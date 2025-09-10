Yaz rotaları 2025: Denize kavuşma zamanı

Potansiyelinin ne kadar yüksek olduğuna ama bunu kullanamadığımıza dair kısma hiç girmeyeceğim. Yine de bizim denizlerimiz gibisini dünyada görmedim. Elimizdekini hatırlayalım ve bu sene daha farklı bir gözle bakalım demek için de size güzel bir liste hazırladım. Şimdiden güzel bir yaz dilerim…

Elele Temmuz - Ağustos 2025 sayısından

Hazırlayan: Saffet Emre Tonguç

Antalya

Önceliği en sıcak bölgeye verelim ve Akdeniz kıyılarından başlayalım. Antalya denince akla ilk gelen deniz, kum, güneş ve her şey dahil oteller olsa da bu şehir aslında bir tarih cenneti. Geçmişte kuzeyinde Pisidya, doğusunda Pamfilya, batısında da Likya varmış. Önemli yolların kavşağındaki şehir, inanılmaz bir tarihi mirasa sahip.

Kaleiçi hala şehrin en ilgi çeken yerlerinden biri. Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı devirlerini yaşamış surların içinde 3 bin kadar ev bulunuyor ve sit alanı kabul ediliyor. Kaleiçi’nin en önemli eserlerinden biri Hadrianus Kapısı.

Ruin Adalia

Belek’te yer alan otellerin çoğu farklı lezzetleri bir arada sunan restoranları, spa ve su sporları aktiviteleri ile de iddialı...

Kaleiçi’ndeki Ruin Adalia Otel (@ruinadalia), 19. yüzyıl havasını taşıyan 5 Osmanlı yapısından oluşuyor. Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı izlerinin bir arada göreceğiniz bu müze otel sizi tarihte bir yolculuğa davet ediyor.

Antalya’daki diğer plajların aksine Side, kumlu ve sığ deniziyle özellikle çocuklu ailelerin favorisi. Konakladığınız otellerin plajları haricinde Manavgat Belediyesi’ne ait bir halk plajı olan Nar Beach’i de tercih edebilirsiniz. Adeta bir müze kent gibi düzenlenen Side’de sürprizlerle dolu çarşıda gezmeyi, antik tiyatrodan yüzyıllardır yükselen melodilere kulak vermeyi, Athena ve Apollon tapınaklarından günü batırmayı ve 2. yüzyıldan kalma bir hamamın ev sahipliği yaptığı Side Müzesi’ni ziyaret etmeyi ihmal etmeyin. Çevresindeki doğal güzellikleri keşfetmeye de mutlaka zaman ayırın.

Side’nin klasikleşen adreslerinden biri olan ve benim her zaman favorim olan Miramare Beach Hotel’in (@miramarehotels) yaklaşık bin palmiyenin yer aldığı açık alanlarında vakit geçirmek de deniz keyfi yapmak da çok güzel. Ana restorana ek olarak dünya mutfağından örnekler tadabileceğiniz farklı seçenekler de bulunuyor.

Side’de konaklamak için diğer alternatifler; Barut Hemera (@baruthemera) ve Paloma Finesse Side (@palomafinesse) olabilir.





6 Rooms by Azumare

Side’de çarşı içindeki 6 Rooms by Azumare’nin (@6roomside) bahçesinde her adımda bir antik şehrin üzerinde olduğunuzu hissediyorsunuz. Çok keyifli bir günbatımı terasları bulunuyor. Giriş katında farklı lezzetler sunan hoş bir kafesi de var.

Antalya Belek’teki Gloria Serenity Resort (@gloriahotels); farklı konseptteki odaları, havuzlu, teraslı ve jakuzili lüks 99 villasıyla ayrıcalıklı bir tatil deneyimi sunuyor.

Unutulmaz anlar yaşamak için Rixos Premium Belek’in(@rixos_premium_belek) seçkin lezzetler sunan restoranlarını, spor aktivitelerini ve spa hizmetini deneyimlemelisiniz.

Özel havuzlu suitleri, deniz manzaralı odaları, 45 bin m² alana konumlandırılmış toplam 13 adet özel villası, geniş SPA merkezi ve çocuklara sınırsız eğlence sunan Mini Club’ı ile ile Kaya Palazzo Belek (@kayapalazzohotels) her yaştan misafirine unutulmaz bir tatil vaad ediyor.





Cullinan Belek

Antalya civarında planladığınız tatil programınıza tarihi ve antik kentleri keşfededeceğiniz yürüyüş rotalarını da eklemeyi unutmayın...

Cullinan Belek (@cullinanhotels), her türlü konforunuz düşünülerek tasarlanmış odaları, özel beyaz kum plajı ve restoranlarıyla rahatlığı, gastronomiyi ve eğlenceyi bir arada sunuyor. Ana restoranında usta şeflerin taptaze ürünlerle hazırladığı Türk ve Dünya mutfaklarından özenle seçilmiş lezzetleri tadabilirsiniz.

Titanic Mardan Palace (@titanicmardanpalace), Akdeniz Rivierası’nda her detayın düşünüldüğü, geniş alanlarda keyifli bir tatil yapacağınız bir adres.

