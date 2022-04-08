Ağız kokusunun sebepleri nelerdir? Ağız kokusu önlenebilir mi? (videolu anlatım)

Diş Hekimi Şahin Durmuş, kötü ağız bakımı ve hastalıklara bağlı ağız kokusu problemlerinde neler yapıldığını tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

Ağız kokusu toplumda her üç kişiden birinde olan bir durumdur. Kişilerin kendi ağız kokusunu hissetmesi çok zor ve bu durumu çevrelerinden öğrenebiliyorlar. Ancak bu durum kişilerin psikolojik sorunlar ve özgüven problemler yaşamasına neden olabiliyor. Çoğu durumda, ağız kokusunun nedenini bulmak, bu durumu tedavi etmenin ilk adımıdır.

Ağız kokusunun sebepleri nelerdir?

Kötü ağız hijyeni, birikmiş diş taşları veya çürük problemine bağlı görülmekle birlikte sistemik hastalıklara bağlı olarak da görülebilir.

birikmiş diş taşları veya çürük problemine bağlı görülmekle birlikte sistemik hastalıklara bağlı olarak da görülebilir. Ağız sağlığının korunmaması: Doğru ve düzenli şekilde diş fırçalama, diş ipi kullanma ve rutin diş muayeneleri olmadan yemek kalıntıları ağızda kalmaktadır. Dişlerde, diş etlerinde ve dilde biriken yiyecekler çürüyebilir. Bu ağızda hoş olmayan bir koku ve tada neden olur.

Doğru ve düzenli şekilde diş fırçalama, diş ipi kullanma ve rutin diş muayeneleri olmadan yemek kalıntıları ağızda kalmaktadır. Dişlerde, diş etlerinde ve dilde biriken yiyecekler çürüyebilir. Bu ağızda hoş olmayan bir koku ve tada neden olur. Protezlerin yanlış temizlenmesi: Doğru temizlenmeyen protezler bakteri, mantar ve yemek artıklarını toplayabilir. Bunların hepsi ağız kokusuna neden olur.

Doğru temizlenmeyen protezler bakteri, mantar ve yemek artıklarını toplayabilir. Bunların hepsi ağız kokusuna neden olur. Ağız kuruluğu (kserostomi): Ağız kuruluğu ağız kokusunun önemli bir parçası olabilmektedir. Ağzınız yeterince tükürük üretmediğinde kendini temizleyemez. Yiyeceklerin geride bıraktığı kalıntıları ve parçacıkları kaldıramaz. Ağız kuruluğu bazı ilaçlardan da kaynaklanabilir. Ayrıca tükürük bezi probleminden veya burun yerine ağızdan nefes almaktan da kaynaklanabilir. Tüm bunlar ağız kokusuna neden olmaktadır.

Ağız kuruluğu ağız kokusunun önemli bir parçası olabilmektedir. Ağzınız yeterince tükürük üretmediğinde kendini temizleyemez. Yiyeceklerin geride bıraktığı kalıntıları ve parçacıkları kaldıramaz. Ağız kuruluğu bazı ilaçlardan da kaynaklanabilir. Ayrıca tükürük bezi probleminden veya burun yerine ağızdan nefes almaktan da kaynaklanabilir. Tüm bunlar ağız kokusuna neden olmaktadır. Bu ağız kokusu problemleri, diş kontrollerinizde çürüklerinizin dolgu yapılmasıyla, doktorunuzun kişiye özel tedavi önerileriyle ve ağız hijyeninin artırılmasıyla tedavi edilebilmektedir.

Sistemik hastalıklara bağlı ağız kokusu: Sistemik hastalıklara bağlı (karaciğer hastalıkları, diyabet, böbrek hastalıkları) ağız kokusu varsa genel bir check-up ile hastanın hangi problemleri olduğunu öğrenip, gerekli branşlara bakan doktorlarımıza yönlendirebiliyoruz.

Ağız kokusu önlenebilir mi?

Aşağıdaki önemli noktalara dikkat ederek ağız kokusunu önlemek mümkün: