Akciğer kanserine yol açan sigara dışındaki 6 risk faktörü

Akciğer kanseri, dünya çapında kansere bağlı ölümlerin önde gelen nedenlerinden biri. Sigara içmek ise bu sağlık sorununun en tetikleyici faktörü olarak görülür. Bununla birlikte, tütün kullanımının ötesinde, akciğer kanserine yakalanma riskinizi artırabilecek başka önemli risk faktörleri de vardır. Dumana maruz kalma, asbest gibi mesleki tehlikeler ve hava kirliliği bunların arasında sayılabilir.

Tıbbi Onkoloji danışmanı Dr. Deepak Koppaka akciğer kanserinin tüm nedenlerini şöyle sıralıyor:

AKCİĞER KANSERİNİN 6 NEDENİ DAHA...

1) Çevresel faktörler

Radon ve asbest gibi iç mekan kirleticilerine uzun süre maruz kalmak akciğer kanseri riskini artırabilir. Dr. Koppaka, "Radon, yerden evlere sızabilen, doğal oluşumlu radyoaktif bir gazdır, asbest ise eski binalarda bulunur. Bu faktörlere mümkün olduğunca az maruz kalmaya çalışmak, uygun havalandırma sağlamak, ve bazı düzenli testleri yaptırmak bu risklerin azaltılmasına yardımcı olabilir" diyor.

2) Genetik yatkınlık

Dr. Koppaka, “Ailede akciğer kanseri geçmişi, bu hastalığa genetik yatkınlık yaratabilir. Bazı gen mutasyonları, sigara içmeyenlerde bile akciğer kanserine yatkınlığı artırabilir. Eğer ailenizde akciğer kanseri geçmişi varsa, risklerinizi daha iyi anlamak adına sağlık uzmanlarıyla görüşün ve genetik testleri yaptırın" diyor.

3) Mesleki tehlikeler

Koppoka, "Bazı meslekler, bireyleri kanserojen maddelere maruz bırakarak akciğer kanseri riskini önemli ölçüde artırır. Özellikle madencilik, inşaat, imalat ve asbestle ilgili sektörler bu konuda risk taşıyabilir. Lifli bir mineral olan asbest, lifleri solunduğunda tehlikelidir ve akciğerde yara izi ve kansere neden olur. Yüksek riskli endüstrilerdeki işçiler, güvenlik kurallarına uymalı, uygun koruyucu giysiler giymeli ve akciğer kanserinin erken belirtilerini tespit etmek için düzenli sağlık taramalarından geçmelidir" diyor.

4) Hava kirliliği

Hava kirliliği gibi çevresel faktörler de akciğer kanseri riskinin artmasıyla bağlantılıdır. Zararlı kirleticilerin solunması, akciğer dokusuna zarar verebilir. Hava kirliliğine maruz kalmayı azaltmak için çevre dostu ulaşım seçeneklerini benimseyebilir, yeşil girişimleri destekleyebilir ve iç mekan hava kalitesini iyileştirmek için iç mekanlarda hava temizleyicileri kullanabilirsiniz.

5) Pasif duman

Sigara içmek birincil risk faktörü olmakla birlikte, pasif dumana maruz kalmak da akciğer kanserinin oluşma riskini önemli ölçüde artırabilir. Sigara ya da tütün ürünlerinden gelen dumanı solumak, pasif içicilerin akciğerlerine zarar verebilir. Riski azaltmak için bireylerin sigarasız bir ortamı tercih etmesi ve sigara içenlere yakın mesafeden kaçınması gerekir.

6) Kişisel sağlık

Dr. Koppaka, "Kronik obstrüktif akciğer hastalığı” (KOAH) ve tüberküloz gibi önceden var olan akciğer rahatsızlıkları, akciğer kanseri gelişme riskini arttırabilir”diyor. Uygun tıbbi bakım ve yaşam tarzı düzenlemeleri yoluyla bu faktörleri yönetmek, akciğer kanseri olasılığını azaltmaya yardımcı olabilir. Bu az bilinen faktörlere olan farkındalığı arttırarark ve onları azaltmak için proaktif adımlar atarak, siz de akciğer kanseri riskinden kendinizi ve sevdiklerinizi koruyabilirsiniz!