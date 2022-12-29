2023 yıllık burç yorumları - Yeni yılda neler olacak? Hangi burcu neler bekliyor?

2022'ye artık veda ediyoruz, yeni bir yılı karşılıyoruz. 2023 yılına ilişkin en merak edilenler arasında ise astroloji ve burçlar var. Astrologlara göre 2023 yılı dönüşüm ve yenilenmelerle dolu bir yıl. Peki 2023 yılında burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan her bir burç için 2023 yılı yorumlarını paylaştı... Hazırsanız başlayalım...

KOÇ BURCU VE 2023 YILI YORUMLARI

Sevgili koçlar 2023'de değişime hazır olun. Hayatınızda özellikle de kendinizle ilgili değişimler yapmak isteyebilirsiniz. Kariyeriniz ve sosyal çevrenizde dengeler değişmeye başlayacak ve güç kazanmaya başlayacaksınız. 2023’ün İlk 6 ayında maddi kaynaklar ve para konusunda hem güzel gelişmeler gerçekleşecek hem de yeni kararlar alacaksınız. Krizsel dönemler yaşama ihtimaliniz yüksek olsa da bir taraftan da maddi kazançlarınız da bolluk bereketin arttığı bir sene sizi bekliyor. Yılın şanslılarındansınız.

Yılın ikinci yarısında; evlilik, ortaklık konuları gündeminize gelecek. Eğer bekarsanız evlilik kararı alma ihtimaliniz çok yüksek. Maddi kaynaklarınızla ilgili düzenleme yapmanız gereken durumlar içinde kalabilirsiniz. Kariyer hayatınızda ise ani değişimler söz konusu olsa bile korunacaksınız. Belki ani terfi gerçekleşebilir, iş değişimleri yapabilirsiniz.

Venüs gezegeni 18 ayda bir kere Retro sürecine girer ve ortalama 3-4 ay kadar aynı burçta transitini gerçekleştirir. Bundan dolayı yılın önemli transit etkilerinden biri de Venüs aslan süreci olacak.5 Temmuzda Venüs aslana geçiyor, 23 temmuz-4 eylül tarihlerinde Aslan burcunda Retro yapacak. Sonrasında ise aslan burcundaki transitini 9 Ekim de tamamlayacak. 2023’te toplam 3 ay kadar Venüs aslan sürecinde; eski aşklar, ilişkiler karşınıza çıkabilir. Aşk hayatınız da bu senenin ana konulardan biri olacak ama oldukça güzel ve keyifli bir süreç geçireceksiniz. Aşk, tatil, çocuk, borsa, eğlenceden yana şanslı olacaksınız.

Zamanın yöneticisi Satürn. Nam-ı diğer öğretmenimiz. Satürn bir burçta ortalama 2 sene kadar kalır ve hayatımızın o alanlarında kısıtlamalara sebep olur. Bu süreçte bize ne dediğine kulak verir, dikkatli olursak da kalıcı güzel ödüllerini verir. Satürn Kova burcundakine transitine 7 Mart 2023 tarihine kadar devam edecek sonrasında Balık burcuna geçiş yapacak. 25 Mayıs 2025 yılına kadar da Satürn balık burcunda olacak. Bu süreçte 2 sene boyunca bilinçaltınız ve sağlığınızla ilgili konularda değişimler gerçekleşebilir. Açıkçası sınanacağınız konu bilinçaltınız, otoriteler olabilir. Yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Otoritelerle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Bu dönemde; maneviyata yönelmek, ruhsal çalışmalar yapmak çok iyi gelecektir. Bilinçaltınızı temizlemek ve düzeltmekle ilgilidir. Rüyalarınız artabilir, farkındalığınız ve hayata bakış açınız değişebilir. Biliyorsunuz ki bilinçaltımız aslında hayatımızı yöneten asıl kısımdır ve bilinçaltımızın farkına varırsak hayatımızı, kimliğimizi değiştirebiliriz. Bu süreci avantaja çevirmek sizin elinizde olacak. Somutlukta olmadığı halde ortaya çıkan korkularla yüzleşerek şifalanabilir, hayatınızın iplerini elinize alabilirsiniz.

2023 YILI TARİHLER (+,- 4 GÜN DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR.)

AŞK-İLİŞKİLER : 5 ŞUBAT, 6 NİSAN, 16 AĞUSTOS, 14 EKİM

: 5 ŞUBAT, 6 NİSAN, 16 AĞUSTOS, 14 EKİM KARİYER : 3 TEMMUZ

: 3 TEMMUZ PARA : 5 MAYIS, 19 MAYIS, 28 EKİM, 13 KASIM

: 5 MAYIS, 19 MAYIS, 28 EKİM, 13 KASIM SAĞLIK: 20 ŞUBAT, 7 MART, 31 AĞUSTOS, 15 EYLÜL

BOĞA BURCU VE 2023 YILI YORUMLARI

Sevgili Boğalar; 2023 size şans getirecek. Fiziksel değişim, sosyal kimliğinizle ilgili değişimler yapabilirsiniz. Sağlık problemlerinde ise korunacaksınız. Ayrıca Yakın çevrenizde değişimler gerçekleşebilir, yepyeni insanlarla tanışabilirsiniz. Hayatın her alanında, genişleyip büyüyebilir, yeni şans ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

2023’ün ilk 6 ayında; sağlık, bilinçaltı, çalışma hayatınız, gündelik hayat uğraşları ön plana çıkabilir. Bundan dolayı sağlık konularında dikkatli olmalısınız. Ayrıca ilişki, evlilik, ortaklık konularında artık karar verme sürecinde olacaksınız. Aniden evlenebilir, aniden boşanma kararı alabilirsiniz. Ama genel etkilere baktığımızda var olan ilişkinizde de güzel gelişmeler gerçekleşebilir. 2023’ün ikinci 6 ayında ise; fiziksel değişim yapabilir, kendinize hem bilgi hem de eğitim anlamında yatırım yapabilirsiniz. Çalışma hayatınızda ve yanınızda çalışanlarla ilgili değişimler gerçekleşebilir.

