Whatsapp'ta artık görüntülü görüşmek mümkün. Sesli aramadan sonra Whatsapp'a sonunda görüntülü görüşme özelliği de geliyor. Özellik ilk güncelleme ile aktif duruma geçiyor.

Wi-Fi ve hücresel veri üzerinden gerçekleştirilebilecek olan görüntülü konuşma özelliği WhatsApp 2.12.16.2 sürümü ile kullanıcılara sunulacak.



Whatsapp nasıl çalışıyor?

WhatsApp Messenger, SMS'e para vermeden mesaj alışverişi sağlayan platformlar arası bir mobil mesajlaşma uygulaması. WhatsApp Messenger; iPhone, BlackBerry, Android, Windows Mobile ve Nokia için kullanılabiliyor.

WhatsApp Messenger, e-posta ve web taramasını sağlayan aynı internet veri paketinizi kullandığından, mesajlar için hiçbir maliyeti yok. Normal mesajlaşmaya ek olarak, WhatsApp kullanıcıları gruplar oluşturup, birbirlerine sınırsız görüntü, video ve ses mesajları da gönderebiliyor.