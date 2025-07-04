Spotify açıkladı: İşte 2024 yılında en çok kazanan Türk şarkıcılar

İsveç merkezli dijital müzik platformu Spotify, Türkiye'de en çok kazanan sanatçıların listesini duyurdu. Açıklanan verilere göre Türk müzik dünyasının dijital platformlardaki yıldızları, önemli gelirler elde etti. Listenin zirvesinde ise rap müziğin hızla yükselen ismi Blok3 yer aldı.

İşte 2024 yılında en çok kazanan Türk şarkıcılar

Spotify'ın açıkladığı listeye göre, Türk sanatçıların dijital platformlardan elde ettiği gelirler şu şekilde sıralandı:

Blok3: 348 bin Dolar

Semicenk: 342 bin Dolar

LVBEL C5: 327 bin Dolar

Gülşen: 245 bin Dolar

Sezen Aksu: 206 bin Dolar

Mabel Matiz: 201 bin Dolar

Listede yer alan sanatçıların toplam geliri 1.669.000 Dolar (yaklaşık 66.5 milyon TL) olarak belirtildi.

Rap Müziğin Yükselişiyle Blok3 Zirvede

Rap müzikteki hızlı çıkışıyla adından söz ettiren Blok3 (gerçek adıyla Hakan Aydın), 348 bin dolarlık kazancıyla dijital müzik gelirleri açısından listenin zirvesine oturdu. Onu, pop ve arabesk-funk tarzındaki eserleriyle dikkat çeken Semicenk, 342 bin dolarla takip etti. Genç rapçi LVBEL C5 ise 327 bin dolarlık kazancıyla listenin üçüncü sırasında yer aldı.

Pop müziğin güçlü kadın temsilcilerinden Gülşen, dijital platformlardan 245 bin dolar gelir elde ederken, Türk müziğinin duayen ismi Sezen Aksu 206 bin dolarlık kazancıyla listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Alternatif müziğin sevilen ismi Mabel Matiz de 201 bin dolarlık geliriyle listeyi tamamladı.