Zeynep Sönmez, Wimbledon'da 2. tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi oldu

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, dünyanın en prestijli tenis turnuvalarından biri olan Wimbledon’da tarihi bir başarıya imza attı. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvada ilk kez ana tabloda mücadele eden Sönmez, tek kadınlar ilk tur karşılaşmasında dünya 55 numarası Rumen rakibi Jaqueline Cristian’ı 7-6 ve 6-3’lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Zeynep Sönmez, Wimbledon’da 2. tura yükselen ilk Türk kadın tenisçi olarak tarihe geçti. 88. sıradaki milli sporcu, zorlu mücadelede sergilediği güçlü performansıyla sporseverlerin takdirini kazandı.

Karşılaşma, Wimbledon’ın ikinci gününde sabah seansında oynanırken, Zeynep Sönmez’in galibiyeti Türk tenis tarihine altın harflerle yazıldı.