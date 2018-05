Trambolin Nedir? Trambolin ile zayıflama mümkün mü? Zayıflamayı ve her daim fit görünmeyi kim istemez? Aynı zamanda hem eğlenirken hem de kilo vermek hiç de fena olmazdı. Trambolin ile bunu gerçekleştirmeniz mümkün. Sizler için faydaları ve zararlarını araştırdık.

Genellikle çocukların eğlenmesi için kullandıkları bir eğlence aracı olarak bilinsede büyüklerde bundan yararlanabilir. İçerisine yaylar ile bağlantı sağlanan zıplamanızı sağlayan aynı zamanda hem eğlendiren hem de spor yaptıran bir alettir. İlk olarak 1910 yılında yapılmıştır. O dönemden günümüze kadar sıkça kullanılmıştır. Hem büyüklerin hem küçüklerin tercih ettiği aletlerden biri olan trambolin spor yapmayı sevenlerin de kullandığı ve olimpiyat yarışlarında da yer alan bir alettir. Büyükten küçüğe kadar bir çok ebadı bulunan alet yaylı zemin üzerinde zıplamanızı ve takla atmanızı sağlıyor. Ayrıca sirk akrobatlarının yaptığı gösteri haline gelmiş önemli bir geçmişe sahiptir. Trambolin herhangi bir yaş belirlenmeden kullanılabilir. Zıplamayı, havada takla atmayı, koşmayı, yürümeyi kısacası spor yapmayı seven herkes bu aleti kullanma özelliğine sahiptir. Vücudu güçlendiren ve beyni geliştiren harika bir jimnastiktir.



Trambolin ne işe yarar?

Doğru beslenme kadar spor yapmakta vücudumuzun sağlığı için önemli ölçüde fayda sağlamaktadır. Trambolin hareketleri ile zayıflamak ve zinde kalmak mümkün. Günümüzdede birçok spor merkezinde bu alet kullanılmakta ve spor hocaları ile müzik eşliğinde zıplama hareketleri yapılmaktadır. Yalnızca bacak değil aynı zamanda zıplarken el hareketleri yapıldığından dolayı kol kaslarını da güçlendirir. Günde 10-15 dakikalık egzersiz sonrasında kalori yaktığınızı görebilirsiniz. Sıçrama yolu ile lenf sistemini uyardığı için toksinlerin atılması daha kolay hale geliyor. Enerji arttırıyor ve eklemleri koruyor. Kalp ve damar sağlığı için oldukça faydalıdır. Trambolin zararları arasında, eğer bel fıtığı ve benzeri bir rahatsızlığınız varsa mutlaka doktora danışmalı ve bir uzman spor hocası tarafından belirlenen hareketleri uygulamalısınız. Hızlı bir şekilde kalori yaktırdığı ve vücudun çabuk ısınmasını sağlayan bir spor olduğundan dolayı kas kramplarının olmasını sağlayabilir. Buna dikkat etmenizde fayda var. O yüzden rahatsızlık oluşmaması için her sporda olduğu gibi öncesinde yavaş yavaş ısınma hareketleri ile kendinizi çok yormadan başlamalısınız. Yavaş gevşeme ve ısınma hareketlerinin sonrasında hızlanabilirsiniz.



Trambolin ne kadar zayıflatır?

Trambolin ile zayıflayanlar sayısı her geçen gün daha da artmakta. Spor salonları haricinde aynı zamanda parkta ve ya evinizde de rahatlıkla yapabileceğiniz spor aktivitelerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Zayıflayanların çoğu vücudunun sadece bir bölgesinin değil hemen hemen her bölgede orantılı bir şekilde zayıflama gördüklerini belirtmişlerdir. Hem keyifli, hem siz ve çocuklarınızın da kullanabileceği hem de çok fazla maliyetli olmayan spor aktivitesi yapabileceğiniz bir alet. En bilinen ve uygulanan hareketlerinden biri olan "jumpin jack" yani kolları ve bacakları açarak zıplama hareketini uygulayabilirsiniz.



Trambolin hangi kasları çalıştırır?

Eklemleri, eklem çevresinde bulunan kas ve tendonları çalıştırır. En çok bacakları, bacak kaslarını çalıştırarak güçlenmesini ve kas oluşumunu sağlar. Bir yürüyüş, koşma ve pilates, yoga kadar yararlı spor olarak görebilirsiniz. Tüm vücudun şekle girmesine yardımcı olacak hareketler yapabilmek mümkün.



Trambolin kaç kilo taşır?

Modeline ve büyüklüğüne göre değişiklik göstermektedir. Fakat 102 cm olan, maksimum taşıma kapasitesi genellikle 80 kilogramdır.



Trambolin nerede satılır? Fiyatı ne kadar?

Spor aletleri satan Alışveriş merkezlerinde yer alan büyük spor mağazalarında rahatlıkla bulabileceğiniz bir ürün. Aynı zamanda internetten satışları da mevcut. Spor mağazalarından ve ya güvendiğiniz sitelerden satın almanızı öneririz. Yaklaşık olarak 130 tl civarında fiyatları başlayarak büyüklüğüne göre fiyat artış göstermektedir.



