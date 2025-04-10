Yeterince seviyor musun?

Sevmiyorsan, başkasını daha çok sevebilir misin? Bir kadın kendine öncelik verdiğinde ya “bencil” ya da “ilgisiz” olarak etiketlenir. Ama aslında kendini sevmek, çevremizdeki insanlara en büyük hediyemiz. Gelin, birlikte bu konuyu biraz açalım. İşin gerçeği şu: Kendini sevmek, ne bencilliktir ne de başkalarını görmezden gelmektir. Toplum sizden hep bir şeyler bekler, değil mi? “Herkese yetiş”, “fedakar ol”, “aynı anda bir kaç işi birden hallet” ama hepsini de mükemmel yap. Bir kadın, başkası için ne kadar çırpınırsa o kadar değerlidir algısı yerleşmiş. Fakat bu algı bizi tüketir; biz tükenmişken, başkasına ışık saçabilir miyiz?

Elele Şubat - Mart 2025 sayısından

Hazırlayan: Pelin Bozkurt Bilgiç

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40 yaşından sonra kadın, yeni bir dönem olan menopoza hazırlanırken bedenindeki değişimler sebebiyle zaten belirgin iniş çıkışlar yaşar. Ancak menopozu doğru bilgi ve deneyimle karşıladığında süreç tam da olması gerektiği gibi olur. “Yeniden Genç Olmanın Sırrı Yeni Menopoz” kitabımda detaylandırdığım olgun, dingin, bilge kadın kendini sevmeye gönüllüdür artık.

Kendini sevmek, omuzumuzda taşıyacağımızdan fazla yük olan toplumsal beklentilere “dur!” demektir. Kendini sevmek, “ben değerliyim” diyebilmektir. Kendini kabul etmek, hatalarınla, zaaflarınla, kusurlarınla da kendine iyi davranmayı seçmektir. Şöyle düşünelim; Bir arkadaşınız zor bir dönemden geçiyor. Ona nasıl davranırsınız? Muhtemelen nazik, anlayışlı, destekleyici olursunuz. “Olur böyle şeyler, hırpalama kendini, daha iyisini yaparsın, dur bir nefes al” demez miyiz? Peki, neden aynı şefkati kendimize göstermiyoruz?

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Kendini sevmek, ‘ben değerliyim’ diyebilmektir.

"Ben herkesi elimden geldiğince sarıp sarmalıyorum da benimle niye kimse ilgilenmiyor? Halimi hatırımı sormuyor” diyor musunuz?

Siz bu desteği, ilgiyi, sevgiyi kendinize göstermezseniz, başkaları da size göstermez. Siz onlara, size nasıl davranmaları gerektiğini kendinize olan davranışınızla gösterirsiniz...

Herkesin bildiği ama sır gibi sakladığı gerçek; bir kadının kendine verdiği değer, çevresindeki insanların da ona olan yaklaşımını değiştirir. “Neden bana sevgisini göstermiyor?” sorusunun yanıtı burada gizli. Sizin sağlıklı, mutlu ve dengede bir birey olmanız, aslında çevrenizi de dönüştürmenin ilk adımıdır. Bu yüzden, toplumsal algılarla savaşırken, kendi mutluluğunuzu bir lüks değil; bir ihtiyaç olarak görmeli ve göstermelisiniz. Yorgun bir beden, kırgın bir ruh etrafına nasıl faydalı olabilir ki? Hala ikna olmadınız mı? “Etrafımdakilere haksızlık etmiş olur muyum” mu diyorsunuz? Kesinlikle hayır. Uçakta hep aynı anons yapılır. İşte hayat da böyle. Siz nefes alamıyorsanız, kimseye nefes olamazsınız.