Tarihte Olimpos adı ile anılan Tahtalı Dağı, dünyanın denize en yakın ve en yüksek zirvelerinden biri. Keyifli bir teleferik yolculuğunun ardından Likya’nın verimli topraklarını ve büyüleyici Akdeniz manzarasını seyretmenin tadını çıkarın. Deniz kenarında Akdeniz’in mavi sularının kıyısında konumlanan Likya yolu üzerindeki Phaselis, çam ormanları ve 3 antik limanıyla sizi büyüleyecek. Tahtalı Dağı’nın eteklerinde kurulan bir diğer liman kenti olan Olympos’ta, antik kentin içinden geçerek ağaçların ve tarihin gölgeleri eşliğinde pırıl pırıl bir sahile varmanın keyfine varın. Yarım saatlik yürüme-tırmanma mesafesindeki Yanartaş ise gün batımlarının en gözde mekanlarından.

Doğal kızılçam ormanı içerisinde yer alan Nirvana Mediterranean Excellence (@nirvanamediterraneanexcellence) sizi doğanın içinde yenilenmeye davet ediyor.

Farklı konseptleriyle her yaştan misafirine konforlu bir tatil vaad eden NG Phaselis Bay’da (@ngphaselisbay), büyüleyici koyların ve yemyeşil ormanın tadını çıkarın.

Kemer’in etkileyici doğasıyla bütünleşen bir marka olarak Club Med Palmiye (@clubmedpalmiye), profesyonel, samimi ve güler yüzlü personeli ile hem minikler hem de yetişkinler için keyifli bir tatil konsepti sunmaya devam ediyor.

Dağ evi konseptinde düzenlenmiş zarif bir otel Olympos Mountain Lodge (@olymposmountainlodge). Tahtalı Dağı’nın eteklerindeki Beycik Köyü’nde çam, ardıç ve sedir ormanlarının içindeki huzurlu bir tatil isteyenleri bekliyor.

15 dönüme yayılmış 14 odası ile hizmet veren Olympos Lodge (@olymposlodge) Çıralı Sahili ile Olympos Antik Şehri’nin kalıntıları arasında kurulmuş bir saklı cennet.

Kaş, Likya Birliği üyelerinden Antiphellos Antik Kenti üzerine konumlanmış. Size Kaş’ta ilk önerim antik kentin amfi tiyatrosundan gün batımını izlemeniz. Sonra akşam serininde Uzunçarşı’da dükkanlara bakarak otantik evlerin arasında ufak bir yürüyüş yapın. Kaş uzun zamandır Türkiye’nin en iyi dalış noktalarından biri. Kaş merkezde denize girebileceğiniz yerler; iskeleden girmeyi sorun etmezseniz Küçükçakıl, taşlık plaj olarak Büyükçakıl veya ufak bir tekne yolculuğuyla ulaşacağınız Limanağzı olabilir. Kaş’tan kalkan teknelerle çevre koyları keşfe çıkabilirsiniz. Favori rotalar arasında bulunan Kekova’da dalma yasağı var. Şnorkelinizi ve paletlerinizle sualtı zenginliklerinin tadını çıkartmak için Kaş-Kekova arasında kalan Aperlae’yı tercih edebilirsiniz. Aperlae yakınlarında bulunan Uluburun dünyanın en eski batığı olarak geçiyor.

Kaş’tan Kalkan’a giderken dünyanın en güzel plajlarından biri olan Kaputaş Plajı’na uğramayı ihmal etmeyin. Bir kanyonun denize açılan bölümünde bulunan bu doğa harikasında denize girmek için 187 basamaklık iniş-çıkışı göze almanız gerektiğini hatırlatayım.

Barut Hemera

Yıl boyu açık olan Radisson Blu Hotel Kaş’ın (@radissonbluhotelkas) konumu kalabalıktan uzak ama kolaylıkla merkeze inebileceğiniz kadar yakın. Birbirinden bağımsız 50 odanın 23 tanesi havuzlu ve bahçe kullanımlı. Otelin ana havuzu ise çok keyifli.

Uzun Çarşı’nın bitişiğindeki tarihi sokakta bulunan Kuytu Terrace Kaş (@kuytuterrace), panoramik Kaş ve Meis manzarası ile her an maviye doyacağınız 10 odalı bir pansiyon.

Çukurbağ Yarımadası’da bulunan Sunasun Hotel (@sunasunhotel), lezzetli ve sağlıklı yemekler sunan Taşra Restaurant’a ev sahipliği yapıyor.

Kaputaş Vadisi üzerinden büyüleyici deniz manzarasını izleyebileceğiniz ve bu eşsiz coğrafyanın kokularını içinize çekebileceğiniz Ambar Evleri’nde (@ambarevleri) konaklayabilirsiniz.

Eskiden Kalamaki adında bir Rum balıkçı köyü olan Kalkan’da geçmişin izlerini, bugün cami olarak kullanılan köyün eski kilisesinde, sahildeki birkaç Rum evinde, çarşı içindeki cumbalı evlerde görebilirsiniz. Her şeye rağmen bölgenin en güzel yerleşim yerlerinden biri olan Kalkan’da merkezdeki halk plajından denize girebildiğiniz gibi, sadece yarım saat mesafedeki, 12 kilometre uzunluğundaki caretta caretta kaplumbağalarının yumurtlama alanı ve ülkemizin tek kumullu plajı olma özelliğine sahip Patara Plajı’na da gidebilirsiniz.

