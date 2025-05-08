Zenginlik için hangi taşlar kullanılmalı? İşte para çeken doğal taşlar

Zenginlik ve bollukla ilişkilendirilen Para çeken doğal taşlar, hem spiritüel hem de enerjisel anlamda uzun süredir kullanılır. Enerjileriyle bolluk, bereket ve finansal fırsatları hayatına çekmeye yardımcı olduğuna inanılan taşlardır. İşte en çok tercih edilen ve “para çeken” doğal taşlar:

1. Malakit (Malachite)

• Para kazanma blokajlarını çözdüğü düşünülür.

• Özellikle finansal dönüşüm ve cesaret gerektiren işlerde önerilir.

2. Zümrüt (Emerald)

• Zenginlik, aşk ve başarıyla ilişkilendirilir.

• Hem zihinsel berraklık hem de bolluk için güçlüdür.

3 Sitrin (Citrine)

• En bilinen “para taşı”dır.

• Bolluk, zenginlik ve başarı enerjisi taşır.

• Cüzdanda taşınması veya iş yerinde bulundurulması önerilir.

4. Pirit (Pyrite)

• “Zenginlik mıknatısı” olarak bilinir.

• Altın gibi parlak olduğu için bollukla ilişkilendirilir.

• Çalışma masasına veya kasanın yanına konur.

5. Yeşil Aventurin (Green Aventurine)

• Şans ve fırsat taşır, özellikle yatırım ve iş girişimlerinde destekleyicidir.

• Cüzdanda ya da iş görüşmesi öncesi üzerinde taşınabilir.

6. Yeşim (Jade)

• Çin kültüründe yüzyıllardır refah ve uzun ömür taşı olarak kullanılır.

• Maddi refahı çektiğine inanılır.

• Evde bereket köşesine veya iş yerine yerleştirilebilir.

7. Kaplan Gözü (Tiger’s Eye)

• Parayı tutma, maddi kararlar alma ve güven duygusu için idealdir.

• Cüzdana ya da çalışma alanına konabilir.