Venüs gezegeni 18 ayda bir kere Retro sürecine girer ve ortalama 3-4 ay kadar aynı burçta transitini gerçekleştirir. Bundan dolayı yılın önemli transit etkilerinden biri de Venüs aslan süreci olacak.5 Temmuzda Venüs aslana geçiyor, 23 Temmuz-4 Eylül tarihlerinde Aslan burcunda Retro yapacak. Sonrasında ise aslan burcundaki transitini 9 Ekim de tamamlayacak. 2023’te toplam 3 ay kadar Venüs aslan sürecinde; ev ve ailenizle ilgili yeni gelişmeler gerçekleşebilir. Taşınmaz, toprak, ev, araba alıp satabilirsiniz. Ama bunları yaparken dikkatli olmalısınız, zarara girmemeye özen göstermelisiniz.

Zamanın yöneticisi Satürn. Nam-ı diğer öğretmenimiz. Satürn bir burçta ortalama 2 sene kadar kalır ve hayatımızın o alanlarında kısıtlamalara sebep olur. Bu süreçte bize ne dediğine kulak verir, dikkatli olursak da kalıcı güzel ödüllerini verir. Satürn Kova burcundakine transitine 7 Mart 2023 tarihine kadar devam edecek sonrasında Balık burcuna geçiş yapacak. 25 Mayıs 2025 yılına kadar da Satürn balık burcunda olacak. Bu süreçte 2 sene boyunca; sosyal çevre, dernekler, toplumsal konularda sorumluluk almanız gerekebilir. Kalıcı ve uzun vadeli arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Dernek ve topluluklarda adınızdan söz ettirebilirsiniz ama konu toplumsal sorumluluk almaktır ve kolayca vazgeçmemektir. Bu dönemden avantajlı çıkacak olanlardan biri siz olacaksınız.

2023 YILI TARİHLER (+,- 4 GÜN DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR.)

AŞK-İLİŞKİLER: 7 MART, 5 MAYIS, 15 EYLÜL, 13 KASIM

7 MART, 5 MAYIS, 15 EYLÜL, 13 KASIM KARİYER: 21 OCAK, 1 AĞUSTOS

21 OCAK, 1 AĞUSTOS PARA: 4 HAZİRAN, 18 HAZİRAN, 13 ARALIK, 27 ARALIK

4 HAZİRAN, 18 HAZİRAN, 13 ARALIK, 27 ARALIK SAĞLIK: 21 MART, 6 NİSAN, 29 EYLÜL, 14 EKİM

İKİZLER BURCU VE 2023 YILI YORUMLARI

Sevgili İkizler; 2023’ün şanslılarından biri de sizsiniz. Artık sosyal çevrenizde güç kazanacaksınız. Krizleri fırsata dönüştürebilecek, güçlü destekler alabileceksiniz. Ayrıca; ruhani olarak gelişeceksiniz. Hiç fark etmediğiniz yeteneklerinizi keşfetme fırsatı yakalayacaksınız. Yepyeni yeteneklerinizle beraber sosyal kimliğiniz bile değişmeye başlayacak. Sağlık konularında sorunlar gerçekleşecekse de korkmayın korunacaksınız.

2023’ün ilk 6 ayında; sosyal çevreniz güzelleşecek, güzel gelişmeler sizinle olacak. Çalışma hayatınızda, yanınızda çalışanlarla ilgili ise yeni kararlar alacaksınız belki iş değişikliği bile yapabilirsiniz. Sağlığınıza ise dikkat etmelisiniz. Sistemli düzenli bir hayat, hem manevi olarak hem de fiziksel sağlık olarak sizi şifalandıracaktır. 2023’ün ikinci 6 ayında; aşk, çocuk, hobi, tatiller, borsa konularında güzel gelişmeler sizinle olacak. Bekarsanız yeni bir aşka yelken açabilirsiniz ve bu aşk evlilikle sonuçlanabilir.

Venüs gezegeni 18 ayda bir kere Retro sürecine girer ve ortalama 3-4 ay kadar aynı burçta transitini gerçekleştirir. Bundan dolayı yılın önemli transit etkilerinden biri de Venüs aslan süreci olacak.5 Temmuzda Venüs aslana geçiyor, 23 Temmuz-4 Eylül tarihlerinde Aslan burcunda Retro yapacak. Sonrasında ise aslan burcundaki transitini 9 Ekim de tamamlayacak. 2023’te toplam 3 ay kadar Venüs aslan sürecinde; görüşmediğiniz eski tanıdıklarınız, komşular, akrabalar, ilkokul arkadaşlarınızla karşılaşabilirsiniz. Onlarla yeniden iletişim kurabilirsiniz. Ayrıca eski aşklar karşınıza çıkabilir ve siz bu dönemde avantajlı olacaksınız. Venüs Retro dönemi geçmişte kalan konuları toparlama, düzeltme şansı tanıyacak.

Zamanın yöneticisi Satürn. Nam-ı diğer öğretmenimiz. Satürn bir burçta ortalama 2 sene kadar kalır ve hayatımızın o alanlarında kısıtlamalara sebep olur. Bu süreçte bize ne dediğine kulak verir, dikkatli olursak da kalıcı güzel ödüllerini verir. Satürn Kova burcundakine transitine 7 Mart 2023 tarihine kadar devam edecek sonrasında Balık burcuna geçiş yapacak. 25 Mayıs 2025 yılına kadar da Satürn balık burcunda olacak. Bu süreçte 2 sene boyunca; kariyer ve iş hayatınızda engellerle karşılaşabilirsiniz. Otoritelerle anlaşmazlık yaşanabilir. İş hayatınızda sorumluluklarınızı almalı ve vazgeçmemelisiniz eğer krizleri fırsata dönüştürebilirseniz harika gelişmeler de sizinle olacaktır.

