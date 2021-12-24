Diş sağlığına iyi gelen yiyecekler hangileri?

Yedikleriniz genel sağlığınızı etkilediği gibi diş sağlığınızı da doğrudan etkiler. Ağız sağlığınızı iyileştirmek için öncelikle işe diyetinizden başlamalısınız diyen Diş Hekimi Şahin Durmuş, diş ve genel vücut sağlığınızı korumak için faydalı besinleri sizler için anlattı.

Diş ve diyet dostu besinler

Tüketmesi kolaylık sağlasa da fastfood yiyeceklere ya da atıştırmalıklara yüklenmek dişleriniz ve diş etleriniz için hiç iyi bir seçenek değil. Güçlü dişler oluşturmak için karbonhidrat ve şeker oranı düşük, lif oranı yüksek ve kalsiyum, fosfor ve magnezyum gibi ağzınızın ihtiyaç duyduğu önemli besinleri içeren gıdalara ağırlık vermelisiniz. Aslında hiç de önemli besin değeri olmayan şekerli, işlenmiş, asitli ve yüksek karbonhidratlı gıdalardan kaçınmalısınız.

Hangi besinler diş dostudur?

Kakaodaki polifenoller, çürüğe neden olan bakterileri yok eder ve dişler ile plak arasında bir bariyer oluşturur.

Otla beslenen hayvanlardan elde edilen süt ürünleri

Peynir ve tereyağı gibi otla beslenen süt ürünleri, sağlıklı dişler için hayati önem taşıyan bir besin olan K2 vitamini bakımından yüksektir. Bununla birlikte, dünya nüfusunun çoğunluğu muhtemelen K2 vitamininden yoksundur. Diğer tüm memeliler sindirim sisteminde K1 vitaminini K2'ye verimli bir şekilde dönüştürebilirken, insanlarda bunu gerçekleştirecek uygun enzim yoktur. Otla beslenmenin önemini küçümsemeyin. Diğer memelilerin sahip olduğu enzim klorofil tarafından aktive edilir, bu nedenle tahıl ve mısır ile beslenen hayvanlar K2 vitamini açısından zengin bir ürün sağlamaz.

Diş sağlığını destekleyen diğer yüksek K2 gıdalar arasında natto, sığır eti, kaz ciğeri, yumurta ve tavuk ciğeri bulunur. Bu yiyeceklerin çoğu, diş dostu bir besin olan fosfor bakımından da yüksektir.

Yağlı balık

Yağlı balık, D vitamini açısından çok yüksek olduğu için birçok sağlıklı beslenme düzeninin önemli bir bileşenidir. Bu besin, vücudun hemen hemen her sistemi için gereklidir, ancak daha az bilinen faydalarından biri, diş çürüme riskini azaltma yeteneğidir. D vitamini, dişlere kalsiyum sağlamak için A ve K2 vitaminleri ile sinerjik olarak çalışır ve mineyi içten dışa güçlendirir. Bu besinlerden herhangi birinin eksikliği zayıflamış mineye yol açabilir. Yağlı balıklarda omega-3'ler de yüksektir. Omega-3 yağları diş eti sağlığını destekler ve periodontitis (diş eti hastalığı) semptomlarını önlemeye ve azaltmaya yardımcı olabilir. Başka bir deyişle, diş etleriniz fırçalarken veya diş ipi kullanırken düzenli olarak kanıyorsa, iltihabı ve kanamayı azaltmak için omega-3 alımınızı artırmanız gerekebilir. Ton balığı, uskumru, somon ve alabalık, hem D vitamini hem de omega-3 bakımından en yüksek balıklardan bazılarıdır.

