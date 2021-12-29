Propolisin koronavirüs üzerindeki etkisi nedir? Propolis bağışıklığı güçlendiriyor mu?

Kış mevsimini yaşadığımız bu günlerde koronavirüs, grip ve soğuk algınlıklarına karşı doğal yöntemler artış gösterdi. Pandemi sürecinde doğal arı ürünlerinden biri olan propolisin kullanımı da arttı. Propolisin koronavirüse karşı etkisi nedir? İyileştirme sürecini hızlandırıyor mu? Bu konuda bulgular var mı? Acıbadem Fulya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ozan Kocakaya'ya sorduk...

Propolis nedir? Propolis nasıl kullanılır?

Propolis, arılar tarafından bitkilerden toplanan ve enzimler, balmumu, polen ile yoğurulmuş, reçine yapısında bir maddedir. Arılar tarafından kovanı dış etmenlerden korumak, hastalığa sebep olabilecek mikroorganizmaların kovana girmesini önlemekte kullanılır. Propolis 20 derece santigrat üzerindeki sıcaklıklarda yumuşak ve yapışkanken altında sert ve kırılgan olup. Doğal formunda tüketilebildiği gibi suda veya alkolde çözdürülerek de taşınıp saklanabilir.

Propolis bağışıklık sistemini güçlendiriyor mu?

Klasik tıpta sıkça kullanılan propolis modern tıpta da mukoza koruyucu etkileri sıkça çalışılmış olduğu için dudak uçuğundan kemoterapi ve radyoterapi ile ilişkili mukoza hasarına birçok alanda denenmiş ve etkileri çalışılmaya devam edilmektedir. Kimi bakterilere karşı etkinliği yüksek, kimine karşı zayıf olan propolisin üst solunum yolu enfeksiyonu semptomlarının süresini kısalttığı bilinmektedir.

Propolisin koronavirüse karşı etkisi nedir? İyileştirme sürecini hızlandırıyor mu? Bu konuda bulgular var mı?

Bu konuda birkaç anektodal çalışma yapılmış olsa da uygulayanın ve alanın ne aldığını bilmediği (çift-kör), bilimsel metodolojiye uygun yürütülmüş bir çalışmadan elde edilmiş kaliteli veri bulunmamaktadır.

Kimlerin propolis kullanması sakıncalı olur ve neden?

Arı ürünlerine karşı alerjisi olanların, kullanımın ardından ağzında aft gelişenlerin kullanmayı kesmesi önerilmektedir.

Gebelikte güvenliliği çalışılmamış olduğundan güvenli tarafta kalınması ve kullanılmamasını tavsiye ederim.

Emziren annelerde günde 300 miligrama kadar deneyimlenmiş ve güvenli olduğu gösterilmiştir. Güvenlik adına daha yüksek dozların emziren anneler tarafından kullanılmamasını öneririm.

Propolis içindeki maddelerden biri pıhtılaşmayı geciktirebileceğinden kanama eğilimi olanların, yakın zamanda ameliyat geçirenlerin kullanmaması önerilir.

Propolis tüketiminde dikkat edilmesi gerekenler

Antimiktobiyal etkinliği en yüksek propolislerin de bizim coğrafyamız ve Orta Doğu’dan elde edildiği, Avrupa ve Uzak Doğu kökenli olanların biyolojik etkinliğinin daha sınırlı olduğu kanıtlanmıştır. Propolis kullanımında en zor ve en önemli nokta sorumluluk sahibi bir arı yetiştiricisi bulmaktır.

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