2023 YILI TARİHLER (+,- 4 GÜN DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR.)

AŞK-İLİŞKİLER: 6 NİSAN, 4 HAZİRAN, 14 EKİM, 13 ARALIK

6 NİSAN, 4 HAZİRAN, 14 EKİM, 13 ARALIK KARİYER: 20 ŞUBAT, 31 AĞUSTOS

20 ŞUBAT, 31 AĞUSTOS PARA: 7 OCAK, 3 TEMMUZ, 17 TEMMUZ, 27 ARALIK

7 OCAK, 3 TEMMUZ, 17 TEMMUZ, 27 ARALIK SAĞLIK: 5 MAYIS, 19 MAYIS, 28 EKİM , 13 KASIM

5 MAYIS, 19 MAYIS, 28 EKİM , 13 KASIM İkizler burcu kadını özellikleri

İkizler burcu erkeği özellikleri

YENGEÇ BURCU VE 2023 YILI YORUMLARI

Sevgili Yengeçler artık 20 yıllık süreçte yaşadığınız tüm sorunları geride bırakacağınız ve nefes alacağınız bir seneye giriyorsunuz. Plüton’un kova burcuna geçtiği 3 aylık süreçte hayatınızda güzel gelişmeler ve yapılanmalar gerçekleşecek. Geçmişte olanlar sizlerin güçlenmeniz, bağımlılıklarınızdan kurtulmanız, duygularınızı kontrol etmeniz içindi. Şimdi ise ödüllerini alacağınız bir sene sizi bekliyor. Ayrıca sosyal çevreniz genişleyip büyüyecek, sosyalleştiğiniz, size şans getiren insanlarla tanıştığınız bir sürece gireceksiniz.

2023’ün ilk 6 ayında; kariyer ve iş hayatınızda değişimler, ani beklenmedik durumlar içinde kaldığınız süreçlerden geçebilirsiniz. Ama olanlar çok daha iyisini size getirecek. Ayrıca aşk, çocuk, hobi, tatillerle ilgili güzel gelişmeler sizinle olacak. Bekar yengeçler aşk sizi bekliyor. 2023’ün ikinci altı ayında ise; ev ve ailenizle ilgili yeni yapılanma sürecine girebilirsiniz. Yeni bir ev alabilir, taşınmaz alabilir, araba değişikliği yapabilirsiniz. Ayrıca sosyal çevre ve arkadaşlarınızla ilgili de değişimler ve güzel gelişmeler gerçekleşecek.

Venüs gezegeni 18 ayda bir kere Retro sürecine girer ve ortalama 3-4 ay kadar aynı burçta transitini gerçekleştirir. Bundan dolayı yılın önemli transit etkilerinden biri de Venüs aslan süreci olacak.5 Temmuzda Venüs aslana geçiyor, 23 Temmuz-4 Eylül tarihlerinde Aslan burcunda Retro yapacak. Sonrasında ise aslan burcundaki transitini 9 Ekim de tamamlayacak. 2023’te toplam 3 ay kadar Venüs aslan sürecinde; para ve kazançlarınızla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Maddi açıdan sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Maddi açıdan şanslı olduğunuz bir süreç sizi bekliyor olacak. Ayrıca kendinize verdiğiniz değeri sorguladığınız ve bu konularda kendi değerinizin farkına varacaksınız. Aşk konusunda da güzel gelişme ve fırsatlar sizinle olacak.

Zamanın yöneticisi Satürn. Nam-ı diğer öğretmenimiz. Satürn bir burçta ortalama 2 sene kadar kalır ve hayatımızın o alanlarında kısıtlamalara sebep olur. Bu süreçte bize ne dediğine kulak verir, dikkatli olursak da kalıcı güzel ödüllerini verir. Satürn Kova burcundakine transitine 7 Mart 2023 tarihine kadar devam edecek sonrasında Balık burcuna geçiş yapacak. 25 Mayıs 2025 yılına kadar da Satürn balık burcunda olacak. Bu süreçte 2 sene boyunca; artık hayatınızın yükseliş dönemine giriyorsunuz. Yani artık Satürn’ün sınavları hayatınızda hafiflemeye başlıyor. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında sorumluluk alabilir, bu konularda kalıcı kararlar alabilirsiniz. İnanç ve fikirlerinizle ilgili ise duvarlarınızı yıkma zamanında olacaksınız.

2023 YILI TARİHLER (+,- 4 GÜN DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR.)

AŞK-İLİŞKİLER: 5 MAYIS , 19 MAYIS ,3 TEMMUZ, 13 KASIM

5 MAYIS , 19 MAYIS ,3 TEMMUZ, 13 KASIM KARİYER: 21 MART, 20 NİSAN, 29 EYLÜL

21 MART, 20 NİSAN, 29 EYLÜL PARA: 21 OCAK, 5 ŞUBAT, 1 AĞUSTOS ,16 AĞUSTOS

21 OCAK, 5 ŞUBAT, 1 AĞUSTOS ,16 AĞUSTOS SAĞLIK: 4 HAZİRAN, 18 HAZİRAN, 27 KASIM , 13 ARALIK

ASLAN BURCU VE 2023 YILI YORUMLARI

Sevgili Aslanlar; 2023 yılı 2022’ye nazaran çok daha iyi geçecek. Kariyer iş hayatınızda beklediğiniz değişimleri yapabileceksiniz. Beklenmedik ani güzel gelişmeler sizinle olacak. Terfi edebilir, kendi işinizi kurabilirsiniz.

2023’ün ilk 6 ayında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları gündeminize gelebilir. Bol bol seyahat edebilir, eğitim alabilir ve kendinizi geliştirebilirsiniz. Sahip olduğunuz bilgi birikimi ve uzman olduğunuz alanlarda derinleşebilirsiniz. Aile ve evinizle ilgili değişimler gerçekleşebilir. Ev değişikliği yapabilir, yeni bir ev satın alabilirsiniz. Taşınmaz ya da araba değişikliği de yapabilirsiniz. 2023’ün ikinci yarısında; yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahatler gündeminize bol bol gelebilir. Bu konularda kararlar alabilirsiniz. Kariyer hayatınızda da değişimlere açık olmalısınız. Çok daha iyisi ve güzeli sizinle olacak.