Yeşil sebzeler

Yeşil sebzeler ağızda sağlıklı bakterilerin beslendiği faydalı prebiyotiklerdir. Yüksek karbonhidratlı gıdaların aksine, yeşil besinler ağzın daha fazla nitrit azaltan bakteri üretmesine yardımcı olur. Buna karşılık, ağzınız ve kardiyovasküler sisteminiz nitrik oksitteki artıştan da fayda görür.nYeşil sebzeler dişlerinizi daha temiz hissettirmekle kalmaz, aynı zamanda daha sağlıklı bir oral mikrobiyomu aktif olarak destekler. Daha koyu yapraklı yeşillikler dişler için en iyisidir, çünkü aynı zamanda yapılarını güçlendirmek için remineralizasyon sırasında dişlerinizin aldığı mineraller de yüksektir. Bunların iyi örnekleri arasında lahana, ıspanak, pazı ve roka yer alır.

Meyveler

Asitli yiyecekler dişler üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilirken elma, greyfurt, portakal ve diğer narenciye meyveleri, ölçülü olarak yenildiğinde ağız sağlığına fayda sağlayabilir.

Hem greyfurt hem de portakal, ağız içindeki kan damarlarını ve bağ dokularını güçlendiren yüksek düzeyde C vitamini içerir. Aksi takdirde diş eti hastalığına yol açabilecek diş eti iltihabının ilerlemesini yavaşlatır.

Kaçınılması gereken yiyecekler

Krakerler

Krakerlerdeki karbonhidratlar ağızda hızla parçalanır ve saniyeler içinde patojenik bakterilerin üremesine neden olan şekeri sağlar. Bu bakteriler yemek yerken dişlere asit salgılarlar ve bu da plak oluşumuna ve diş çürümesine neden olabilir.

Kurutulmuş meyve

"Meyve" terimi kulağa sağlıklı geliyor, ancak kurutulmuş meyvenin tüm suyu çıkarılır. Geride kalan, oral mikrobiyomu şekerle besleyen yapışkan bir karamele benzer. Bu birçok meyvedeki düşük pH'ı ile birleşince ve oyukların arkasında yer eder. Bütün meyve, kısmen içerdiği su nedeniyle ağız sağlığına çok daha faydalıdır. Ancak kurutulmuş meyveler için aynı şey geçerli değil.

Soda

Yüksek şeker içeriğinin yanı sıra, tüm gazlı içecekler, sıfır kalorili olanlar bile, çok miktarda asit içerir. pH ölçeğinde, birçok yaygın alkolsüz içecek 2 ile 3 arasındadır ve bu, kahve gibi içeceklerle karşılaştırıldığında bile oldukça asidiktir. Ağız içinde bu seviyeye kadar asit içeren içecekler; çürümeye, diş eti iltihabına ve oral mikrobiyomun genel disbiyozuna katkıda bulunur.

Soda ile kendinizi şımartmak ama dişlerinizi korumak istiyorsanız, kısa süre içinde için. Saatlerce yudumlamayın ve dişleriniz için bir tampon sağlamak için hemen sonra suyla çalkalayın. Yaklaşık 45 dakika bekleyin, ardından dişlerinizi fırçalayın.

Fasulye ve mercimek

Fasulye ve mercimek genellikle sağlıklı kabul edilen yiyeceklerdir, ancak fitik asit varlığı diş çürümesine katkıda bulundukları anlamına gelebilir.

Fitik asit, kalsiyum, fosfor, D vitamini ve magnezyum gibi besinlere bağlanır ve dişlerinizin bunları emmesini zorlaştırabilir. Bunun gibi besin eksiklikleri sizi çürüklere ve periodontitise karşı daha duyarlı hale getirebilir.

İyi haber şu ki, aşırı fitik asitten arındırıldığında fasulye ve mercimek en faydalı besin kaynaklarıdır Fitik asidi ortadan kaldırmak için fasulye, mercimek ve diğer tahılları yemeden önce bir gece suda bekletmeyi düşünün. Ayrıca filizlenmiş tahıllar da satın alabilirsiniz, bu da onların fitik asit içeriğinin zaten azaltılmış olduğu anlamına gelir.