Fidanka

The Times’ın 20 muhteşem otel listesine girmiş olan Fidanka’nın (@fidankahotel) 16 odasında ferah bir konaklama deneyimi yaşıyorsunuz.

26 dönümlük kocaman bir arazi içinde birbirinden bağımsız 9 ev ile hizmet veren Prima Donna’dan (@primadonnapatara), Patara Plajı ve Eşen Ovası üzerinden gün batımını izlemek büyük keyif.



Fethiye

Eski bir Likya şehri olan Telmessos’un üzerine kurulan Fethiye hem doğası hem de tarihiyle tam bir çekim merkezi. Fethiye Körfezi’ne hâkim konumdaki Kadyanda, şehir yapısından dolayı “yuvarlak” anlamına gelen Pınara, en geniş sınırlara sahip Likya kenti olan Tlos ile 1988 yılından beri UNESCO Dünya Mirası listesinde olan Ksanthos ve Likya’nın kutsal alanı olan Letoon antik kentlerini gezi listenize ekleyin. Denizin tadını çıkartmak için tavsiyelerim; Türkiye’nin Amalfi Sahilleri olan Faralya, Ölüdeniz ve Kelebekler Vadisi.

La Boheme Kabak

Kabak Plajı’nın yanı başında değerli yönetmen Ertem Eğilmez’in oğlu Ferdi Eğilmez’in saklı cenneti La Boheme Kabak (@labohemekabak) kendinizi dinlemek için huzurlu bir tatil vaat ediyor.

Lov Faralya

Birbirinden bağımsız, farklı tasarımlarda 37 odasıyla Lov Faralya (@lovfaralya) misafirlerine sade bir şıklık sunuyor.





Kaya Villas Exclusive

Kayaköy’ün büyülü atmosferi içinde konumlanan Kaya Villas Exclusive (@kayavillas_exclusive) ve Ada Dreams History’de (@adadreamshistory) her şeyi geride bıraktığınızı hissedeceksiniz.





Yazz Collective

Çam ağaçları ile kaplı, sadece deniz yolu ile ulaşılabilen Turunç Pınarı Koyu’nda yer alan Yazz Collective (@yazzcollective) Fethiye’nin doğasını deneyimlemek için en güzel adres.





Yacht Classic Hotel

Fethiye merkezde konaklamayı düşünüyorsanız, çeyrek asırdır klasiklerinden biri olan Yacht Classic’i (@yachtclassichotel) tercih edebilirsiniz.



Göcek

Göcek, 1980’lerin başına kadar küçük ve sessiz bir kasabayken bugün koyları dünyanın sayılı zenginlerinin yatlarıyla geldikleri gözde tatil mekanlarından biri. Hem havalimanına yakın oluşu hem de birçok tatil beldesine kolay ulaşım sağlaması Göcek’in popülerleşmesinde büyük etken oldu. Göcek’te konaklarken Dalyan’a ve Caretta Caretta’ların yaşam alanı olan İztuzu Plajı’na yolunuzu düşürmeyi ihmal etmeyin.

Fimi Island

En güzel mavi tur rotalarından biri olan Göcek’in olmasa olmazı 12 Adalar Turu. Tekneyle açıldıktan sonra sırayla Göcek adası, Yassıca adaları, Zeytin adası, Tersane adası ve Domuz adası var rotanızda. Koyların bazılarında hiçbir tesis yok. Yan yana yedi küçük yassı adadan oluşan Yassıcalar da onlardan biri. En uçtaki en büyük adanın denize doğru uzantısında kumsal ve doğal sığ gölet özellikle çocuklu aileler için cazibe merkezi. Zeytin Adası özel bir mülk. Körfezdeki adaların en büyüğü olan Tersane Adası’nda, Likya kalıntıları, eski bir Rum yerleşiminin son izleri ve adaya ismini veren tersane bulunuyor. Tertemiz denizi ve müthiş doğasıyla Kleopatra Koyu’nun hemen arkasında yer alan, trekkingcilerin sevdiği rotalardan Lydea, defalarca Göcek’e gelenlerin bile bilmediği bir yer. Başta Amerikalılar olmak üzere yabancılarla yaptığım pek çok tur sırasında onlara keşfettirdiğim bu gizemli yerde Roma dönemine ait iki büyük anıt mezar ve kalıntılar bulunuyor. Bedri Rahmi Koyu ilk olarak Taşyaka olarak anılıyormuş. Ta ki 1974’de Bedri Rahmi Eyüboğlu bu koya gelip, burada bulunan büyük bir kayaya balık resmi yapana kadar. Sadece balık gibi görünen bu eserine 6 tane hayvan gizlemiş Bedri Rahmi. Büyüleyici ortamı ile Onno Restaurant bu koyda hizmet veriyor. Göcek Adası’nda Fimi Beach var. Gobun ve Küçük Sarsala restoranları ile Hamam Koyu’nda yer alan Adaia bölgenin eski işletmelerinden.

D Resort Göcek

D-Marin’in devamındaki D-Resort Göcek (@dresortgocek) mimarisiyle ön plana çıkan çok şık bir tesis. Dalaman Havalimanı’na sadece 20 dk mesafede yer alan otel; özel plajı, ferah odaları, spası, her damağa hitap eden menüleri ve geniş peyzaj alanıyla her yaştan misafirini ağırlıyor.

