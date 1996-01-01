Spor hepimizin hayatında olması gereken, sabahları ve günün istediğiniz saatleri arasında 15 dakika bile olsa her gün aksatmadan yürüyüş ve ya koşumuzu yapmamız gereken sağlık için önemli durumlardan biridir. Hazır spor yapıyorken sporcu beslenmesi şeklinde kendimizde uygulayabileceğimiz beslenme programını da hoca eşliğinde hazırlayabilirsiniz.

Peki sporcu beslenmesi nasıl olmalı, sporcular tam olarak ne yer ve ne yemezler? Hangi öğünlerde ne yemeyi tercih ederler? Sorularının cevapları sizler için yazımızda. Dünyada futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme, koşu, fitness gibi birçok spor dalı yer alıyor. Ve bu dallarda yarışan binlerce sporcu var. Bu sporcuların formunu korumak ve iyi performans gösterebilmeleri için beslenmelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sıradan bir kişi bile örneğin halı sahada arkadaşları ile birlikte maç yapacakken, maç öncesinde ve maç sonrasında mutlaka beslenmesine dikkat ediyordur. Maç öncesinde güçlendirici besinler alarak daha iyi performans sergileyebilir.



Sporcu beslenmesini bu yüzden iç ana başlık altında değerlendirilebilir. Spor öncesi beslenme, spor esnasında beslenme ve spor sonrası beslenme şeklindedir. Sporcular ve ya amatör sporcular (fitness, yürüyüş, koşu yapanlar) yeme içmelerine mutlaka dikkat etmeleri gerekir. Çünkü doğru beslenme aynı zamanda başarıyı da getirmektedir. Tabii yapılan spor dalını sevmek de bunda büyük etkenler arasında yer alır. Profesyonel seviyede yer alan her sporcunun beslenmesi tabiki aynı değildir. Yapılan spor dalına ve antrenmana göre beslenmede farklılık göstermektedir. Mümkün olduğu kadar doğaya yakın beslenme önemlidir. Peki sporcu beslenmesi nasıl olmalıdır?



Sporcu nasıl beslenmeli?

Katkı maddesi içeren besinlerden uzak durmak: Bir kere öncelikle kötü beslenme alışkanlıklarınızı mutlaka bir kenara bırakmanız gerekmektedir. Yağ oluşumunu en az seviyeye indirebilmek için mutlaka katkı maddelerinin kullanıldığı hazır yemekler, hamburgerlerden uzak durmanız gerekmektedir. Çünkü hazır gıdaların içerisinde bulunan katkı maddeleri, vücudunuzda yağ yapar, halsizlik, yorgunluk etkilerini gösterecektir. Sporcu beslenmesinde dikkat edilmesi gereken durumlardan biri katkı maddesi içeren besinleri tüketmemektir.

Organik besinler tüketmek gerekli: Olabildiğince organik beslenmeye çalışmalısınız. Organik besinleri tüketmeye özen gösterin.

İstikrarlı olmak: Mutlaka disiplinli ve istikrarlı olmanız gerekmektedir. Yasak olan besinlere karşı bir parçadan bir şey olmaz dememelisiniz. Kendinize olan güveninizi boşa çıkarmamak adına daima istikrarlı bir şekilde yola devam etmelisiniz.

Öğünleri antrenman yoğunluğuna göre belirlemek: Uzman bir sporcu ile birlikte yapılacak testler doğrultusunda vücudunuzda yağ, kas oranlarınız bakılır ve buna göre antrenman uygunluğu da bakılarak öğünler belirlenir. Sporcu beslenmesi programı ile listede yer alan besinleri araştırarak hangi besin ne vitamini içerir bunların bilgisine sahip olmanız fayda sağlayacaktır.

Protein tozu ve ya ilaçlara asla yer vermeyin: Destek ilaçlarından uzak durmanızı beslenmenizde ek olarak bunlara yer vermemenizi öneririz.

Lif ve protein değeri yüksek besinleri listenizde tutun: Sporcular, genellikle bütün spor dalındaki sporcular lif ve protein değeri yüksek olan besinleri listelerinde yer verir ve tüketirler. En önemli konulardan biri de kastır. Kasların doğru çalışması ve gelişmesi açısında amino asit değeri yüksek olan besinler ile beslenmenizi tavsiye ederiz ki sporcular da böyle yapıyorlar. Yağlı, şekerli ve tuzlu gıdalardan uzak durmak da bir diğer önemli husustur.



Sporcu neyle beslenir?

Sebzeler olmazsa olmazlar arasındadır. Mutlaka profesyonel sporcu ve ya amatör olun sebzelere besinlerinizde yer vermeniz gerekir.Aşırı yağlı, şekerli, unlu ve tuzlu gıdalardan uzak dururlar ve genellikle tüketmemeye çalışırlar. Her gün protein tüketirler. Havuç, brokoli, karnabahar, lahana, bürüksel lahanası tükettikleri sebzeler arasındadır.



Sabah kahvaltısında; yumurta, peynir, zeytin, domates, salatalık, ballı yoğurt ve meyve suyu. Öğlen yemeği; makarna, ızgara et, yoğurt ve salata, maden suyu ve komposto. Ara öğünde çay içebilir ve meyve tüketebilirler. Akşam yemeği; çorba, sebze, ızgara balık ve ya tavuk, salata ve sütlü tatlı.



Trambolin ne işe yarar? Ne kadar zayıflatır? TIKLAYIN