Ramazan ayında ağız kokusu özellikle oruç tutanlar için büyük bir sorun. Peki ramazanda ağız kokusu ve çürük oluşumu nasıl önlenir? Ağız bakımı için nelere dikkat edilmeli?

Ağız kokusunun (halitosis) birçok fizyolojik ve patolojik sebebi var. Medistate Kavacık Hastanesi diş hekimleri Dr. Figen Şencan ve Dr. Zülküf Önder Güner; diş çürükleri, diş eti iltihabı, uyumunu kaybetmiş sabit veya hareketli protezler, kötü ağız hijyeni gibi sebeplerin yanı sıra üst solunum yolu enfeksiyonu, böbrek ve karaciğer rahatsızlıkları ve diyabetin ağız kokusuna normal zaman içerisinde de sebep olabilecek faktörler olduğunu söyleyerek, ağız kokusunu önlemek için yapılabilecekleri anlattılar...

Oruçluyken ağız kokusuna neden olan faktörler

Ramazanda ağız kokusundaki artış sahur- iftar saatleri arasındaki uzun açlık süresine bağlı olarak vücuttaki yağ ve proteinin çözünmeye başlaması ve açığa çıkan metabolik yan ürünlere bağlı olarak gelişiyor. Bu süreç içerisinde çiğneme olmadığından tükürük miktarı azalıyor. İftar sonrasında tüketilen çay-kahve gibi kafeinli içecekler de vücutta su kaybına neden oluyor, tükürük azalıyor ve ağız içi asitli hale geliyor.

Ağız kokusunu önlemek için neler yapılmalı?