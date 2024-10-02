Taklit ve hileli ürünlerin listesi (2 Ekim): Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, taklit ve hileli gıda listelerinin artık anlık olarak elektronik ortamda tüketicilerle paylaşılacağını belirterek, "Yeni sistemimiz guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesinde yer alacak." demişti. Ve uygulama bugün itibarıyla başladı. Söz konusu liste "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde kamuoyuyla paylaşıldı.

TEK TIRNAKLI ETİ DE VAR

Bu kapsamda, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 56 farklı ürün tespit edildi. Ayrıca, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 463 farklı ürün yayımlandı. Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile söz konusu ürünlere kanatlı eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk belirlendi. Bazı ürünlerde tek tırnaklı eti tespit edildi. Sitedeki bilgiler anlık olarak güncellenecek.

İKİ KATEGORİDE AÇIKLANDI

Bakanlık uygulamayla ilgili şu bilgiyi paylaşıyor: "Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31 inci maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasının Bakanlık resmi internet sitesinde Bakanlıkça kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükmü yer almaktadır"

Taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürünler için örnek olarak farklı yağlar karıştırılan yağın zeytinyağı olarak piyasaya sürülmesi, peynire margarin katılması gösteriliyor. Sağlığı tehlikeye düşüren gıdalar listesi için "tekstil boyasının gıdada kullanılması, gıdaya ilaç etken maddesi katılması vb." örnek gösteriliyor. İşte hileli gıdalar listesi...