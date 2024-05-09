Anti HBs nedir? Anti HBs pozitif ne demek? 10 soruda Anti HBs hakkında merak edilenler

Anti HBs, hepatit B virüsüne karşı bağışıklık sisteminin oluşturduğu bir antikor. Klinik Laboratuvar Bölüm Başkanı Dr. K. Erhan Palaoğlu, Anti HBs hakkında merak edilenleri detaylıca anlattı.

HBsAg Nedir?

HBsAg, Hepatit B virüsünün yüzeyinde bulunan protein özelliğindeki yapılardan biridir. Türkçe adı “Hepatit B yüzey antijeni”dir. Hepatit B virüsüyle temas etmiş kişilerde bu antijen saptanabilir. Son 30 gün içinde Hepatit B aşısı yaptırmış olan kişiler dışındakilerde HbsAg’nin pozitif saptanması, bulaştırıcılığı göstermektedir.

Anti HBs Nedir?

Hepatit B virüsünün yüzeyinde bulunan HBsAg’ye karşı insan bağışıklık sisteminin oluşturduğu bir antikordur.

Anti HBs Neden Yapılır?

Aşı etkinliğini, bağışıklık kontrolü için yapılabileceği gibi, Hepatit B enfeksiyonu şüphesi olan kişilerde hastalığın sürecini değerlendirmek için de yapılabilir.

Anti HBs Pozitif Ne Demek?

HBsAg, Hepatit B taşıyıcılığı, akut Hepatit B enfeksiyonu ve kronik Hepatit B enfeksiyonu gibi durumlarda “pozitif” saptanabilir. Kişinin Hepatit B virüsüne karşı antikor geliştirdiğini gösterir.

Anti HBs Pozitif Neyi Gösterir?

İnsan serumu ve plazmasında Hepatit B yüzey antikorunun (anti HBs) bulunması, Anti HBs değerinin pozitifliği ve yüksekliği, aşılanmış kişilerde Hepatit B aşısının etkili bir şekilde antikor üretimini sağladığı anlamına gelir. Kişinin Hepatit B'ye karşı korumalı olduğunu ve bu virüsle karşılaşsa bile hastalığa yakalanma riskinin düşük olduğunu gösterir. Aynı zamanda bu antikor Hepatit B enfeksiyonu sırasında da pozitif saptanabilir.

Anti HBs Negatif Ne demek?

Kişinin Hepatit B hastalığı karşısında antikor üretmediğini ve korunmasız olduğunu gösterir.

Anti HBs Testi Kaç Olmalı?

10 mIU/ml’nin üzerinde olmalıdır.

Anti HBs Referans Aralığı Kaçtır?

Kadın ve erkek için immünite 10 mIU/ml’nin üzerinde olmalıdır.

Anti HBS kaç olursa tehlikeli?

Anti HBs’nin varlığı tehlikeli değildir, bilakis bağışıklık göstergesidir.

Anti HBs Testi Nasıl Yapılır?

Hastadan katkısız düz tüpe kan alınarak yapılır. Alınan kan santrifüj edilir ve analiz için çalışmaya alınır. Otoanalizörler aracılığıyla test çalışılıp sonuçlandırılır.