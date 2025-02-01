‘Atom’ ya da ‘Sarı Serum’ a dikkat! Nerede? Ve nasıl yapılmalı?

Soğukların artmasıyla birlikte özellikle üst solunum yolları enfeksiyonuna yakalananların tercih ettiği Sarı Serum’la ilgili bilinmesi gerekenleri Aile Hekimi Uzm. Dr. Didem Altay Gazi anlattı.

'ATOM' YA DA 'SARI SERUM' NEDİR? NE İÇİN KULLANILIR?

Atom yada kokteyl adıyla da bilinen bu ilaç karışımı, özellikle kış aylarında sık görülen üst solunum yolu enfeksiyonları, soğuk algınlıkları, grip gibi enfeksiyonları iyileşmeyi hızlandırdığı düşünülen bir ilaç karışımıdır. İçindeki B vitaminleri ve C vitamini nedeniyle enerjiyi arttırır ve bağışıklığı kuvvetlendirir, ağrı kesici ve ateş düşürücülerle semptomları azaltır. Bakteriyel enfeksiyon olduğu düşünüldüğünde antibiyotikler, mide bulantısı yada kusma olduğunda bulantı yada kusmayı azaltıcı ilaçlar, tüm bu ilaçların irritan etkilerinden mide ve bağırsakları korumak için mide koruyucular, tüm ilaçların yapabileceği alerjik yan etkilerden kişiyi korumak için antihistaminikler ilave edilebilir. Dengeli elektrolitler içeren bir serum içerisinde damar yolundan uygulanır. Tek başına tedavi edici olmayıp, kişinin semptomlarını daha hızlı düzeltmek amacıyla uygulanır.

SARI SERUM KİMLERE UYGULANABİLİR?

Sarı serum herkese uygulanmaz. Mutlaka öncesinde bir doktor muayenesi yapılmalı, muayene sonucunda doktorunuz uygun görürse acil servis ya da acil müdahale yapabilecek klinik ortamlarında uygulanmalıdır. İçeriğindeki ilaçlara karşı serum uygulaması sırasında ve uygulamadan birkaç saat sonra alerjik reaksiyon gelişebilir, bu alerjik reaksiyon ciltte oluşan kızarıklık ve kaşıntı gibi basit ya da solunum durmasına varacak kadar ciddi olabilir. Bu nedenle özellikle ev ortamında ya da acil müdahale yapılamayacak bir yerde kesinlikle yapılmamalıdır.