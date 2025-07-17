Yeni çok yönlü bir sanat platformu: Maison Magi

Sena Pir tarafından 2025 Haziran’da kurulan Maison Magi, sanatseverler için farklı bir yaklaşımla buluşma alanı haline geliyor. Sadece sergi izleme alanı değil, sanatseverlerin beslenecekleri çok yönlü bir sanat platformu diyebiliriz.

Maison Magi, 2-15 Temmuz tarihleri arasında ev sahipliği yaptığı ilk sergisi Yasemin Özen Gök ve kızı İdil Berf’in birlikte açtıkları İçgörüler / Insights’ı geride bırakırken yeni sergiler için hazırlıklarını sürdürüyor.

SERGİ TARİHLERİ

18 Temmuz - 1 Ağustos: Sema Boyancı’nın “Estetik&içgüdü” adlı sergisi;

5 Ağustos - 26 Ağustos: Halka Sanat Projesi kapsamında Evren Erol, İpek Çankaya ve Doğu Çankaya’nın “Küçük çanlar çınladığında” adlı sergisi;

29 Ağustos-13 Eylül: Gaye Özen’in “Nefes” adlı sergisi;

16 Eylül- 30 Eylül: Sema, Boyancı, Ersoy Alap, Şule Kantürk, Feridun Fikri Uğur, Ayça Bumin, Ayşenur İlkışık, Burcu Şahin, Yasemin Özen Gök, İdil Berf, Gözge Eşkazan ve Özbilen Gökgöl’ün “Datça Hikayesi” adlı karma sergisi

Ayrıca Fem Güçlütürk; kitabını Maison Magi’de imza günü düzenleyerek sevenleriyle buluşturuyor ve resim atölyesi düzenliyor.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI DA YER ALACAK

Bir sanatevi olarak adlandırabileceğimiz mekan, ayrıca yetişkinlere ve çocuklara yaratıcı atölye çalışmaları da yer alacak. Katılımcılarla kolektif yapılacak çalışmalarla sanat kavramları keşfedildiği deneyimler düzenlenecek.