Venüs gezegeni 18 ayda bir kere Retro sürecine girer ve ortalama 3-4 ay kadar aynı burçta transitini gerçekleştirir. Bundan dolayı yılın önemli transit etkilerinden biri de Venüs aslan süreci olacak.5 Temmuzda Venüs aslana geçiyor, 23 Temmuz-4 Eylül tarihlerinde Aslan burcunda Retro yapacak. Sonrasında ise aslan burcundaki transitini 9 Ekim de tamamlayacak. 2023’te toplam 3 ay kadar Venüs aslan sürecinde; fiziksel değişim yapabilir, güzelleşebilir, kendinize özen gösterebilirsiniz. Çevrenizin size ilgilisi artabilir. İnsanların dikkatini daha fazla çekebilirsiniz. Sevgi alış verişinde dengeye gelebilirsiniz. Ayrıca eski aşklar, tanıdıklar yani hayatınızın her alanında görüşmediğiniz kişiler karşınıza çıkabilir. Bu süreçte avantajlı olan ve son kararı verecek olan siz olacaksınız.

Zamanın yöneticisi Satürn. Nam-ı diğer öğretmenimiz. Satürn bir burçta ortalama 2 sene kadar kalır ve hayatımızın o alanlarında kısıtlamalara sebep olur. Bu süreçte bize ne dediğine kulak verir, dikkatli olursak da kalıcı güzel ödüllerini verir. Satürn Kova burcundakine transitine 7 Mart 2023 tarihine kadar devam edecek sonrasında Balık burcuna geçiş yapacak. 25 Mayıs 2025 yılına kadar da Satürn balık burcunda olacak. Bu süreçte 2 sene boyunca; para, finans, borçlar, sağlık, ameliyat konularında dikkatli olmanız gereken bir sürece gireceksiniz. Bu süreçte maddi destek azalabilir. Borç ve vergilerden dolayı sorunlar gerçekleşebilir. Sağlığınıza ve psikolojinize ekstra özen göstermelisiniz. Bulaşıcı hastalıklara açık olabilirsiniz. Yani para konusunda kendinizi tamamlamak ve para konusunu öğrenmeniz gereken bir süreçte olacaksınız. Paranın kıymetini bilirseniz kalıcı ve güçlü gelirler elde ederken, paranın kıymetini bilmediğiniz durumda sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Sağlığınıza da çok dikkat etmelisiniz.

2023 YILI TARİHLER (+,- 4 GÜN DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR.)

AŞK-İLİŞKİLER: 21 OCAK, 4 HAZİRAN, 1 AĞUSTOS, 13 ARALIK

21 OCAK, 4 HAZİRAN, 1 AĞUSTOS, 13 ARALIK KARİYER: 19 MAYIS, 28 EKİM

19 MAYIS, 28 EKİM PARA: 20 ŞUBAT, 7 MART, 31 AĞUSTOS, 15 EYLÜL

20 ŞUBAT, 7 MART, 31 AĞUSTOS, 15 EYLÜL SAĞLIK: 7 OCAK, 3 TEMMUZ, 17 TEMMUZ, 27 ARALIK

BAŞAK BURCU VE 2023 YILI YORUMLARI

Sevgili Başaklar; 2023’te yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında şanslı olduğunuz ve ani gelişmeler yaşayacağınız bir sene sizi bekliyor olacak. Yurt dışı bağlantıları kurabilirsiniz. Yepyeni insanlarla tanışabilirsiniz ve bu kişiler hayatınıza şans getiren insanlar olacaklar. 2023’ün ilk 6 ayında; ameliyat, para, finans, kredi konularında sorunlar gerçekleşebilir bundan dolayı maddi konularda dikkatli olmanız gereken bir döneme giriyorsunuz. Ayrıca maddi güç elde edeceğiniz için parayı doğru kullanmayı öğrenmeniz gerekecek. Güzel haber ise bol bol seyahat edebilirsiniz. Kardeşler, yakın akrabalar, eğitim konularıyla ilgilenebilirsiniz. 2023’ün ikinci 6 ayında; para konularında daha şanslı olacağınız bir süreçte olacaksınız. Yurt dışı, eğitim, seyahat, göç konuları gündeminize gelebilir.

Venüs gezegeni 18 ayda bir kere Retro sürecine girer ve ortalama 3-4 ay kadar aynı burçta transitini gerçekleştirir. Bundan dolayı yılın önemli transit etkilerinden biri de Venüs aslan süreci olacak.5 Temmuzda Venüs aslana geçiyor, 23 Temmuz-4 eEylül tarihlerinde Aslan burcunda Retro yapacak. Sonrasında ise aslan burcundaki transitini 9 Ekim de tamamlayacak. 2023’te toplam 3 ay kadar Venüs aslan sürecinde; gizli karmik ilişkiler yaşayabilirsiniz. Karşınıza çıkan kişiler eskiden tanıdığınız kişiler olabilir. Size platonik olarak aşık olanlar aşklarını itiraf edebilir. Ayrıca manevi olarak da güçlenebilirsiniz. Psikolojik olarak, ruhsal olarak şifalanabilirsiniz.

Zamanın yöneticisi Satürn. Nam-ı diğer öğretmenimiz. Satürn bir burçta ortalama 2 sene kadar kalır ve hayatımızın o alanlarında kısıtlamalara sebep olur. Bu süreçte bize ne dediğine kulak verir, dikkatli olursak da kalıcı güzel ödüllerini verir. Satürn Kova burcundakine transitine 7 Mart 2023 tarihine kadar devam edecek sonrasında Balık burcuna geçiş yapacak. 25 Mayıs 2025 yılına kadar da Satürn balık burcunda olacak. Bu süreçte 2 sene boyunca; ilişkilerdeki korkularınızla yüzleşebilirsiniz ama bir taraftan da kalıcı ve uzun vadeli ilişkiler yaşayacaksınız. Aslında korkularınızın yersiz olduğunu da fark edeceksiniz. İlişkide sorumluluk alma ve yeri geldiğinde hayır diyebilmeyi öğreneceksiniz.

