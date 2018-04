NASA'nın Hubble Uzay Teleskopu ile yaptığı son gözlem, akılları zorlayan mesafe ve sayı hesaplamalarına bir yenisini ekledi. Tek karede 100 milyondan fazla yıldız görüntülendi.

Dünya'dan 2,5 milyon ışık yılı (1 ışık yılı = Yaklaşık 10 trilyon kilometre) uzaklıktaki Andromeda Galaksisi'nin milyonlarca yıldız içeren kolları net bir şekilde görüntülendi.Teleskop, 5 Ocak'ta, Samanyolu'nun komşusu Andromeda'nın şimdiye kadar çekilmiş en büyük ve net fotoğraflarını elde etti. Hubble Uzay Teleskopu, ileri teknoloji ürünü gelişmiş kameraları ile Dünya etrafındaki dönüşleri esnasında 7 bin 398 poz çekerek Andromeda'nın 61 bin ışık yılı genişliğindeki bir parçasının panoramasını oluşturdu. Galaksinin toplam genişliği ise 260 bin ışık yılı civarında.Böylece 1,5 milyar piksellik ve 4,3 gigabyte büyüklüğünde bir mozaik ortaya çıktı. Fotoğraftaki bütün detayları görebilmek için 600 HD (yüksek çözünürlüklü) televizyon ekranını yan yana koymak gerekiyor. NASA'daki bilim insanları, mozaiği oluşturan fotoğraf karelerinin her birinde 100 milyondan fazla yıldız olduğunu belirtiyor.Milyonlarca yıldızın her biri, kendi güneş sistemlerinin gizemini barındırıyor. Spitzer Uzay Teleskopu'nun 2006'daki gözlemlerine göre, içinde 1 trilyonu aşkın yıldız bulunan Andromeda Galaksisi, 200 ila 400 milyar yıldızın yer aldığı Samanyolu?nun genişlik olarak iki katı büyüklüğünde. Hubble fotoğraflarına yansıyan irili ufaklı milyonlarca yıldız, kumsaldaki kum tanelerini andırıyor.Yerdeki ve uzaydaki teleskoplar ile uzun yıllardır Andromeda gibi on binlerce galaksi (yıldız kümeleri) keşfedildi. Teknoloji geliştikçe gözlemlenebilen evrenin genişliği de artıyor. Bu galaksilerin içerdiği yıldız sayılarının çokluğu tahmin edilemiyor. Bilim insanları, Samanyolu ve Andromeda'nın 3,75 milyar yıl sonra çarpışacağını hesaplıyor.(CİHAN)