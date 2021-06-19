Tahtakurusu nasıl yok edilir? İnsanı ısırır mı? Isırığı nasıl anlaşılır?

Tahtakuruları uçmazlar, ancak zemin, duvar ve tavan üzerinde hızla hareket edebilirler. Dişi tahtakuruları ömürleri boyunca her biri yaklaşık bir toz zerresi büyüklüğünde yüzlerce yumurta bırakabilir.

TAHTAKURUSU İNSANI ISIRIR MI?

Tahtakuruları, hayvanların veya insanların kanında yaşayan küçük, oval, kahverengimsi böceklerdir. Yetişkin tahtakuruları, yaklaşık bir elma çekirdeği büyüklüğünde düz gövdelere sahiptir. Ancak beslendikten sonra vücutları şişer ve kırmızımsı bir renk alır.

Nimf adı verilen olgunlaşmamış tahtakuruları, olgunluğa erişmeden önce beş kez deri değiştirirler ve her dökülmeden önce bir öğün kana ihtiyaç duyarlar. Uygun koşullar altında, böcekler bir ay gibi kısa bir sürede tamamen gelişebilir ve yılda üç veya daha fazla nesil üretebilir.

Rahatsız edici olmalarına rağmen, hastalık bulaştırdıkları düşünülmemektedir.

TAHTAKURULARI NERELERE SAKLANIR?

Tahtakuruları, evinize bavullar, giysiler, kullanılmış yataklar ve kanepeler ve diğer eşyalar aracılığıyla fark edilmeden girebilir. Düzleştirilmiş gövdeleri, bir kredi kartı genişliğindeki küçücük alanlara sığmalarını sağlar. Tahtakuruları, karıncalar veya arılar gibi yuvalara sahip değildir, ancak saklanma yerlerinde gruplar halinde yaşama eğilimindedir. İlk saklanma yerleri genellikle şilteler, bazalar, karyolalar ve yatak başlıklarında bulunur ve burada geceleri ısırmak için insanlara kolay erişim sağlanır.

Bununla birlikte, zamanla yatak odasına dağılabilir, herhangi bir aralık veya korunan yere geçebilirler. Ayrıca yakındaki odalara veya dairelere de yayılabilirler.

Tahtakuruları sadece kanla yaşadıkları için evinizde olması bir pislik işareti değildir. Tertemiz evlerde ve otel odalarında pis evlerde olduğu kadar onları bulmanız olasıdır.

TAHTAKURU ISIRIĞI NASIL OLUR?

Tahtakuruları çoğunlukla geceleri aktiftir ve genellikle insanları uyurken ısırır. Cildi delerek ve uzun bir gaga yoluyla kan çekerek beslenirler. Böcekler, tıkanmak için üç ila 10 dakika arasında beslenir ve ardından fark edilmeden sürünerek uzaklaşır.

Tahtakurusu ısırıklarının çoğu ilk başta ağrısızdır, ancak daha sonra kaşıntıya dönüşür. Esas olarak ayak bileklerinin etrafındaki pire ısırıklarının aksine, tahtakurusu ısırıkları, uyurken maruz kalan herhangi bir cilt bölgesindedir. Ayrıca ısırıkların ortasında pire ısırıkları gibi kırmızı bir nokta yoktur.

TAHTAKURUSU ISIRIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Tahtakurusu istilasına sahip olduklarını fark etmeyen kişiler, kaşıntı ve yaraları sivrisinekler gibi başka nedenlere bağlayabilirler. Tahtakurusu ısırıklarını doğrulamak için, böceklerin kendilerini bulup tanımlamanız gerekir.

İSTİLA BELİRTİLERİ

Uyuduğunuzda sahip olmadığınız kaşıntılı bölgelerle uyanırsanız, özellikle de ısırıkların başladığı sıralarda kullanılmış bir yatağınız veya diğer kullanılmış mobilyalarınız varsa, tahtakurularınız olabilir. Tahtakurularınızın olduğuna dair diğer işaretler şunlardır:

Çarşaflarınızda veya yastık kılıflarınızda kan lekeleri

Çarşaflarda, yatak örtülerinde ve duvarlarda tahtakurusu dışkısının koyu veya paslı lekeleri

Tahtakuruların saklandığı alanlarda tahtakurusu dışkı lekeleri, yumurta kabukları veya deri döken deriler bulunur.

Böceklerin koku bezlerinden rahatsız edici, küflü bir koku

Bir istiladan şüpheleniyorsanız, tüm yatakları kaldırın ve böcek veya dışkı belirtileri olup olmadığını dikkatlice kontrol edin. Ahşap çerçevedeki dikişleri inceleyin. Ahşap çerçeveye zımbalandığı kumaşı geriye doğru çıkartın.

Ayrıca kitapların, telefonların veya radyoların içini, halının kenarını ve hatta elektrik prizlerini de içeren yatağın etrafını kontrol edin. Dolabınızı kontrol edin, çünkü tahtakuruları giysilere yapışabilir. Tahtakurularının belirtilerinden emin değilseniz, bir yardım çağırın.

TAHTAKURUSU TEDAVİLERİ

Tahta kurulardan kurtulmak, tahtakuruların yaşadığı yerleri temizlemekle başlar. Bu, aşağıdakileri içermelidir:

Yatak takımlarını, çarşafları, perdeleri ve giysileri sıcak suda temizleyin ve en yüksek kurutucu ayarında kurutun. Peluş oyuncakları, ayakkabıları ve kurutucuda yıkanamayan diğer eşyaları yerleştirin ve 30 dakika boyunca yüksek hızda çalıştırın.

Süpürmeden önce tahtakuruları ve yumurtalarını çıkarmak için şilte dikişlerini sert bir fırça ile ovalayın. Yatağınızı ve çevresini sık sık süpürün. Süpürme işleminden sonra, elektrikli süpürge torbasını hemen plastik bir torbaya koyun ve dış mekandaki çöp kutusuna koyun.

Yatak ve yayları, tahtakuruların girmesini veya kaçmasını önlemek için sıkıca dokunmuş, fermuarlı bir örtü ile kaplayın. Tahtakuruları beslenmeden bir yıla kadar yaşayabilir, bu nedenle yataktaki tüm böceklerin öldüğünden emin olmak için yatağınızın örtüsünü en az bir yıl boyunca tutun. Tahtakurularının saklanabileceği yerlerden kurtulmak için sıvadaki çatlakları onarın ve soyulması duvar kağıdını yapıştırın. Yatağın etrafındaki dağınıklıktan kurtulun. Yatağınıza musallat olduysa, ondan kurtulmak ve yenisini almak isteyebilirsiniz, ancak evinizin geri kalanını tahta kurulardan kurtarmaya özen gösterin, aksi takdirde yeni yatağınızı istila ederler.

TAHTAKURUSU NASIL YOK EDİLİR?

Tahtakuruları kontrol etmede musallat oldukları alanları temizlemek yardımcı olurken, onlardan kurtulmak genellikle kimyasal tedaviler gerektirir. Yatağınızı ve yatak odanızı böcek ilacı ile tedavi etmek zararlı olabileceğinden, yatak odalarında güvenle kullanılabilecek ürünleri kullanmak önemlidir. Etiket özellikle yatak takımlarında kullanabileceğinizi belirtmedikçe şilteleri ve yatak takımlarını tedavi etmeyin.

Tahtakuruları yok etmek için deneyimli bir haşere kontrol uzmanı kiralamak genellikle en güvenli ve en etkili yöntemdir.