Kendini sevmek, sadece bir duygu değil, bir eylemdir

Kendimize sevgi göstermek deyince, aklınıza neler geliyor? Sabah kalktığınızda güne nasıl başladığınız, kendinize ayırdığınız minicik zaman dilimleri, hatta sadece “bugün kendim için ne yapacağım?” diye sormak bile bir sevgi eylemidir. Ben kendime sevgi göstermeyi geç de olsa denemeye başladım. Kendime ait zaman dilimleri yaratarak bir fincan çayımı alıp, bir şey yetiştirme telaşına kapılmadan, sadece oturup öylece kalmayı seçtim. Bu, bir mola değil, kendime verdiğim bir hediye aslında. Her zaman aynı ruh halinde miyim? Hayır. Başaramadığımda ya da kendimi ihmal ettiğimi fark ettiğimde? İşte o an, kendime en çok sevgi göstermem gereken zaman. Çünkü başarısızlık anında kendimize şefkatle yaklaşmazsak, kimse bunu bizim yerimize yapamaz.

Farkında olmadığımız detaylar

Sabah uyku mahmurluğu ile aynanın karşısına geçtiniz. Aynada hiç kendinize bakmadan dişini fırçaladığınızı, yüzünüzü yıkadığınızı fark ettiniz mi? Güne düşük enerji ile başlamanın sebebi bu olabilir mi? Bir şeyler yanlış! Yaşama isteğin ve tutkun nerede? Yoksa olduğun kişiyle mutlu değil misin? Kendini sevmekte neden zorlanıyor olabilirsin? Sana tavsiyem, kendini sevme nedenlerini aramakla enerjini harcama, nedenlerini kendin yarat! Kendini daha iyi sevmek için kanıtlanmış birkaç ipucunu burada bulabilirsin.

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Kendinde sevmediğin şeyler vardır mutlaka, gayet normal. Ancak, içsel mutluluğa giden yolda onları görmezden gelmen hiç işe yaramaz. Kusurlarımızla yüzleşmek ve kabul etmek esastır.

+Günlük yazmaya başla. Kendin hakkında sevdiğin her şeyi bu dosyaya yaz. Utangaç olma dürüst ol. Başka kimse okumayacak. Her gün kendinde sevdiğin bir şeyi ekle.

+Denemek istediğin şeylerin, uygulamaya koyacağın fikirlerin yol haritasını çıkar, rotanı oluştur ve yolunu takip et.

+Yolculuğun başında kendinin bir fotoğrafını çek. Yolculuğun sonundaki fotoğrafınla karşılaştıracağız. “Ne alakası var” deme, başardıkça, kendine yaklaştıkça o dudak kenarlarındaki gülümseme çizgilerin, gözündeki ışıltının belirginleştiğini göreceksin.

+Sana ilham veren alıntıları, özlü sözleri, aklından geçen olumlu düşünceleri hemen günlüğüne yaz. Birine yardım mı ettin, hiç tanımadığın biriyle uzun uzun sohbet mi ettin, yeni bir bilgi mi öğrendin, birine iyilik mi yaptın, hemen yaz. Bu günlüğü kendini daha çok sevmene yardımcı olacak şeylerle doldurmaya çalış. Seyahat fotoğraflarını, gitmek istediğin restoranları, tatmak istediğin değişik yemekleri dosyaya ekle. Altına küçük küçük notlar yaz. Günlüğü yakınında, her zaman görebileceğin bir yerde tut ki enerjin düştüğünde kendinle arana mesafe girdiğini fark ettiğinde açıp okuyabilesin. Güzel anlar hızlı unutulur. Ancak, günlüğü açıp üzerinden geçmek sana o anıları tekrar hatırlatacak. Bak, kendine gülümsüyorsun bile…

+Çoğu zaman özgüvenimle mücadele ettiğimde ve kendimi sevmediğimde ilk olarak bedenimi ihmal ettiğimi fark ediyorum. Makyajımı çıkartmadan yatmışım, saçımın beyazı gelmiş, kuaföre gitmemişim ya da yeterince su içmeyi unutmuşum, duygusal dalgalanmalarla sürekli abur cubur yemişim. Vücudunda görmezden geldiğin her ne ise, oraya dokunarak başla.