Toplam 76.500 metrekarelik bir alana yayılan ve çam ağaçları ile çevrili Rixos Premium Suites & Villas (@rixospremiumgocek), 192 süit oda ve villa ile hizmet veriyor. Doğanın dinginliğini hissedeceğiniz Anjana SPA’da kendinize zaman ayırmayı ihmal etmeyin.

Bir tarafı Dalaman Çayı diğer tarafı Akdeniz olan Hilton Dalaman’da (@hiltondalaman) en sevdiğim özelliklerden biri geniş alanlar. Otelde hem konfor hem de doğayla içi içe bir tatil sunuluyor.





Layla Göcek

8 dönüm arazide yüzlerce ağacın arasında 18 odalı bir butik otel olan Layla Göcek (@laylagocek) adeta bir arınma, doğayla tazelenme durağı.



Marmaris

Datça, Yunan mitolojisinde ‘Olağanüstü nitelikler taşıyan ülke’ diye geçiyor. Bölge iklimiyle ve hem denizinin hem de toprağının bereketiyle tarih boyunca ilgi odağı olmuş. Ege ve Akdeniz’in birleştiği noktada, yarımadanın en ucunda yer alan Tekir Burnu üzerindeki Knidos, Batı Anadolu’nun önemli kıyı kentlerinden biri.

Datça’dan da esirgememiş Ege Denizi, girintili çıkıntılı koylarını. Tam 52 tane koy süslüyor Datça kıyılarını. Hangisini tercih ederseniz edin denizin huzuru ve muhteşem manzaralar garanti. Akşamları ise merkezde ve Eski Datça’nın sokaklarında her zevke göre, ister sakin ister eğlenceli bir köşe bulmak mümkün.

Cook’s Club Adaköy

Marmaris Körfezi’nin güneyindeki Adaköy Yarımadası’nda yer alan Cook’s Club Adakoy’de (@cooksclubadakoy), Marmaris’in ışıkları size uzaktan göz kırparken çam ormanlarıyla kaplı özel bir dünyada şıklığın ve lüksün tadını çıkartacaksınız.





Dionysos Villa Hotel

Doğanın içinde, bir kartal yuvası gibi yüksek bir noktaya konumlanan Dionysos (@dionysosvillagehotel), birbirinden bağımsız ve her biri manzaralı 43 taş eve sahip.

Bördübet, Datça Yarımadası’nın Gökova Körfezi’ni kucakladığı bir doğa harikası. Golden Key Bördübet’te (@goldenkeyhotels_bordubet), müstakil evler halinde şekillendirilen konaklama birimleri; romantik, aile, hayvan dostu gibi farklı konseptlere göre düzenlenmiş.





Club Amazon

Glamping için en güzel adreslerden biri olan, Bördübet’deki çam ve günlük ormanları arasına gizlenmiş bir aile işletmesi Club Amazon (@clubamazon). Her ayrıntının düşünüldüğü farklı oda tiplerinden ağaçları ve gökyüzünü izleyerek uyuyabildiğiniz çingene arabaları ve butik vanlar çok keyifli.

Hisarönü Koyu’nda konaklamak için yıllardır kalitesinden ödün vermeyen D-Maris Bay (@dmarisbay) benim favorim. Doğanın ve lüksün kucaklaştığı otelin bünyesinde, her biri ferah ve lüks bir tasarıma sahip 159 oda ve 37 süit, bir dubleks presidential süit ve bir exclusive villa bulunuyor.





Vira Demir

Yine Selimiye’deki Loca Otel (@locahotel) ve Vira Demir (@virademir), butik hizmet veren huzurlu adresler.

Beliz Hanım’ın 2009 yılında açtığı Karia Bel (@karia_bel) ve hepsi deniz manzaralı 14 odası ile Miamai, (@miamaiotel) misafirlerine Bozburun’un sakinliği içinde bir tatil vaad ediyor.

Sadece 6 odasıyla Bademli Bahçe (@bademlibahceotel), 2000 metrekarelik bahçesi ve o bahçeye yakışır büyüklükteki havuzu ile günün her saatinde farklı bir güzellik saçıyor.





Bi’ Oda Bi’ Balkon

Eski bir Rum köyü olan Söğüt’te yer alan Bi’ Oda Bi’ Balkon (@biodabibalkon), Dilara Endican’ın kurduğu zevkli ve renkli bir adres. Özellikle yerli-yabancı yelkencilerin uğrak noktası. Otelin restoranı Barba Saranda ve aynı zamanda Söğüt’ün ilk ve tek sanat dükkânı olan kafesi Deli Keçi iddialı.

Bir doğal liman olan Hisarönü’nde çok özel bir konumda yer alan Martı Hemithea Hotel (@martihemithea), Martı Marina’nın sakin atmosferinde ufak bir tatil köyü gibi tasarlanmış.





Ada Capra

Doğanın içinde tatil yapmak isterseniz yüksek bir noktaya konumlanan Dionysos Village Hotel’in taş evleri sessizlik ve büyülü bir manzara vadediyor.

Marmaris’teki Turgut Köyü’nden deniz yoluyla ulaşabileceğiniz Ada Capra (@adacapra_) film setlerini aratmayacak bir atmosfere sahip. Harika bir bahçe içinde sadece 9 ahşap ev yer alıyor.