2023 YILI TARİHLER (+,- 4 GÜN DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR.)

AŞK-İLİŞKİLER: 20 ŞUBAT, 3 TEMMUZ, 31 AĞUSTOS

20 ŞUBAT, 3 TEMMUZ, 31 AĞUSTOS KARİYER: 18 HAZİRAN, 27 KASIM

18 HAZİRAN, 27 KASIM PARA: 21 MART, 6 NİSAN, 29 EYLÜL, 14 EKİM

21 MART, 6 NİSAN, 29 EYLÜL, 14 EKİM SAĞLIK: 21 OCAK, 5 ŞUBAT, 1 AĞUSTOS, 16 AĞUSTOS







TERAZİ BURCU VE 2023 YILI YORUMLARI

Sevgili Terazi; 2023’ün maddi açıdan şanslısı siz olacaksınız. Ani kazançlar ve gelir artış sizi bekliyor olacak. Maddi kaynakların bereketlenmesi, miras, kredi, , borsa ile ilgili yatırımlardan kar elde etme gündeminize gelebilir. 2023’ün ilk 6 ayında; evlilik, ortaklık konularında önemli kararlar alacaksınız. Eğer bekarsanız beklenmedik şekilde, aniden evlilik kararı alabilirsiniz. Ayrıca maddi açıdan ve kazançlarla ilgili de güzel gelişmeler sizinle olacak. 2023’ün ikinci yarısında; fiziksel değişim yapabilir, kişisel gelişime yönelebilirsiniz. Ayrıca para konusunda güzel gelişmeler, beklenmedik gelişmeler gerçekleşebilir. Yine de olanlar karşısında dikkatli olmalı güzel yatırımlar yapmalısınız çünkü krizler her an gelebilir ve bu dönemlerde rahat etmek için tedbiri elden bırakmamalısınız.

Venüs gezegeni 18 ayda bir kere Retro sürecine girer ve ortalama 3-4 ay kadar aynı burçta transitini gerçekleştirir. Bundan dolayı yılın önemli transit etkilerinden biri de Venüs aslan süreci olacak.5 Temmuzda Venüs aslana geçiyor, 23 Temmuz-4 Eylül tarihlerinde Aslan burcunda Retro yapacak. Sonrasında ise aslan burcundaki transitini 9 Ekim de tamamlayacak. 2023’te toplam 3 ay kadar Venüs aslan sürecinde; iş, sosyal çevre, kariyerinizle ilgili güzel gelişmeler ve fırsatlar sizinle olacak. Retro sürecinde zorlanmayacak tam tersi avantajlı bir süreçte olacaksınız. Terfi edebilir, yeni iş teklifleri alabilirsiniz.

Zamanın yöneticisi Satürn. Nam-ı diğer öğretmenimiz. Satürn bir burçta ortalama 2 sene kadar kalır ve hayatımızın o alanlarında kısıtlamalara sebep olur. Bu süreçte bize ne dediğine kulak verir, dikkatli olursak da kalıcı güzel ödüllerini verir. Satürn Kova burcundakine transitine 7 Mart 2023 tarihine kadar devam edecek sonrasında Balık burcuna geçiş yapacak. 25 Mayıs 2025 yılına kadar da Satürn balık burcunda olacak. Bu süreçte 2 sene boyunca; çalışma hayatı, gündelik işler, sağlık konularında aksilikler gerçekleşebilir. Çalışma arkadaşlarınızla ve otoritelerle sorunlar yaşanabilir. Ayak bölgesi ve lenfatik sistem rahatsızlıkları gerçekleşebilir. Bundan dolayı sağlığınıza, uyku düzeninize, gündelik rutinlerinize dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Çalışma hayatınızda sorumluluk alabilirsiniz. Otoritelerle iyi anlaşmaya çalışmalısınız. Bunlara dikkat ettiğinizde iş hayatınızda terfi edebilirsiniz.

2023 YILI TARİHLER (+,- 4 GÜN DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR.)

AŞK-İLİŞKİLER: 21 OCAK, 21 MART, 1 AĞUSTOS, 29 EYLÜL

21 OCAK, 21 MART, 1 AĞUSTOS, 29 EYLÜL KARİYER : 7 OCAK, 17 TEMMUZ, 27 ARALIK

7 OCAK, 17 TEMMUZ, 27 ARALIK PARA: 5 MAYIS, 19 MAYIS, 28 EKİM, 13 KASIM

5 MAYIS, 19 MAYIS, 28 EKİM, 13 KASIM SAĞLIK: 20 ŞUBAT, 7 MART, 31 AĞUSTOS, 15 EYLÜL

AKREP BURCU VE 2023 YILI YORUMLARI

Sevgili Akrep; 2023 yılı ile; 2022 senesindeki tutulmaları etkisiyle hayatınızda ilişkiler, maddi kaynaklar ve sağlığınızla ilgili sorunlar bu sene devam etse de yumuşamaya başlayacak. Hatta güzel gelişmeler sizinle olacak.

2023’ün ilk 6 ayında; sağlık, çalışma hayatınız, yanınızda çalışanlar ön plana çıkabilir ayrıca psikolojinize de dikkat etmeniz gerekebilir. Sağlık konusunda ihmaller bu süreçte sorunlarla karşılaşmanıza sebep olabilir bundan dolayı şimdiden sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Ayrıca fiziksel değişim yapabilir, yeni bir imaja bürünebilirsiniz. Kişisel gelişim de bu dönemde size çok iyi gelecektir. 2023’ün ikinci 6 ayında; bilinçaltı, rüyalar, psikolojik süreçler, gizli düşmanlarla baş etmek zorunda kalabilirsiniz. Evlilik ve ilişkilerde ise ya tamam ya devam diyebilirsiniz. Ani evlilik ya da ani boşanma kararı alabilirsiniz ama alacağınız kararlar daha sonrasında daha iyisini getirecektir. Bundan dolayı sürece uyum sağlamak ve kabullenmek güç kazanmanıza sebep olacaktır.

