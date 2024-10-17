Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetti

Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı, Seksenler Dizisi'nin Niyazi'si oyuncu Vural Çelik 51 yaşında hayatını kaybetti. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Güven, "Maalesef Vural’ı kaybettik. Çok üzgünüm" notunu paylaştı. Avrupa Yakası dizisinin senaristi Gülse Birsel ise Instagram hesabından "Kubilay'ımızı çok erken kaybettik, çok üzgünüz" paylaşımı yaptı.

2 GÜN ÖNCE PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Vural Çelik 2 gün önce hastaneden yaptığı paylaşımda "Şu hastanelere geldiğim kadar dizi bölümü çekseydim, şimdiye kadar yatım, katım, villam olmuştu" demişti.