Datça merkezde yeni açılan Palaia Hotel (@palaiahoteldatca), Türkiye’nin en iyi ve ayrıcalıklı adreslerinden biri. Datça’nın tarihinden, dokusundan ve mutfağından esinlenerek tasarlanan otelin inşası sırasında ortaya çıkan ve Palaia Knidos Antik Kenti’ne ait kilise ve hamam kalıntılarını otelin önünde görmeniz mümkün. 9 dönüm arazi içinde sadece 43 süit oda bulunuyor.

Saklı Yaz (@sakliyaz_datca), Datça’ya gönül vermiş, denizi evi bilmiş bir ailenin oluşturduğu yuva ortamı sunan bir tesis. Kargı Koyu’nda yer alan bu saklı cennet sanatın, sadeliğin, konforun muhteşem bir bileşimi gibi.



Bodrum

Bodrum’un her semti ayrı bir karaktere sahip; merkeze yakın Torba, lüksün ve eğlencenin merkezi Türkbükü, çocuklu ailelerin tercihi Gündoğan, gün batımının tek adresi Yalıkavak, bohem Gümüşlük, Kos’a doğru uzanan Turgutreis, buz gibi deniziyle Akyarlar ve şarkılara konu olan Bitez seçeneklerden sadece birkaçı. “Yeni” yüzüyle Bodrum adeta bir Ibiza, bir St. Tropez, bir Capri olmaya doğru hızla gidiyor.

Khai Hotel Bodrum

Bodrum’un halen doğallığını koruyan koylarından olan Yalıçiftlik’te bulunan Hapimag Sea Garden Resort Bodrum (@hapimagseagardenhotel), Gökova’nın başlangıç noktası olan mavi bayraklı üç farklı koy alternatifi, spor ve aktivite seçenekleri ve sağlık ve güzellik merkeziyle hizmet veriyor.

Kızılçam ve fıstık ağacı ile çevrili Club Med Bodrum (@clubmed), Ege’de olduğunuzu hissettiren onlarca farklı türde bitkinin bir arada olduğu peyzajı ile çok etkileyici.





Casa Nonna

Kumbahçe’de Akdeniz mimarisinden esinlenerek yaratılan bir butik otel Casa Nonna (@casanonnabodrum).





Amanruya

Merkeze hakim konumu ile The Marmara Bodrum’da (@themarmarabodrum), gün doğumundan batımına kadar; bölgenin geleneksel bembeyaz evleri ve kalesini de içine alan muhteşem bir manzara size eşlik ediyor.

Bulunduğu mahallenin adını alan Eskiceshme (@eskiceshmehotel), ev konforunda bir rahatlık sunuyor.





METT Hotel

Condé Nast Traveller Middle East edisyonu Okur Ödülleri kapsamında, “2021’in En İyi Yeni Uluslararası Oteli” de seçilen Mavi Bayrak statüsü kazanmış olan METT Hotel & Beach Resort (@mettbodrum), Bodrum Marina’dan yalnızca birkaç dakika uzaklıkta, büyüleyici manzarası ile konuklarına unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.

Modern ve sade dekorasyonuyla Ramada Resort by Wyndham Bodrum (@ramadaresortbodrum), merkeze yakın konumuyla ilgi çekiyor.

Gümbet ile Bitez’in arasında, merkeze yakın konumu, farklı zevklere hitap eden ortak alanları ve büyülü manzarasıyla Kaya Palazzo Resort & Residences Le Chic (@kayapalazzohotels) misafirlerine ayrıcalıklı bir deneyim sunuyor.

Asarlık Mevkii’nin en sakin ve gizli noktasında konumlanan Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa (@caressebodrum), bünyesindeki ‘Dharma’ Detoks Klinik ile öne çıkıyor. Yunanistan’ın Paros adasının ikonik ve en leziz deniz ürünü restoranlarından Barbarossa Restaurant ve Buddha-Bar Beach otelin sahil kısmında yer alıyor.

Bodrum’un sakin ve doğa ile iç içe olan bölgesi Ortakent Yahşi Yalısı’nda yer alan Khai Hotel Bodrum (@khaihotels) tam bir zamanı durdurma mekanı.





Birdcage33

Bodrum’un içinde ama karmaşasından uzakta bir nefes alma durağı diyebileceğimiz Birdcage 33 (@birdcage33) sanat ve gastronominin bir arada olduğu bir hizmet sunuyor.

Küdür Koyu’nun bembeyaz kumları ile masmavi denizini buluşturan, Akdeniz mimarisinden esinlenerek tasarlanmış Avantgarde Refined Yalıkavak (@avantgarderefined), 32 odası ve özenle tasarlanmış ortak alanları ile yalın lüks ve konforu bir arada sunuyor. Türkiye’nin en genç Michelin yıldızlı şefi Ulaş Durmaz’ın bölgenin dokusuna uygun menüsüyle karşımıza çıkardığı The Red Balloon (@the.redballoonyalikavak) gastronomi severleri cezbediyor.

Türkbükü’nde bulunan No:81 (@no81turkbuku), bahçe manzaralı, deniz manzaralı ve farklı konseptlere sahip süitleriyle hizmet veriyor.

Renkleri ve tasarımıyla tam bir Akdeniz sıcaklığı yansıtan Divan Otel (@divanotelleri), klasikleşen Bodrum adreslerinden biri.

Mandarin Oriental (@mo_bodrum) Cennet Koyu’nda panoramik bir deniz manzarasına karşı her biri kendine ait özel açık alanı ve birçoğu sonsuzluk havuzunu içinde barındıran, toplam 132 adet konaklama ünitesi ile hizmet veriyor.