Venüs gezegeni 18 ayda bir kere Retro sürecine girer ve ortalama 3-4 ay kadar aynı burçta transitini gerçekleştirir. Bundan dolayı yılın önemli transit etkilerinden biri de Venüs aslan süreci olacak.5 Temmuzda Venüs aslana geçiyor, 23 Temmuz-4 Eylül tarihlerinde Aslan burcunda Retro yapacak. Sonrasında ise aslan burcundaki transitini 9 Ekim de tamamlayacak. 2023’te toplam 3 ay kadar Venüs aslan sürecinde; kariyer ve iş hayatınızda güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Eski aşklar karşınıza çıkabilir özellikle de iş hayatınızda bir aşk gündeme gelebilir. İş değişikliği yapmak istiyorsanız bu süreçte gerçekleşebilir ama bu durum sizi zorlayabilir. Var olan düzeninizdeki değişimlere karşı tutucu bir tavır sergileyebilirsiniz ama bazen yıkılması ve değişmesi gerekenler hayatınıza hem renk katar hem de daha mutlu olacağınız bir sürece girmenize sebep olabilir. Hayatınıza yeninin gelmesi için önce var olan düzenin yıkılması gerekir.

Zamanın yöneticisi Satürn. Nam-ı diğer öğretmenimiz. Satürn bir burçta ortalama 2 sene kadar kalır ve hayatımızın o alanlarında kısıtlamalara sebep olur. Bu süreçte bize ne dediğine kulak verir, dikkatli olursak da kalıcı güzel ödüllerini verir. Satürn Kova burcundakine transitine 7 Mart 2023 tarihine kadar devam edecek sonrasında Balık burcuna geçiş yapacak. 25 Mayıs 2025 yılına kadar da Satürn balık burcunda olacak. Bu süreçte 2 sene boyunca; aşk, çocuk, eğlence, tatil, hobi konularında sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Aslında sorumluluklarınızı almalı ve korkularınızın üzerine gitmelisiniz bunu başardığınız da ise kalıcı uzun vadeli güzel gelişmeler hayatınızda yer edebilir.

2023 YILI TARİHLER (+,- 4 GÜN DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR.)

AŞK-İLİŞKİLER: 20 ŞUBAT, 19 MAYIS, 31 AĞUSTOS, 28 EKİM

20 ŞUBAT, 19 MAYIS, 31 AĞUSTOS, 28 EKİM KARİYER: 5 ŞUBAT, 16 AĞUSTOS

5 ŞUBAT, 16 AĞUSTOS PARA: 4 HAZİRAN, 18 HAZİRAN, 27 KASIM, 13 ARALIK

4 HAZİRAN, 18 HAZİRAN, 27 KASIM, 13 ARALIK SAĞLIK: 6 NİSAN ,5 MAYIS, 14 EKİM, 13 KASIM

YAY BURCU VE 2023 YILI YORUMLARI

Sevgili Yay; 2023 senesinde sizi güzel gelişmeler bekliyor. Çalışma hayatı, sağlık, aşk, hobi konularında şans sizinle olacak.

2023’ün ilk 6 ayında; aşk, çocuk, borsa, hobi, sanat, yetenekleriniz, tatillerle ilgili güzel ani gelişmeler gerçekleşebilir. Bu süreçte ayrıca Plüton’un kova burcuna geçmesiyle artık güçlendiğiniz ve desteklendiğiniz bir döneme gireceksiniz. Ama dikkat etmeniz gereken konu ise; bilinçaltı, psikolojiniz ve sağlığınız olacak. Boyun, boğaz bölgesi rahatsızlıklarınıza dikkat etmelisiniz. Ayrıca bilinçaltı korkularınız açığa çıkabilir. İçe kapanmak isteyebilirsiniz. Manevi çalışmalar yapmak ise sizi şifalandıracaktır. 2023’ün ikinci altı ayında; sosyal çevreniz değişebilir, yeni sosyal çevrelere girebilirsiniz. Arkadaşlarınızla ilgili yeni süreçler sizi bekliyor olacak. Ayrıca sağlık, çalışma hayatı, aşk, çocuklarla ilgili de kadersel değişimler gerçekleşecek.

Venüs gezegeni 18 ayda bir kere Retro sürecine girer ve ortalama 3-4 ay kadar aynı burçta transitini gerçekleştirir. Bundan dolayı yılın önemli transit etkilerinden biri de Venüs aslan süreci olacak.5 Temmuzda Venüs aslana geçiyor, 23 temmuz-4 eylül tarihlerinde Aslan burcunda Retro yapacak. Sonrasında ise aslan burcundaki transitini 9 Ekim de tamamlayacak. 2023’te toplam 3 ay kadar Venüs aslan sürecinde; yurt dışı, eğitim, seyahat, yabancılar, uzak akraba konularıyla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Eski aşklar karşınıza çıkabilir. Yurt dışı bağlantılı, akademik kariyerli ya da hukuk alanından biriyle aşk yaşayabilirsiniz.

Zamanın yöneticisi Satürn. Nam-ı diğer öğretmenimiz. Satürn bir burçta ortalama 2 sene kadar kalır ve hayatımızın o alanlarında kısıtlamalara sebep olur. Bu süreçte bize ne dediğine kulak verir, dikkatli olursak da kalıcı güzel ödüllerini verir. Satürn Kova burcundakine transitine 7 Mart 2023 tarihine kadar devam edecek sonrasında Balık burcuna geçiş yapacak. 25 Mayıs 2025 yılına kadar da Satürn balık burcunda olacak. Bu süreçte 2 sene boyunca; artık hayatınızın zor dönemini sonlandırıyorsunuz. Hayatınızdaki tıkanıklık, ilerlemede zorlanma, yavaşlama dönemi sona eriyor. Ev ve aile düzeninizle ilgili sorumluluk alabilirsiniz. Aile büyükleriyle ilgilenebilirsiniz. Ev, arsa, toprak, araba alım-satımı yapabilirsiniz. Hayat akışınız artık hızlanacak ve güzel gelişmeler sizinle olacak. Hayatınızın zor dönemlerini geride bırakıyorsunuz.

