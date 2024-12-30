Yılbaşı tatili kaç gün, ne zaman? 31 Aralık yarım gün mü?

Her sene olduğu gibi bu yılda yeni yıla az bir zaman kala birçok kişi tarafından yılbaşının ne zaman ve kaç gün tatil olduğu araştırılıyor. 2025 Resmi tatil takvimi belli oldu.

YILBAŞI NE ZAMAN?

31 Aralık 2024 Salı gününe denk geliyor.

1 OCAK 2025 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

1 Ocak 2025 ise Çarşamba gününe denk geliyor. 1 Ocak resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık 2024 ise resmi tatil ya da yarım gün tatil değildir.

Yılbaşı tatili 1 gündür.

2025 RESMİ TATİL TARİHLERİ

2025 yılı için Türkiye'deki resmi tatillerin listesi şu şekilde:

Yılbaşı – 1 Ocak 2025 Çarşamba

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025 Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025 Perşembe

Ramazan Bayramı

Arife – 29 Mart 2025 Cumartesi

1. Gün – 30 Mart 2025 Pazar

2. Gün – 31 Mart 2025 Pazartesi

3. Gün – 1 Nisan 2025 Salı

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025 Pazartesi

Demokrasi ve Millî Birlik Günü – 15 Temmuz 2025 Salı

Kurban Bayramı

Arife – 6 Ağustos 2025 Çarşamba

1. Gün – 7 Ağustos 2025 Perşembe

2. Gün – 8 Ağustos 2025 Cuma

3. Gün – 9 Ağustos 2025 Cumartesi

4. Gün – 10 Ağustos 2025 Pazar

Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025 Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025 Çarşamba