Ege’nin doğasından esinlenerek tasarlanan Bodrum Loft (@bodrumloft) Demirbükü Koyu’nda yer alıyor. Otelin bünyesindeki Şef Deniz Aşan yönetimindeki LoftElia Restaurant Michelin Rehberi’nin 2024 Tavsiye Edilenler Listesi’nde yer aldı.

Amanruya (@Amanruya), bölgenin geleneksel mimarisinden ilham alan 36 bağımsız çağdaş taş villası, ferah yaşam alanları, hamam tarzı banyoları, şöminelerinin yanı sıra terasları, kabanaları, havuzu ve göz kamaştırıcı koy manzarası ile cennetten bir köşe.

Torba’da bulunan Susona Bodrum’da (@susonabodrum) her bir oda, süit ve villa, panoramik deniz manzarasına sahip.

Rixos Premium Bodrum (@rixospremiumbodrum) yenilenmiş konsepti ile konuklarına çok çeşitli etkinlik ve aktivite imkanları sağlıyor. Otel, klasikleşen birçok lezzet durağı ile gastronomik deneyimler sunuyor.

Tatil yapmanın bir sanat olduğu fikrinden yola çıkarak tasarlanan yeşilin konforla buluştuğu Lujo Bodrum’da (@lujohotel) her şey kişiye özel. Örneğin restoranlarında büfe yok çünkü şefler sizin isteğinize özel menüler hazırlıyorlar. Lujo Bodrum’da hem çocuklu ailelere hem gençlere hem de sakin bir tatil arayanlara farklı seçenekler mevcut.

Avrupa’nın en büyük spa merkezlerinden birine sahip olan Six Senses Kaplankaya (@sixsenseskaplankaya) birbirinden güzel 3 farklı plajı, kendi organik bahçesinden ve çevredeki yerel üreticilerden gelen malzemelerle hazırlanan yemekleri, tüm duyulara hitap eden bütünsel wellness yaklaşımıyla Türkiye turizmi açısından yeni bir çekim noktası.



İzmir

İyonlar, Persler ve Romalılar tarafından vazgeçilmez kabul edilen nadide bir belde Urla. Eski taş evleri ile özgün dokusunu koruyan eski Urla kasabası; sakin sahili, çevresindeki yemyeşil tarlaları, bağları ve şirin köyleriyle doğanın içinde nefes almaya çağırıyor size. Urla’nın Sığacık körfezine bakan kıyısındaki Demircili Köyü ve Altınköy sahilleri denize girmek için bakir adresler. Urla çevresindeki Uzunkuyu, Barbaros, Yağcılar, Demircili, Kuşçular, Bademler, Özbek köyleri ise bölgenin keşif durakları.

Stay Warehouse Alaçatı

Binicilik konseptiyle tasarlanmış özgün mimarisiyle Manej Urla’da (@manejurla) “Tarladan sofraya” felsefesiyle hazırlanan menüler damağınızda unutulmaz tatlar bırakacak.

Adını bahçesindeki mor nar ağacından alan Narımor Butik Otel (@narimorurla), eski ve yeniyi harmanlayan 9 odasıyla hizmet veriyor. Atilla Heilbronn imzalı lezzetleri mutlaka denemelisiniz.

Adından da anlaşılacağı üzere eski Gümrük hanı binasında yer alan Gümrük Urla’nın (@gumrukurla ) çok nostaljik bir atmosferi var.

Pintura Urla (@pinturaurla), ilçe merkezinde hem konuklarını ağırlıyor hem de bir sanat galerisine ev sahipliği yapıyor.

Mitera 1905 (@mitera1905), Urla’nın ruhunu yaşayabileceğiniz 200 yıllık bir Rum konağında sadece yetişkin oteli olarak 3 odasıyla hizmet veriyor.

Geniş odaları, yemyeşil bahçesi ve kocaman havuzuyla Beliz’i Boutique Hotel (@belizihotelrestaurant) çocuklu aileler için ideal.

Yıllar önce deneyimlediğim ve tatlı anılarla döndüğüm Club Marvy (@clubmarvy), İzmir’in doğa harikası Kesre Koyu’nda 160 bin m² ’lik alanda, çam ve palmiye ağaçları arasında yer alıyor. Michelin yıldızlı Şef Cristina Bowerman’a ait restoranların bir şubesi de Club Marvy’nin bünyesinde bulunuyor.

Selçuk’un sahip olduğu birbirinden özel tarihi yapıları aynı kadraja sığdıran konumuyla Akanthus (@akanthushotel) hem turistik noktalara yakın hem de otele döndüğünüzde içine girdiğiniz büyüyü bozmayacak bir atmosfere sahip. Şef Damla Uğurtaş’ın Akdeniz mutfağından harika lezzetler sunduğu Çiy Restaurant&Konukevi (@ciyrestaurant) bölgenin dokusuna uyumlu tasarlanmış 6 odasıyla hizmet veriyor.



Turistik havasına rağmen Çeşme’nin yayalara ayrılmış ana caddesi olan İnkılap Caddesi’nde gezmenizi öneririm. Türkiye’nin Toscana’sı olacağı söylenen Ovacık, keşfedilmesi gereken adreslerden. Denize girmek için en bilinen plajlar Ilıca, Paşalimanı, Aya Yorgi Koyu ve Altınkum. Günbatımı için en iyi alternatif Homeros’un “Güneşin en güzel battığı yer” dediği Ildırı Köyü ve tarihi Erythrai şehri.