2023 YILI TARİHLER (+,- 4 GÜN DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR.)

AŞK-İLİŞKİLER: 21 MART, 18 HAZİRAN, 29 EYLÜL, 27 KASIM

21 MART, 18 HAZİRAN, 29 EYLÜL, 27 KASIM KARİYER: 7 MART, 15 EYLÜL,

7 MART, 15 EYLÜL, PARA: 7 OCAK, 3 TEMMUZ, 17 TEMMUZ, 27 ARALIK

7 OCAK, 3 TEMMUZ, 17 TEMMUZ, 27 ARALIK SAĞLIK: 5 MAYIS, 19 MAYIS, 28 EKİM, 13 KASIM

OĞLAK BURCU VE 2023 YILI YORUMLARI

Sevgili Oğlaklar; 20 yıldır yaşadıklarınızla güçlendiniz, belki sevdiklerinizden uzak kaldınız ama artık zorlu bir dönemin sonuna geldiniz. 2023 ile birlikte rahatlamaya başlayacaksınız ve 2024 ile birlikte hayatınız kolaylaşmaya başlayacak. Maddi güç elde etmeye başlayacaksınız. Ayrıca aşk, çocuk, hobi, tatil, eğlence konularında güzel gelişmeler sizinle olacak.

2023’ün ilk 6 ayında; ev ve aile konuları ön plana çıkabilir, ailenizle ve evinizle ilgili değişimler gerçekleşebilir. Ev alabilir, araba ya da taşınmaz alabilirsiniz. Ayrıca sosyal çevre ve arkadaşlarınızla ilgili yeni bir sürece girebilirsiniz. 2023’ün ikinci yarısında; kariyer hayatınızda değişimler gerçekleşebilir. Beklemediğiniz güzel kadersel gelişmeler gerçekleşebilir. Bekarsanız evlenebilirsiniz.

Venüs gezegeni 18 ayda bir kere Retro sürecine girer ve ortalama 3-4 ay kadar aynı burçta transitini gerçekleştirir. Bundan dolayı yılın önemli transit etkilerinden biri de Venüs aslan süreci olacak.5 Temmuzda Venüs aslana geçiyor, 23 Temmuz-4 Eylül tarihlerinde Aslan burcunda Retro yapacak. Sonrasında ise aslan burcundaki transitini 9 Ekim de tamamlayacak. 2023’te toplam 3 ay kadar Venüs aslan sürecinde; para, sağlık, finans konularında avantajlar elde edebilirsiniz. Vergi ve ödemelere ise dikkat etmelisiniz. Kadınlardan desteklenebilirsiniz. Aşk konusunda geçmiş kişiler karşınıza çıkabilir. Aşk hayatınız tutkulu bir hale bürünebilir. Kazançlarınızda ve yatırımlarınızdan kar elde edebilirsiniz.

Zamanın yöneticisi Satürn. Nam-ı diğer öğretmenimiz. Satürn bir burçta ortalama 2 sene kadar kalır ve hayatımızın o alanlarında kısıtlamalara sebep olur. Bu süreçte bize ne dediğine kulak verir, dikkatli olursak da kalıcı güzel ödüllerini verir. Satürn Kova burcundakine transitine 7 Mart 2023 tarihine kadar devam edecek sonrasında Balık burcuna geçiş yapacak. 25 Mayıs 2025 yılına kadar da Satürn balık burcunda olacak. Bu süreçte 2 sene boyunca; hayatınızın zorlu dönemleri yavaş yavaş hafiflemeye başlıyor. Kısıtlandığınız hayat alanı artık iletişim ve algınız olacak. İletişimde yanlış anlayabilir, çevrenizle ilgili sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz. Özellikle de kardeşler, yakın çevre, eğitim konusunda sorumluluk alabilirsiniz. Hayatınızın zor dönemi sona eriyor ve sonrasında özellikle 2025 yılı ile artık rahatlama dönemine geçeceksiniz.

2023 YILI TARİHLER (+,- 4 GÜN DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR.)

AŞK-İLİŞKİLER : 7 OCAK, 19 MAYIS, 17 TEMMUZ, 28 EKİM, 27 ARALIK

: 7 OCAK, 19 MAYIS, 17 TEMMUZ, 28 EKİM, 27 ARALIK KARİYER: 6 NİSAN, 14 EKİM

6 NİSAN, 14 EKİM PARA: 21 OCAK, 5 ŞUBAT, 1 AĞUSTOS, 16 AĞUSTOS

21 OCAK, 5 ŞUBAT, 1 AĞUSTOS, 16 AĞUSTOS SAĞLIK: 4 HAZİRAN, 18 HAZİRAN, 27 KASIM, 13 ARALIK

KOVA BURCU VE 2023 YILI YORUMLARI

Sevgili Kovalar; Satürn Kova sürecinin tamamlanmasıyla derin bir nefes alabilir ve hayatınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Artık hayatınızla ilgili zorlu süreçleriniz hafifliyor olacak. Ama önümüzdeki 20 sene de Plüton kova ile birlikte güçleneceksiniz. Güçle beraber de etki alanınız artacak ve belki de toplumu yönlendirenlerden olacaksınız. Ayrıca ev, aile konularında güzel gelişmeler sizinle olacak. Sürprizler sizi bekliyor.

2023’ün ilk 6 ayında; yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahatlerle ilgili kararlar alabilirsiniz. Kariyer ve iş hayatınızda ise değişimler gerçekleşebilir ama bu değişimler güzel sonuçlarla sizi bulacak. 2023’ün ikinci 6 ayında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları daha fazla gündeminize gelebilir ve güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Ayrıca ev ve ailenizle ilgili de ani değişimler gerçekleşse de korunacağınızı bilmelisiniz.

