Yılbaşı tatili kaç gün, ne zaman? 31 Aralık yarım gün mü?
2025 yılına sayılı günler kalayı 'Yılbaş tatili kaç gün olacak, 1 Ocak hangi güne denk geliyor?, 31 Aralık yarım gün mü? ' gibi soruların yanıtı da merak ediliyor. İşte yanıtı...
Özge Çolak
Her sene olduğu gibi bu yılda yeni yıla az bir zaman kala birçok kişi tarafından yılbaşının ne zaman ve kaç gün tatil olduğu araştırılıyor. 2025 Resmi tatil takvimi belli oldu.
YILBAŞI NE ZAMAN?
31 Aralık 2024 Salı gününe denk geliyor.
1 OCAK 2025 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
1 Ocak 2025 ise Çarşamba gününe denk geliyor. 1 Ocak resmi tatil olarak kabul edilmektedir.
31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?
31 Aralık 2024 ise resmi tatil ya da yarım gün tatil değildir.
Yılbaşı tatili 1 gündür.
2025 RESMİ TATİL TARİHLERİ
2025 yılı için Türkiye'deki resmi tatillerin listesi şu şekilde:
Yılbaşı – 1 Ocak 2025 Çarşamba
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025 Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025 Perşembe
Ramazan Bayramı
Arife – 29 Mart 2025 Cumartesi
1. Gün – 30 Mart 2025 Pazar
2. Gün – 31 Mart 2025 Pazartesi
3. Gün – 1 Nisan 2025 Salı
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025 Pazartesi
Demokrasi ve Millî Birlik Günü – 15 Temmuz 2025 Salı
Kurban Bayramı
Arife – 6 Ağustos 2025 Çarşamba
1. Gün – 7 Ağustos 2025 Perşembe
2. Gün – 8 Ağustos 2025 Cuma
3. Gün – 9 Ağustos 2025 Cumartesi
4. Gün – 10 Ağustos 2025 Pazar
Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025 Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025 Çarşamba