Biblos Alaçatı

Baş döndürücü bir doğa, Hindistan cevizi ve zeytin ağaçlarıyla çevrili havuzlar, sadece kendine ait sahil ve beach club, zengin konaklama alternatifleri ile Biblos (@biblosalacati); gerçek lüksü arayan misafirlerini ağırlıyor.

Alaçatı’nın en yeni adreslerinden biri olan Kestel İnn (@kestelinn) tasarımıyla, sanata verdiği değerle ve mutfağıyla öne çıkıyor. Sadece 7 odasıyla izole bir tatil sunuyor. Üstelik yılın 12 ayı açık.

Ağaçlarla bezeli bahçe içindeki Alavya (@alavyahotel), 6 taş ev ve 25 odasıyla Alaçatı’nın en güzel otellerinden biri. Alavya Otel’in bünyesinde yer alan Mitu Café ve hem Michelin Guide hem de Gault & Millau 2024 Chef unvanı alan Amavi lezzet durakları.

Alura (@aluraboutiquehotel), sade ve özenle dekore edilmiş 8 odasıyla tüm ortak alanları açık havada olan bir butik otel.





Beyevi

Yaklaşık 150 yıllık bir Rum evinin ev sahipliği yaptığı Bey Evi (@beyevi), Alaçatı’nın merkezinde, iki ayrı binada ağırlıyor misafirlerini. Taş fırında pişen pizzalarını tatmanızı öneririm.

Cemal Alaçatı’da (@cemalalacati), sadeliğin ön planda olduğu, her biri kendine özgü dekorasyona sahip 15 odası bulunuyor. Yanı başındaki havuz ise sıcak günlerin en güzel serinleme noktalarından.





Nefes Alaçatı

Bir aile işletmesi olan Nefes Otel (@nefesalacatihotel), Alaçatı’nın merkezinden uzakta konumlandığı için sakin bir adres. Otelin lezzet durağı ise bahçesinde yer alan Alesta Restoran.

Rumevi (@rumevi_alacati), Alaçatı’nın en hareketli noktalarından Hacımemiş’te gizli bir cennet.

80’li yıllarda depo olarak kullanılan bir binanın endüstriyel mimariyle can bulmuş hali Warehouse by The Stay (@thestayalacati). Otel Michelin yıldızlı şefleri dönemsel olarak ağırlıyor ve misafirlerine bir lezzet şöleni vaat ediyor.





Viento Alaçatı

Alaçatı’da Güvenli Turizm Sertifikası alan ilk otellerinden olan Viento (@vientoalacati), biri orijinal Rum evi, diğerleri ona uygun yapılmış 2 evle birlikte toplam 3 binada 20 odasıyla hizmet veriyor. Bünyesinde bulunan Sota Alaçatı’da deniz mahsülleri ağırlıklı bir menü sunuluyor. Restoran 2024’te Michelin listene girdi.

Denizin kıyısında, mavi panjurlu camları denize açılan, sade ve sakin bir otel, Port Alaçatı Hotel (@portalacatihotel).

Çeşme Ilıca’da, Ata’mızın da ziyaret ettiği Rasim Palas (@rasimpalas) hem konumu hem de hizmetiyle ayrıcalıklı bir adres.



Çanakkale - Ayvalık

Balıkesir’in en gözde ilçesi Ayvalık, göç hikayeleriyle şekillenmiş bir kimliğe sahip. Ayvalık’ın sürprizlerle dolu sokaklarında kaybolmanızı, akşam güneşini muhteşem bir manzaraya karşı batırmak için Şeytan Sofrası’na gitmenizi tavsiye ederim. Ayvalık’ın yazın en sıcak günlerinde dahi bunaltmayan havası ve serin denizi ile müdavimlerinin vazgeçemediği bir adres. Çok sayıda plaj var ama en ünlüsü Sarımsaklı. Cunda, Ayvalık’a bağlı irili ufaklı 22 adadan yerleşime açık olan tek ada. Adaya giderken üzerinden geçtiğiniz köprünün Türkiye’nin ilk boğaz köprüsü olduğunu hatırlatayım. Cunda’nın bohem tarzdaki sokaklarında dolanırken zamanın durduğunu hissedeceksiniz. Adanın en güzel plajları Çataltepe, Pateriça, Duba, Cunda ve Arkadeniz. Çataltepe nispeten daha kalabalık, Pateriça’nın suyu ise daha sığ. Arkadeniz ise ulaşmak için gösterdiğiniz çabaya değecek güzellik ve sakinlikte.

Cunda Despot Evi

Cunda’nın en orijinal adreslerinden biri olan Despot Evi (@cundadespotevi) hem binası hem de mutfağıyla adanın tarihinden bir kesit sunuyor misafirlerine.

