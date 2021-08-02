Çay ağacı yağının saç, cilt, sivilce için faydaları neler, nasıl kullanılır?

Çay ağacı yağı cildi, tırnak ve saç dökülmesi, saçta kuruluk, saçta kepek, sedef hastalığı, egzama, ciltte yaraların hızlı iyileşmesi, ciltteki iltihapların tedavisi, sivilce tedavisi, akne oluşumu gibi durum ve semptomları tedavi etmek için kullanılabilir. Ayrıca deodorant, böcek ve sivri sinek kovucu veya gargara olarak da kullanılabilir. Çay ağacı yağı sivilce gibi belirli cilt rahatsızlıklarını tedavi edebilir veya cildinizin genel görünümünü iyileştirebilir.

Çay ağacı yağının cilde faydaları saymakla bitmez. Çay ağacı yağı cilt için birçok faydası olan esanslı bir yağdır. Geleneksel tedaviler için çokça başvurulan bir alternatiftir. Çay ağacı yağı özellikle sivilce tedavisinde, sivilce söndürmek, sivilceyi kurutmak için tüm dünyada kullanılır.

Çay ağacı yağının cilde faydaları nelerdir?

Çay ağacı yağı, çok çeşitli cilt sorunlarını yatıştırarak ve iyileştirerek cilde sağlık kazandırmada etkilidir.

Çay ağacı yağı cilde nasıl kullanılır?

Çay ağacı yağını doğrudan cilde sürmemelisiniz. Çay ağacı yağının tahriş edici olmaması, cildi yakmaması için ek bir yağ ile karıştırmak gerekir. Çağ ağacı yağını zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı veya badem yağı gibi bir ek yağ ile seyreltebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta, seçtiğiniz ek yağın, kullandığınız çay ağacı yağının miktarından daha fazla olmasıdır. Örneğin, her 1-2 damla çay ağacı yağı için 12 damla ek yağ ekleyin ve karıştırın.

Çay ağacı yağı saça faydaları ve çay ağacı yağı ile saç derisi, kepek, nemlendirme tedavisi

Çay ağacı yağı, saçta kepek, kuruluk, nemsizlik, saç dökülmesi, saçkıran, saçta seyrelme için faydalıdır. Saç derisinden kimyasalları ve ölü deri hücrelerini arındırarak kepek tedavisi için çay ağacı yağı kullanabilirsiniz. Saçınızda çay ağacı yağı kullanmak, saçın sağlıklı ve nemli kalmasına yardımcı olarak saçların uzamasını, dökülen saçların çıkmasını teşvik edebilir.

Çay ağacı yağı saç için nasıl kullanılır

Çay ağacı yağı ve seçtiğiniz ek yağ karışımını saçınıza ve saç derinize uygulayın. 20 dakika saçınızda kalmasına izin verin. Ardından yüzde 5 çay ağacı yağı içeren bir çay ağacı yağı şampuanı kullanın. Durulamadan önce birkaç dakika saç derinize ve saçınıza masaj yapın. Bir çay ağacı yağı kremi ile son adımı gerçekleştirin.

Çay ağacı yağı akne ve sivilce tedavisi

Çay ağacı yağı, anti-inflamatuar ve antimikrobiyal özellikleri nedeniyle akne tedavisi için çokça tercih edilen bir yağdır. Çay ağacının ciltteki kızarıklığı, şişmeyi ve iltihabı yatıştırdığı düşünülmektedir. Bu sebeple akne izlerini önlemeye ve azaltmaya bile yardımcı olabilir, cildinizi pürüzsüz, parlak ve duru bir hale getirir.

Çay ağacı yağı akne ve sivilce için nasıl kullanılır?

56 ml başına 3 damla çay ağacı yağı olacak biçimde, çay ağacı yağını cadı fındığı özü içeren cilt toniği ile karıştırın. Düzenli olarak bu tonik karışımını cildinize uygulayın. Çay ağacı yağı içeren bir yüz yıkama ürünü, nemlendirici ve leke tedavisi kremi de kullanabilirsiniz.

Çay ağacı yağı sedef hastalığına iyi gelir mi?

Sedef hastalığı için çay ağacı yağı kullanımını bilimsel çalışmalar tam olarak destekliyor diyemiyoruz, çünkü bunun için daha çok araştırmaya ihtiyaç var. Bununla birlikte, yapılan çalışmalarda kanıt niteliğindeki bazı bulgular, çay ağacı yağının, bağışıklığı artırırken enfeksiyon ve iltihaplanma gibi sedef hastalığı semptomlarının tedavisinde yararlı olabileceğini düşündürmektedir.

Çay ağacı yağı sedef hastalığı tedavisinde nasıl kullanılır?

1 ila 2 damla çay ağacı yağını az miktarda ek bir yağda (Hindistan cevizi yağı, badem yağı vb.) seyreltin. Günde birkaç kez etkilenen bölgeye nazikçe uygulayın.

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Çay ağacı yağı göz altına sürülür mü?

Ayrıca göz çevresine çay ağacı yağı kullanırken dikkatli olun. Göz altına çay ağacı yağı sürülürse kızarıklık ve tahrişe neden olabilir.