Venüs gezegeni 18 ayda bir kere Retro sürecine girer ve ortalama 3-4 ay kadar aynı burçta transitini gerçekleştirir. Bundan dolayı yılın önemli transit etkilerinden biri de Venüs aslan süreci olacak.5 Temmuzda Venüs aslana geçiyor, 23 Temmuz-4 Eylül tarihlerinde Aslan burcunda Retro yapacak. Sonrasında ise aslan burcundaki transitini 9 Ekim de tamamlayacak. 2023’te toplam 3 ay kadar Venüs aslan sürecinde; evlilik, ilişkiler, ortaklık, mahkeme konularında güzel gelişmeler gerçekleşecektir. Ayrıca eski aşklar karşınıza çıkabilir, size karşı ilgi ve alaka artabilir. Yani aşk konusunda güzel bir dönemde olacaksınız.

Zamanın yöneticisi Satürn. Nam-ı diğer öğretmenimiz. Satürn bir burçta ortalama 2 sene kadar kalır ve hayatımızın o alanlarında kısıtlamalara sebep olur. Bu süreçte bize ne dediğine kulak verir, dikkatli olursak da kalıcı güzel ödüllerini verir. Satürn Kova burcundakine transitine 7 Mart 2023 tarihine kadar devam edecek sonrasında Balık burcuna geçiş yapacak. 25 Mayıs 2025 yılına kadar da Satürn balık burcunda olacak. Bu süreçte 2 sene boyunca; maddi kaynaklar, para konusunda sorumluluklarınız artıyor. Bundan dolayı gereksiz harcamalardan kaçmalı, sorumluluk almalısınız. Yoksa Satürn bu konuda sizi zorlar ve parasız bırakma raddesine kadar getirebilir. Paranın kıymetini anlayacağınız bir dönemde olacaksınız. Bilinçli olursanız kalıcı güçlü maddi kaynaklar elde edebilir ve ödüllerinizi alabilirsiniz.

2023 YILI TARİHLER (+,- 4 GÜN DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR.)

AŞK-İLİŞKİLER: 5 ŞUBAT, 18 HAZİRAN, 16 AĞUSTOS, 27 KASIM

5 ŞUBAT, 18 HAZİRAN, 16 AĞUSTOS, 27 KASIM KARİYER: 5 MAYIS, 13 KASIM

5 MAYIS, 13 KASIM PARA: 7 MART, 15 EYLÜL, 13 ARALIK

7 MART, 15 EYLÜL, 13 ARALIK SAĞLIK: 7 OCAK, 3 TEMMUZ ,17 TEMMUZ, 27 ARALIK

BALIK BURCU VE 2023 YILI YORUMLARI

Sevgili Balık; 2023 ile birlikte 2 sene boyunca; sorumluluklarınız artabilir. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Ayrıca zorluklarla karşılaştığınızda hemen pes etmemeyi öğrenmelisiniz. Kardeşler, eğitim, seyahat, yakın çevrenizle ilgili ise güzel gelişmeler sizinle olacak.

2023’ün ilk 6 ayında; para, harcamalar, kazançlar ön plana çıkıyor olacak. Bundan dolayı harcama ve ödemelerinize dikkat etmelisiniz. Ayrıca yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk alanlarında da şanslı olacaksınız. 2023’ün ikinci 6 ayında; ameliyat, sağlık, vergi, ödemeler ve borçlarla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Ayrıca kardeşler, eğitim, seyahat konuları da bol bol gündeminize gelebilir.

Venüs gezegeni 18 ayda bir kere Retro sürecine girer ve ortalama 3-4 ay kadar aynı burçta transitini gerçekleştirir. Bundan dolayı yılın önemli transit etkilerinden biri de Venüs aslan süreci olacak.5 Temmuzda Venüs aslana geçiyor, 23 Temmuz-4 Eylül tarihlerinde Aslan burcunda Retro yapacak. Sonrasında ise aslan burcundaki transitini 9 Ekim de tamamlayacak. 2023’te toplam 3 ay kadar Venüs aslan sürecinde; çalışma hayatı, sağlık, gündelik uğraşlarınızla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Gündelik hayat ya da çalışma hayatınızda eski aşklar karşınıza çıkabilir, tekrar hayatınıza girebilirler ama sizin için pek iyi sonuçlanmayabilir, dikkatli olmalısınız. Eski çalışma arkadaşlarınızla tekrar bir araya gelebilirsiniz. Kalp bölgesi, sırt, omurga bölgesi rahatsızlıklarınıza dikkat etmelisiniz.

Zamanın yöneticisi Satürn. Nam-ı diğer öğretmenimiz. Satürn bir burçta ortalama 2 sene kadar kalır ve hayatımızın o alanlarında kısıtlamalara sebep olur. Bu süreçte bize ne dediğine kulak verir, dikkatli olursak da kalıcı güzel ödüllerini verir. Satürn Kova burcundakine transitine 7 Mart 2023 tarihine kadar devam edecek sonrasında Balık burcuna geçiş yapacak. 25 Mayıs 2025 yılına kadar da Satürn balık burcunda olacak. Bu süreçte 2 sene boyunca; kilo verebilir, zayıflayabilirsiniz. Ayrıca kişiliğiniz değişebilir, bazı konularda size sorumluluk yükleyebilir. Hayatınızda olgunlaşma sağlayacağınız bir dönemde olacaksınız. Ayak bölgesi ve lenfatik sistem rahatsızlıklarınıza ise dikkat etmelisiniz.

2023 YILI TARİHLER (+,- 4 GÜN DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR.)

AŞK-İLİŞKİLER: 7 OCAK, 7 MART, 17 TEMMUZ, 15 EYLÜL, 27 ARALIK

7 OCAK, 7 MART, 17 TEMMUZ, 15 EYLÜL, 27 ARALIK KARİYER: 4 HAZİRAN, 13 ARALIK

4 HAZİRAN, 13 ARALIK PARA: 21 MART, 6 NİSAN, 20 NİSAN, 29 EYLÜL, 14 EKİM

21 MART, 6 NİSAN, 20 NİSAN, 29 EYLÜL, 14 EKİM SAĞLIK: 21 OCAK, 5 ŞUBAT, 1 AĞUSTOS, 16 AĞUSTOS

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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