olduğunu söylüyor.

2. Hiperhidroz

Ellerin aşırı terlemesi bakterilerin çoğalması için ideal bir ortam sağlar ve bu da kötü kokunun yayılmasına neden olur.

3. Mantar enfeksiyonları

Tinea manuum gibi bazı mantar enfeksiyonları ellerde hoş olmayan bir kokuya neden olabilir. Ayrıca ellerinizi kaşıntılı ve kırmızı bırakırlar.

4. Egzama

Kronik el egzaması ellerinizi gerçekten kurutabilir ve ciltte kırmızı, tahriş olmuş lekeler bırakabilir. Ter ve cilt hücrelerinin bozulması nedeniyle istenmeyen bir koku da eşlik edebilir.

5. Sigara içmek

Sigara tutmak ve sigara içmek, kokusunu saçınıza, kıyafetlerinize ve ayrıca parmaklarınıza bırakabilir. Kokunun ortadan kaldırılması zor olabilir.

ELLERİNİZDEN KÖTÜ KOKUYU GİDERMENİN İPUÇLARI

Bazen kokuyu gidermek için elleri su ve sabunla yıkamak işe yaramaz. Daha fazlasına ihtiyacınız var ve mutfak malzemeleriniz de burada devreye giriyor.

1. Limon suyu

Kokuyu gidermek için ellerinize taze sıkılmış limon suyu sürün. Uzman, kokuları nötralize etmeye yardımcı olabilecek asidik özelliklere sahip olduğunu söylüyor. Limon suyunu kullandıktan sonra suyla durulayın.

2. Kabartma tozu

Kabartma tozu ve su kullanarak bir macun hazırlayın ve ardından kokuya neden olan bakterileri gidermek için ellerinizi nazikçe fırçalayın. Temiz eller için iyice durulayın.

3. Beyaz sirke

Ellerinizi eşit miktarda beyaz sirke ve su karışımında birkaç dakika bekletin. Bu, ellerdeki hoş olmayan kokuları ortadan kaldırmanın başka bir etkili yoludur.

4. Çay ağacı yağı

Çay ağacı yağı, özellikle sivilce karşıtı ürünlerde popüler bir cilt bakım bileşenidir. Ayrıca ellerinizdeki bakteri ve kokunun azaltılmasına da yardımcı olabilir. Bir kase suya birkaç damla çay ağacı yağı ekleyin ve ardından ellerinizi birkaç dakika suda bekletin.

6. Tuzlu suda bekletin

Bu, kokan ellerden kurtulmanın en basit yoludur. Bakterileri en aza indirmek ve kötü kokuyu gidermek için tuzu ılık suda eritin ve ellerinizi 10 ila 15 dakika suda bekletin.

Bu ev ilaçlarını denerken, özellikle terlemeye neden olan veya kir ve kimyasallara maruz kalan aktivitelerden sonra ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkamayı unutmayın. Aşırı terlemeye neden olan veya kokularını geride bırakan yiyeceklerle temas gerektiren işler yaparken de nefes alabilen eldivenler kullanabilirsiniz. Kir ve bakteri birikmesini istemiyorsanız tırnaklarınızı temiz ve kesilmiş tutmak şarttır.

Tüm çabalarınıza rağmen koku geçmiyorsa bir dermatologa başvurun.