Bebeklerde balgamlı öksürüğe ne iyi gelir ve nasıl geçer?

Bebeklerde balgamlı öksürük görülmesi alt solunum yollarıyla alakalıdır. Peki balgamlı öksürük neden olur? Balgam renklerinde farklılık ne anlama gelir? Ne zaman doktora gidilmeli? Acıbadem Ataşehir Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Oya Duran bebeklerde balgamlı öksürüğü anlattı.

Bebeklerde balgamlı öksürük neden olur?

Öksürük istemsiz bir refleks olup, boğaz ve solunum yollarını temizlemeye yardımcı olur. Balgamlı öksürükte vücudun yaptığı sekresyon öksürüğe eşlik eder. Balgamlı öksürük daha çok alt solunum yolları hastalıklarına işaret eder. Alerjik durumların yanı sıra bronşit, broşiolit ve zatürre balgamlı öksürük sebebi olabilir.

Ne zaman doktora başvurmalı?

Öksürük çok sık oluşuyorsa mutlaka doktor tarafından görülmelidir. Yine ateş 38 ve üzeri seyrediyorsa, bebeğin iştahında ve enerjisinde azalma olduysa, göğsünde hışıltı, hırıltı duyuluyorsa ve en önemlisi bebek sık nefes alıp veriyorsa (karından solunum dediğimiz nefes alırken karın solunumla hareket ediyorsa) dudaklarda renk değişikliği (morarma) oluyorsa solunum seslerinin mutlaka doktor tarafından dinlenmesi gerekir.

Balgam renklerinde farklılık ne anlama gelir? Ne verilmeli?

Balgam renksiz, yani şeffaf ise daha çok viral ya da alerjik sebepler düşünülebilir. Eğer balgam sarı-yeşil gibi renkte ise bakteriyel birliktelik akla gelir. Koyu renk balgamda, bebeğin solunum sesleri de destekliyorsa, antibiyotik tedavisine ihtiyaç duyulur.

Bebeklerde balgamlı öksürüğe ne iyi gelir? Nasıl geçer?

Bebekte eğer balgamlı öksürük varsa asla öksürük kesici ilaçlar önerilmez. Zira öksürüğü durdurmadan balgamın atışını kolaylaştırmak gerekir. Bunun için öncelikle bebeğin sıvı alımını artırmak gerekir. Sıvı tüketimi sonrası tüm organlar gibi akciğerler de kendisine düşen payı alır ve balgamın kıvamı gevşer. Yapışkan olmayan, daha yumuşak bir balgamı bebeğin atması daha kolay olacaktır. Yine bebeğin sırtına küçük küçük vurarak (postural drenaj) öksürük sırasında balgamın hareketini kolaylaştırabiliriz. Çok sık öksürükte bir kaşık bal bir yaş üzerindeki çocukların biraz olsun nefes almalarını sağlayacaktır. Yine dinleme bulgusuna göre, nebulizatör tarzı ilaçlar, mukotik (balgam yumuşatıcılar) ilaçlar ve ihtiyaç halinde antibiyotik verilir.