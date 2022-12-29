Yılbaşı tatili ne zaman, kaç gün? 2023 yılbaşı ve tatil günleri

Bir yılı daha yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Yılın sonu yaklaşırken özellikle seyahat planlayanlar, çalışanlar ve ebeveynler için 2023 yılının tatil günleri merak konusu. Resmi tatillerden birisi olan yılbaşının hangi güne denk geldiği de bu kapsamda internette çok aranıyor. İşte 2023 yılbaşı ve resmi tatil günleri...

YILBAŞI NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Yılbaşı yani 1 Ocak, 2023 yılında Pazar gününe denk geliyor. Yılbaşı tatilinden bir gün önceki gün olan 31 Aralık ise yarım gün değil. 31 Aralık Cumartesi günü işyerleri açık olacak. 1 Ocak zaten tatil gününe geldiği için Yılbaşı nedeniyle ekstra bir tatil yok.

2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ

2023 yılında resmi tatillerin toplamı 15,5 gün olacak. Resmi tatil günlerinin 8’i hafta sonuna denk gelecek.

Obilet bir süre önce 2023'te birleştirebilecek tatilleri derlemişti.

1 günlük resmi tatil olan yılbaşı tatili bu sene pazar gününe denk geliyor.

2023'te, yarım gün olan Ramazan Bayramı arifesi 20 Nisan Perşembe gününe rastlıyor. Takip eden 21, 22, 23 Nisan günleri ise tam gün tatil. Bayramın son günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanıyor. Bayram tatil bu şekilde 3.5 gün.

Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs, 2023 yılında pazartesi gününe denk geliyor.

Hafta sonu ile birleşen 1 Mayıs, 3 günlük bir tatil fırsatı da sunuyor.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 2023’te cuma gününe rastlıyor. Hafta sonu ile birlikte 3 günlük bir tatil olabilir.

2023’de 27 Haziran Salı gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 28, 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihleri ise tam gün tatil olacak. Kurban Bayramı, 4,5 günlük bir tatil imkanı sunuyor. Bayramdan önceki 1 gün için izin alanlar için süre 9 güne çıkabilir.

15 Temmuz, 2023’de cumartesi gününe denk geliyor. 15 Temmuz, cumartesi günleri çalışanlara 1 günlük izin veya fazla mesai ücreti olarak yansıyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı ise 2023’te çarşamba günü kutlanacak.