'Yeraltıı' oyuncusu Sunay Kurtuluş kimdir?

Son günlerde televizyon dünyasının dikkat çeken yapımlarından biri olan "Yeraltı" dizisindeki performansıyla adından söz ettiren genç oyuncu Sunay Kurtuluş, hem kariyer yolculuğu hem de son dönemde basına yansıyan gelişmelerle merak konusu oldu.

İşte Sunay Kurtuluş’un hayatı, yaşı, memleketi ve kariyerine dair merak edilen tüm detaylar...

Bu gönderiyi Instagram'da gör Sunay Kurtuluş (@sunayykurtulus)'in paylaştığı bir gönderi

SUNAY KURTULUŞ KİMDİR?

Sunay Kurtuluş, 1 Ocak 1998 tarihinde Balıkesir'de dünyaya geldi. Şu anda 28 yaşında olan oyuncu eğitimini Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü'nde tamamladı.

'YERALTI' DİZİSİNİN ADNAN YOLCU'SU

Kurtuluş, mezuniyetinin ardından oyunculuk alanına yöneldi. Sunay Kurtuluş'un en çok bilinen projelerinden biri Yeraltı dizisinde canlandırdığı Adnan Yolcu karakteri oldu.

AYŞEGÜL ERASLAN'IN EVİNDE GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Yeraltı dizisinde Adnan Yolcu karakteriyle ekranlara gelen Sunay Kurtuluş, Ayşegül Eraslan’ın evine ölümünden 1 saat önce geldi. İfadesine başvurulan Kurtuluş, evine gittiği Eraslan’ın, kendisine şakayla karışık tokat attığını bunun üzerine 'Ben böyle el şakalarını sevmem' diyerek duruma tepki gösterdiğini ve evden ayrıldığını söylediği öğrenildi. Eraslan’ın ve Kurtuluş’un eve girdiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.