"Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçesi" deniyor. Bayramda açılıyor

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın 3’üncü ve dünyanın ise 4’üncü büyük doğal yaşam parkı özelliğine sahip Gaziantep Hayvanat Bahçesinde 350 türden 8 bin hayvan bulunuyor. Zürafa, fil, aslan, kaplan, ayı, zebra, yılan ve maymun gibi hayvanları görmek isteyenler yılın her dönemi burayı ziyaret ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Celal Özsöyler, “Ramazan ayının son günlerindeyiz. Yaz ayı da geliyor. Normal sezonumuz da açılıyor. Tüm barınaklarımızın hem bayram hem de yaz dönemi için bakımlarını yaptık. Barınaklarımız ve hayvanlarımız dezenfeksiyondan geçirildi. Hayvanlarımız genel sağlık kontrolünden geçirildi, hepsinin kan örnekleri alındı. Tam teşekküllü olarak bakımları yapılan hayvanlarımızı bayramda ziyaretçilerimizin gösterimine sunacağız. Bazı hayvanlarımızın havuzları temizlendi. Tüm halkımızı bayramda doğal yaşam parkımıza bekliyoruz. Ramazan ayında doğal yaşam parkımıza 47 bin kişi geldi. Bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğrayacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.