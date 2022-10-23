Aort anevrizması nedir, neden olur? Aort anevrizması ameliyatı nasıl yapılır? 9 soruda aort anevrizması

Aort, kalbin sol karıncığından çıkan ve vücudun tüm damar ağının kaynak aldığı en büyük atar damardır. Çıkan aorta, arkus aorta, torasik aorta (göğüs boşluğundaki kısım) ve abdominal aorta (karın boşluğundaki kısım) bölümlerine ayrılır. Peki Aort anevrizması nedir, neden olur? Önlenebilir mi? Aort anevrizması ameliyatı nasıl yapılır? Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Bölümü Kalp Nakli Koordinatörü Prof. Dr. Korhan Erkanlı aort anevrizması hakkında merak edilenleri anlattı.

Aort anevrizması nedir?

Aort damarı vücudumuzun ana damarıdır. Bu damar vücudumuzda 4 bölüme ayrılır. Bu bölgelerin herhangi bir bölümünde damar çapının normalin 2 katına çıkmasına aort anevrizması diyoruz. Eğer Aort damar çapı 5,5 cm üzeri yıllık büyüme hızı 3mm üzerinde ise cerrahi müdahale gerekebilir. Bu hastalıkta müdahale olmaz ise aort yırtılmaları olabiliyor ve ameliyat çok riskli oluyor. Erken tanı ve ameliyat aort anevrizmalarında altın standarttır. Rutin kontrollerimizi yaptırmamız hayati önem taşıyor.

Aort anevrizması nedenleri

Aort anevrizmasının en önemli sebeplerinden biri yüksek tansiyon diğer en sık karşılaşılan sebep ise kalp kapak hastalıklardır. Çoğu zamanda genetik faktörler anevrizma oluşumuna katkıda bulunur.

Aort anevrizması risk faktörleri

Risk faktörleri ise stres, genetik faktörler, bikuspid aort kapağı olabilir. Ayrıca düzensiz yaşam ve alkol alımı da bu hastalığa zemin hazırlar.

Aort anevrizması tanısı nasıl konur?

Çoğu zaman asemptomatik seyreden anevrizma, rastlantısal olarak veya yapılan checkup ta yakalanabilir. Bunların dışında ağrı baskı hissi, hıçkırık, ses kısıklığı şeklinde karşımıza çıkabilir. Tanısı ise eko usg veya ilaçlı tomografi ile rahatlıkla konulabilir.

Aort anevrizması önlenebilir mi?

Aort anevrizması önlenemez. Genetik veya kapak hastalıklarına bağlı geliştiği için bunların takibi, tansiyon kontrolü, stressiz ve düzenli bir hayat anevrizma oluşumunu yavaşlatabilir.

Aort anevrizması tedavi yöntemleri

Tedavi yöntemlerine gelecek olursak, aortun hangi bölgede olması tedavi yöntemlerini değiştirir. Çıkan aort ve arcus aort bölümünde tedavi kesinlikle cerrahidir. Bunun dışındaki bölgelerdeki yapılacak tedaviler için teknolojinin ilerlemesi ile stent tedavileri cerrahi tedavinin önüne geçmiştir. Stent tedavisine uygun olmayan hastalarda ise cerrahi tedavi şarttır.

Abdominal Aort Anevrizması nedir? Belirtileri neler?

Abdominal Aort Anevrizması karın bölgesindeki aortun 5.5’cmnin üzerine çıkması halinde gerçekleşir. Genellikle sırt ve karın ağrısı, ele gelen karında kitle veya nabız artışı hissedilebilir. Torasik Aort Anevrizması belirtileri genellikle ciddi sırt ağrısı, nefes darlığı, hıçkırık olarak karşımıza çıkar.

Abdominal aort anevrizması için kimler taranmalıdır?

Abdominal Aort Anevrizması genellikle yaşlılarda görülüyor. Yüksek tansiyon hastaları ve aile öyküsünde bu hastalığa sahip olanlarda yüksek risk taşıdığından vakit kaybetmeden mutlaka tarama yaptırılmalıdır. Bu iki anevrizma da cerrahi işlem gerektirmeden tedavi edilebilir.

Ameliyatsız Aort anevrizması tedavisi nasıl olur?

Ameliyatsız tedavi yöntemlerinde stent kullanıyoruz. Fakat stent takılmasının uygun olmadığı hastalarda açık kalp ameliyatı altın standarttır.