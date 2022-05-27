Z kuşağı çalışanlar neden bu kadar tükenmiş hissediyor?

Z kuşağı çalışanlar, diğerlerine göre daha fazla tükenmiş hissediyor olabilir mi? Bazı araştırmalara göre bu sorunun yanıtı evet... BBC'nin "En genç çalışanlar kariyerlerinin ilk aşamalarında bile kendilerini baskı altında ve bitkin hissediyorlar" yorumu yapılan analizinde ABD ve İngiltere'deki bazı araştırmalar çerçevesinde bu durumun olası nedenleri sıralandı.

Habere göre giderek daha fazla genç çalışan tükenmişlik duygularına sahip oluyor. Örneğin iş web sitesinde yapılan 2021 araştırmasına göre Y kuşağı ve Z kuşağı çalışanları sırasıyla %59 ve %58 ile en yüksek tükenmişlik oranlarını bildirmiş. Z kuşağı ise oranların en hızlı arttığı grup.

ABD merkezli iş yönetimi platformu Asana tarafından 2022'de yapılan bir anket, Z Kuşağı çalışanlarının diğer yaş gruplarına göre daha fazla tükenmişlik duyguları bildirdiğini gösteriyor. İngiliz çalışanlarla ilgili 2021'de yapılan bir ankette Z Kuşağı'ndan yanıt verenlerin %80'i kendilerini daha fazla tükenmiş hissettiğini bildiriyor.

California'daki Pepperdine Üniversitesi'nde misafir psikoloji profesörü Kim Hollingdale, pandemik stres faktörlerinin tüm nesillerde daha yüksek tükenmişlik oranlarına neden olduğunu söylüyor. Ona göre Z kuşağı finansal istikrarsızlıktan, koşuşturma kültürünün normalleşmesine, gevşeyememeye kadar en kötü stres kaynakları koleksiyonuna sahip. Ve 'hayır' deme, iş sınırlarını belirleme konusunda daha az iş yeri koşullarına sahipler.

FİNANSAL KOŞULLAR

Hollingdale, Z kuşağının para konusunda da stresli olduğunu belirtiyor. 2021 yılında yapılan bir Deloitte anketi, Y kuşağının %41'inin ve Z kuşağına yanıt verenlerin %46'sının finansal durumları hakkında çoğu zaman stresli hissettiğini gösterdi. Ona göre bu durumun nedeni yaşam maliyetinin maaşlardan hızlı artması.

Habere göre Microsoft'un Mart 2022'de yayınlanan en son Çalışma Trendi Endeksi, Z kuşağından yanıt verenlerin %70'inin gelecek yıl bir yan proje aracılığıyla ek gelir elde etmeyi düşündüklerini gösterdi. Yani girişimcilik ve içerik oluşturma gibi bu ek arayışlar, Z kuşağı arasında giderek daha yaygın hale geldi.

EKRAN SÜRESİ DE ETKİLİ

Ekran süresi de bir diğer faktör. Z kuşağı gevşemek için sosyal medyayı daha uzun süreler kullanıyor. Bu da işle ilgili bildirimleri, mesajları, mailleri görme sürelerini artırıyor. Örneğin haberde görüşlerine yer verilen Brittany, çalışma saatlerinden sonra da işle bağlantıyı kesmekte sorun yaşadığını söylüyor.

'SADECE UZAKTAN YA DA HİBRİT ÇALIŞMAK'

Pandemi etkisi... Pandemi koşulları da Z kuşağını benzersiz zorluklarla karşı karşıya bırakıyor. Toronto merkezli kariyer koçu Peter Caven'e göre birçok Z Kuşağı çalışanı salgın sırasında işlerine başladı ve yalnızca uzaktan veya hibrit çalışmayı biliyorlardı. Bu, çalışma hayatlarını etkileyen bir şey. Caven,“Herkes evde çalışırken insanları yeni bir kuruluşa dahil etmek ve kuruluş genelinde etkili ilişkiler kurması ve sürdürmesi çok zor” diyor. Bu izolasyon bitkinliğe ve tükenmişliğe neden olabilir.

Analizdeki yoruma göre bu durum daha yaşlı profesyonellerin iş ve ev hayatı arasında daha sert sınırlar çizmesine de yardımcı olabilir.



KONUŞMAYA EN YATKIN GRUP

Ancak tüm bunlara rağmen genç çalışanlar tükenmişlik konusunda daha iyi bir farkındalığa sahip ve bu konuda konuşmaya istekliler. Asana'nın raporu, eski nesillere kıyasla, Z kuşağının yöneticileriyle tükenmişlik duygularını en rahat tartışan grup olduğunu gösterdi.