+Stres senin için yeni bir şey mi? Tüm hayatın boyunca bununla mücadele etmedin mi? Artık mücadele etmeyi bırakıp yönetmeyi mi denesen? Farkındalık egzersizleri nefes ve meditasyon sana yaklaştığın en değerli zamanlar olduğunu bil. Kitabımda birçok uygulama paylaştım. Söylemesi kolay diyeceksiniz biliyorum ama kendini sevmek için, mutluluğunu senden uzaklaştıran şeyler konusunda kararlı olmalısın.

+Kendinde sevmediğin şeyler vardır mutlaka, gayet normal. Ancak, içsel mutluluğa giden yolda onları görmezden gelmen hiç işe yaramaz. Kusurlarımızla yüzleşmek ve kabul etmek esastır. Anne ve baban, kardeşlerin ya da en yakın arkadaşların da mükemmel değil. Kusurları onları sevmene engel mi, değil. Annen alıngan, arkadaşın çok konuşuyor, kardeşin kaygılı. Kendin hakkında mutsuz olduğun, sevmediğin şeylerin de bir listesini hazırla. Yine dürüst ol, bu kimsenin okumayacağı özel bir liste. Bu listedeki neleri değiştirip değiştiremeyeceğine bir bak. Nasıl yapılacağına dair birkaç fikir belirle. Bu kişiliğini değiştirmek değil, tam tersi geliştirmek ki bu sürecin önemli bir parçası.

+Kısa vadede değişime hazır oldukların olabileceği gibi, çetin ceviz olanlar için uzun vadeli plan kur. Kendinde hoşlanmadığın bir şeyi değiştiremiyorsan o zaman kabul et ve bunun senin bir parçan, kimliğin olduğunu bil. Boyunu uzatabilir misin, annenin aynısı olan kalçalarından kurtulabilir misin? Belki de bir türlü veremediğin için kendine kızdığın aynalara küstüğün kiloların var ya, onlar sensin. Arkadaşının gözlerine bakıp onun şişman, sakar, başarısız, berbat göründüğünü, sevgiyi hak etmediğini veya buna benzer başka bir şey olduğunu söyler misin? O zaman neden kendine söylüyorsun? Kendi kendine yaptığın negatif konuşmaları hayatından hemen çıkart. Aynanın karşısına geç ve kendine şunu söyle: “Elimden gelenin en iyisini yaptığım için teşekkür ederim.”

+Asla gelmeyen bir geleceğin peşinden koşarak, şükretmeyi ve kim olduğumuzun, ne olduğumuzun aslında yeterli olduğunu kabul etmeyiz. Kendini, çevrendekilerle hele ki sosyal medyada gördüklerinle karşılaştırmayı bırak. Hepimizin bu dünyada yürümek için seçtiği yol farklı ve hiçbirimiz hayatta bir diğerimizden daha “geride” veya “ileride” değiliz. Tam olarak olman gereken kişi, tam olarak olman gereken yerdesin. Daha fazlasına sahip, daha fazlasını yapan, daha fazla yaşayan insanlarla kendini karşılaştırmak kendi kendine zarar verme eylemi ve sana hiçbir faydası yok. Aynı zamanda söylemeliyim ki; "Hiçbir şey göründüğü gibi değil.”

+Temiz hava, güneş, dost sohbeti, ailenden birine sarılmak, köpeğinle koşturmak erişebileceğin en iyi ücretsiz şifacılardan. İllaki bir veya birkaçına sahipsindir. Kendine yeterince zaman ayıramadığını mı düşünüyorsun? Günün bir yerden bir yere koşturma için gece uykundan feragat edip gece mi kendinle baş başa kalmayı seçiyorsun? Geç yatmak yerine erken kalk. Erken kalkmak iyi bir alışkanlıktır. Alışkanlıklarını gözden geçir. Kendine yeterli zaman ayırmak için erken kalkmayı deneyimle.

+Kendini sevmek, içindeki sevgiyi yeniden keşfetmek senin hayat amacın olmalı. Sadece ona odaklan. Kendini sevmek bir lüks değil; bir ihtiyaç. Sadece sevdiklerinize değil, kendinize de sarılmayı unutmayın, çünkü en büyük sevgi sizinle başlar.

Kendinize sevgiyle baktığınız günler diliyorum.