Troya Savaşı’na sebep olan, dünyanın ilk güzellik yarışmasına sahne olan İda Dağları’nda her nefesinizde mitolojinin hikayeleri dolar içinize. Geniş bir coğrafyaya yayılan Kazdağları’nda görülecek pek çok şehir, kasaba ve tatil yöresi bulunuyor. Deniz kenarında dinlendikten sonra dağlarda doğa ile buluşmak için benim en sevdiğim durak, Adatepe. Zeus Altarı’ndan olağanüstü manzarayı seyredip meydandaki asırlık çınar altındaki kahvelerde nostaljiyi yaşayın. Zeytinyağı Müzesi’ni ziyaret etmeyi, güneşi Hoca Kayası’nda batırmayı unutmayın.

Adatepe’nin kendine özgü dokusunu yaşayabileceğiniz İda Blue’da (@adatepeidablue) nereye baksanız doğa ile göz göze geliyorsunuz.

Sırtını Kazdağları’na dayamış bir başka tesis ise Momos Hotel (@momosotel). Ege’ye hakim bir tepede, sadelik içinde huzur dolu bir tatil geçirmek isteyenler için ideal. Yetişkinlere hizmet veren otelde bütün odalar deniz manzaralı. Restoran ise tam bir lezzet durağı.

Biraz daha güneye doğru giderken Kazdağları’nın tertemiz havasında doğanın dönüşümünü deneyimleyebileceğiz bir adres Manici Çiftlik (@maniciciftlik). Ayvacık İlçesi Erecek Köyü’nden ayrılan yol üzerinde bulunan tesis, 250 dönümlük bir arazi üzerine agro-turizm deneyim merkezi olarak kapılarını açtı. Tesisin bünyesinde bulunan ve sadece konuklarına hizmet veren Nomad Lounge’de harika lezzetlere muhteşem bir gün batımı eşlik ediyor.

İda Costa (@assosidacosta) önü deniz, ardı Kaz Dağları olan 9 dönümlük arazi içinde, Ege mimarisine sadık kalınarak tasarlanmış. İda SPA yorgunluk atmak için iyi bir seçenek.

Ege Denizi’nin sakinliğinde dinlenmek için Assos’a uğramanızı öneririm. Çanakkale’den gelirken doğayla uyum içindeki Selçuklu köprüsü üzerinde, tepeye hâkim konumuyla Assos’un siluetini görürsünüz önce. Antik kentin en yüksek noktasındaki Athena Tapınağı’ndan manzaranın tadını çıkarın. Denize girmek için Antik limanı veya Kadırga Plajı’nı tercih edebilirsiniz.

Assos Ida Costa

Sivrice ve Sokakağzı koylarının birleştiği yerde denize nazır Assos Dionysos Hotel’de (@assosdionysos_hotel) sakinliğin içinde her şeyden uzaklaşmanın tadına varacaksınız.





Caeli Experience

Destanlar şehri Çanakkale’de denize girmek için ilk akla gelen adresler Bozcaada ve Gökçeada. Onların dışında Saros Körfezi’nin serin sularına girebileceğiniz birçok bakir plaj da bulunuyor. Eceabat, Geyikli, Dardanos, Karaağaç bunlardan birkaçı.

Gelibolu Yarımadası’nda yer alan Caeli (@caeliexperience), yerli ve yabancı sanatçıların eserleriyle dolu bir sanat galerisi, gelişmiş damak zevklerine hitap eden ayrıcalıklı bir lezzet dünyası. Otelin kendine ait mahzeni bulunuyor ve ne zaman giderseniz açık.





Bengodi Hotel

Eceabat’taki Bengodi (@bengodihotel) doğanın içinde, doğal ürünlerle, kurucusu olan Asmadan Bağcılık Firması’nın bağlarının çok yakınında, 20 odası ile konforu sadelik içinde sunuyor. Bünyesinde bulunan müzede Anadolu ve Trakya’nın 9 bin yıllık bağcılık tarihini anlatıyor.

Kırklareli Hamitabat Köyü’nde yer alan Bakucha’dan (@bakuchavineyardhotel) içeri adım attığınız andan itibaren başrol hep doğada. Bakucha’ya uzun yürüyüşler yapmak, şömine başında tatlı sohbetlere dalmak, okumak, dinlemek ve en çok yavaşlamak için gidin.





Anemos Hotel Imvros

Ada’da olmak bana iyi geliyor diyenlerdenseniz atlayın Gökçeada feribotuna ve Anemos’ta (@anemoshotelimvros) her şeyden uzaklaşmanın tadını çıkarın.



İstanbul

Şehirden uzaklara gidemediğimizde İstanbul’un plajları hem nefes almak hem de denizin tadını çıkartmak için imdadımıza yetişiyor. İster Adalar’da Marmara Denizi’nin ister da Kilyos, Demirciköy, Kavaklar, Şile ve Ağva sahillerinde Karadeniz’in tadını çıkarın.

Princess Palace

Büyükada’da denize sıfır konumlanan Princes’ Palace Resort (@princespalaceresort) size şehrin karmaşasından uzak bir tatil vaat ediyor. 30 dönümlük alanda yer alan tesise özel yat transferiyle ulaşıyorsunuz. Çoğunluğu deniz manzaralı süitlerinde her ayrıntının düşünülmüş. Sonsuzluk havuzunun büyüleyici manzarasında dinlenme fırsatı sunan geniş Beach Club’ı, sağlık ve zindeliği destekleyen Anim Wellbeing Center’ı, şeflerinin özel reçeteleriyle dünya mutfaklarının en seçkin lezzetlerini sunan restoranları ile ayrıcalıklı bir dünyaya adım atacaksınız.