Çay ağacı yağı kullanmadan önce cildinizin çay ağacı yağına tepki vermediğinden emin olmak için bileğinizde test yapın. Çay ağacı yağını bileğinize bir damla sürün ve bekleyin. Bir süre sonra tepkime görürseniz, yağı kullanmayın.

Çay ağacı yağının kuru cilt ve egzamaya karşı etkisi

Çay ağacı yağı, ciltteki kaşıntı ve ciltte tahrişi azaltarak kuru cildi yatıştırmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, çay ağacı yağının egzama tedavisinde çinko oksit ve klobetazon butirat kremlerinden daha etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Çay ağacı yağı kuru cilde ve egzama için nasıl kullanılır?

Birkaç damla çay ağacı yağını az miktarda nemlendirici veya seçtiğiniz ek yağ (Zeytinyağı ya da Hindistan cevizi yağı vb.) ile karıştırın. Bu karışımı duştan çıktıktan hemen sonra ve her gün en az bir kez cildin kurumuş, hasar görmüş, egzamalı bölgelerine uygulayın. Bu uygulamayı yapmadan önce doktorunuza danışmanızda fayda var.

Çay ağacı yağının yağlı cilt için faydası ve kullanımı

Çay ağacı yağı antiseptik özelliktedir. Çay ağacı yağının antiseptik özellikleri, yağlı ciltlerde cilt sebumunun aşırı üretiminin getirdiği sonuçlarla savaşmaya yardımcı olur. 30 gün boyunca çay ağacı yağı içeren bir güneş kremi kullanan katılımcıların ciltlerinde istedikleri yönde iyileşme görüldüğü kanıtlanmıştır.

Yağlı ciltler için çay ağacı kullanımı: Nasıl kullanılır?

Birkaç damla çay ağacı yağını kullandığınız tonik, nemlendirici veya güneş kremi ile karıştırın. Maske yapmak için seçtiğiniz kil maskesinin içine (Örneğin, bentonit kil) iki damla çay ağacı yağı ekleyebilirsiniz. Daha sonra maskeyi cildinize uygulayın ve sonrasında nazikçe temizleyip cildinizi nemlendirin.

Kaşıntı için çay ağacı yağının faydası, nasıl kullanılır?

Çay ağacı yağı kaşıntı, sivrisinek ve böcek ısırmasına karşı iyi gelir. Çay ağacının anti-inflamatuar özellikleri, ciltteki kaşıntıyı gidermede aktif rol oynar. Çay ağacı yağı kaşıntı sonrasında cildi rahatlatır ve ayrıca kaşıntılı cilde neden olan enfeksiyonları iyileştirmeye yardımcı olabilir.

2012’de yapılan küçük bir araştırma, çay ağacı yağının göz kapaklarındaki kaşıntıyı azaltmada etkili olduğunu gösterdi. Katılımcıların göz kapaklarına yüzde 5 çay ağacı yağı içeren bir merhem masaj yapıldı. Yağ, 24 katılımcıdan 16'sının kaşıntılarını tamamen ortadan kaldırdı. Diğer sekiz kişide de bazı iyileşmeler görüldü.

Kaşıntı için çay ağacı yağı nasıl kullanılır, uygulanır?

Birkaç damla çay ağacı yağını bir nemlendirici veya seçtiğiniz ek bir yağ (Hindistan cevizi yağı, badem yağı vb.) karıştırın ve günde birkaç kez cildinize uygulayın.

Çay ağacı yağının iltihap, inflamasyon (enflamasyon) üzerinde etkisi

Çay ağacı yağının anti-inflamatuar etkisi, ağrılı ve tahriş olmuş cildi yatıştırmaya ve rahatlatmaya yardımcı olur. Ciltteki kızarıklık ve şişmeyi azaltmaya da yardımcı olabilir.

Araştırmalar, ağaç yağının ciltte nikele duyarlılığı nedeniyle meydana gelen iltihaplanmaları azalttığını gösteriyor. Yapılan çalışmada, cilt üzerinde saf çay ağacı yağı kullanıldı ve olumlu değişiklikler ile iyileşme gözlemlendi. Bu tedavi sırasında çay ağacı ek bir yağ ile seyreltmeyi unutmayın.

Çay ağacı yağı ciltteki iltihap tedavisi için nasıl kullanılır?

Seyreltme amaçlı seçtiğiniz ek yağa veya nemlendiriciye 1 damla çay ağacı yağı ekleyin ve günde birkaç kez etkilenen bölgeye uygulayın.

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Çay ağacı yağının cilt enfeksiyonu, kesik ve yara iyileştirme etkisi

Çay ağacı yağının antibakteriyel özellikleri onu etkili bir yara iyileştirici yapar. 2013 yılında yapılan bir araştırmaya göre, çay ağacı yağı bakterilerin neden olduğu yaraların iyileşmesine yardımcı oluyor. Geleneksel tedaviye ek olarak çay ağacı yağı kullanan 10 kişiden dokuzunun iyileşme süresinde, tek başına uygulanan geleneksel tedaviye kıyasla azalma görüldü.

Çay ağacı yağı enfeksiyon, kesik ve yara için nasıl kullanılır?

Yara veya merhem kremine, 1 damla çay ağacı yağı ekleyin ve gün boyunca uzmanınızın tavsiye ettiği şekilde uygulayın.