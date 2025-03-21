Bisiklet mi yürüyüş mü: Hangi egzersiz göbek yağlarını eritiyor?

Aerobik egzersiz kilo vermenin en etkili yollarından biridir. Bu yüzden birçok kişi spor ayakkabılarını giyip koşmaya çıkar. Aerobik aktivitenin ilginç yanı, koşmanın tek tür olmamasıdır. Diğer popüler olanlar arasında yürüyüş ve bisiklet bulunur. Siz de dahil olmak üzere birçok kişi her sabah veya akşam yürümeyi tercih edebilir. Sonuçta, uygundur ve formda kalmak için herhangi bir ekipmana ihtiyaç duymaz. Fitness rutininizi değiştirmek istiyorsanız, bisikletinizi çıkarıp bisiklete binebilirsiniz. Ancak göbek yağını eritmek için bisiklete binmek veya yürümek arasında seçim yapmak zorunda kalırsanız, hangisini seçersiniz?

YÜRÜYÜŞ GÖBEK YAĞINI ERİTMEYE YARDIMCI OLUR MU?

“Yürüyüş, kalori yakmaya yardımcı olan ve metabolizmayı iyileştiren düşük etkili bir aerobik egzersizdir,” diyor fitness uzmanı Abhi Singh Thakur. International Journal Of Obesity'de yayınlanan 2021 tarihli bir analizde, araştırmacılar aerobik aktivitenin göbekteki organları saran viseral yağları azaltmak için faydalı olduğunu buldular.

Uzmanlar, "Hızlı bir tempoda yürüdüğünüzde, vücudunuz enerji için göbek yağı da dahil olmak üzere depolanmış yağları kullanır. Yürüyüş ayrıca karın yağı depolamasıyla bağlantılı olan stresi ve kortizol seviyelerini azaltır" diyor. 2014 yılında Journal Of Exercise Nutrition & Biochemistry'de yayınlanan bir çalışmaya göre, yürüyüş bel çevresindeki yağ da dahil olmak üzere vücut yağını azaltmaya yardımcı olabilir.

BİSİKLET SÜRMEK GÖBEK YAĞINI ERİTMEYE YARDIMCI OLUR MU?

Bisiklet sürmek, kalori yakımını artırırken gövdeyi, bacakları ve kalçaları çalıştıran bir kardiyo egzersizidir. American Journal Of Physiology'de yayınlanan 2024 tarihli bir çalışmada, düzenli olarak bisiklet süren kişilerde viseral yağda (%14,6) ve bel çevresinde önemli bir azalma görülmüştür. Uzmanlar, "Özellikle orta ila yüksek yoğunlukta düzenli bisiklet sürmek, göbek yağı da dahil olmak üzere genel vücut yağını azaltmaya yardımcı olur" diyor.

GÖBEK YAĞINI ERİTMEK İÇİN BİSİKLET Mİ, YÜRÜMEK Mİ?

Göbek yağını eritmek için bisiklete binmeyi mi yoksa yürümeyi mi tercih edeceğinizi merak ediyor musunuz? Thakur, "Her iki egzersiz de göbek yağını eritmeye yardımcı olur, ancak bisiklet sürmek daha etkilidir. Daha kısa sürede daha fazla kalori yakar ve daha fazla kası çalıştırır" diyor. Ortalama olarak, 30 dakika boyunca tempolu bir tempoda yürümek yaklaşık 150 kalori yakmanıza yardımcı olacaktır. Öte yandan, 30 dakika boyunca orta hızda bisiklet sürmek yaklaşık 250 kalori yakabilir.

Thakur, "Bisiklet sürmek çekirdek kaslarını harekete geçirir, özellikle yokuş yukarı sürerken, orta bölümünüzü şekillendirmeye yardımcı olur," diyor.

Ancak yürüyüş, düşük etkili bir egzersiz olduğu için yeni başlayanlar veya eklem sorunları olan kişiler için daha iyidir. Thakur, "60 dakika gibi daha uzun bir süre boyunca tempolu bir tempoda yapılırsa, göbek yağını etkili bir şekilde azaltmaya yardımcı olabilir," diyor.