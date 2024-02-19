Birinin sizi kıskandığını gösteren 5 işaret

Kıskançlık doğal bir insani duygudur ve hepimiz zaman zaman bunun acısını yaşarız; örneğin bir komşumuz bedava lüks bir tatil kazandığında ya da bir iş arkadaşımız terfiyi aldığında. Ancak kıskançlıkla sağlıklı bir şekilde baş edilemezse, bu durum onun ilişkilerini, mutluluğunu ve zihinsel sağlığını sabote edebilir.

1- Sürekli kusurlarınızı öne çıkarıyorsa

Frank, "Birinin size karşı aşırı eleştirel davrandığını, küçük hatalara veya kusurlara odaklandığını fark ettiyseniz, bu durum yardımseverlikten kaynaklanmayabilir; bunun yerine kıskançlığın bir işareti olabilir" diyor.

2- Desteklerini veya sevgilerini geri çekmeye başladılarsa

Birinin bir ilişkiden duygusal olarak çekilmesinin birkaç olası nedeni olsa da Frank, kıskançlığın da bunlardan biri olduğunu söylüyor. Örneğin kıskanç bir kişi, kendisini davet ettiğiniz önemli bir etkinliğe göz yumabilir veya nişanınız için sizi tebrik etmeyi ihmal edebilir.

3- Başarınızı küçümserler

Kendine güvenen bir kişi başarılarınızı kutlayabilir. Yani hayatınızdaki biri sürekli olarak başarılarınızı göz ardı ediyor veya küçümsüyorsa, bu onun sizi kıskanıyor olabileceğine dair bir tehlike işaretidir.

Frank, bu kişilerin başarılarınızı sıkı çalışma ya da beceriden ziyade sadece şansa bağlayabileceklerini ya da yaptığınız şeyin kolayca başarılabileceğini ya da çok da önemli olmadığını ima edebileceklerini söylüyor. "Bu onların güvensizliğinden kaynaklanıyor; sizin başarınızı, kendi başarılarını gölgede bırakacağı korkusuyla kabul edemiyorlar" diye açıklıyor.

4- Sık sık hakkınızda kinaye yapması

Başka bir klasik kıskançlık belirtisi mi? Ters iltifatlar yani kinayelerle laf sokma.

Gilman, "Kıskançlıklarını, başarınızı överken bunun beklenmedik veya hak edilmemiş olduğunu ima etmek gibi olumsuz bir ton taşıyan iltifatlarla gizleyebilirler" diye açıklıyor.

Rinaldi sıklıkla bu yorumların mizah girişimi olarak gizleneceğini söylüyor. Bu şekilde, onları kıskançlıktan kaynaklanan ifadeleriyle suçlarsanız, sorumluluktan kaçabilirler ve sizin "çok hassas" olduğunuzu veya "şakayı kaldıramadığınızı" iddia edebilirler.

5- Her zaman senin mutluluğunun üstünde bir mutluluk arayışında olurlar

Hayatınızdaki olumlu şeylerle ilgili haberleri paylaşırken hayatınızdaki insanların nasıl tepki verdiğine dikkat edin. Birisine işyerinde zam alacağınızı söylerseniz, daha da fazla para kazandığını vurgulamanın bir anlamı var mı? Onlara ilişkinizin iyi gittiğini söylerseniz, hemen kendi romantik mutluluklarıyla övünmeye mi başlıyorlar?

Terapist, iş koçu ve seks ve ruhsal sağlık koçu Jackie Golob, "Bunlar bir üst sıra, yani siz iyi haberleri paylaştığınızda, onlar da daha iyi haberleri paylaşmak istiyorlar" diyor.