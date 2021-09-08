Çocuklarda Delta varyantının belirtileri nelerdir?

Çocuklarda daha nadir görülen koronavirüsün önceki versiyonlarından farklı olarak, yeni Delta varyantına dünyada çocuklarda daha sık rastlanabiliyor. Amerikan Pediatri Akademisi'ne göre 5 Ağustos'ta sona eren haftada yaklaşık 94.000 çocuk COVID-19 vakası bildirilmişti. Peki, çocuklarda Delta varyantının belirtileri neler?



Sağlık sitesi Healthline'ın haberine göre Philadelphia Çocuk Hastanesi'nde Enfeksiyon Hastalıkları bölümünde uzman doktor ve Aşı Eğitim Merkezi direktörü olan Dr. Paul Offit “Delta varyantı daha bulaşıcıdır. Bu nedenle çocuklarda daha çok görülüyor" diyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, Delta varyantı önceki varyantlara göre iki kattan fazla bulaşıcı ve aşılanmamış kişilerde daha ciddi hastalıklara neden olabileceğini gösteren veriler var. Çocukların çoğu aşısız olduğundan, bu onları virüse yakalanma açısından riskli kılabilir.

Peki, çocuklarda Delta varyantının en önemli belirtileri nelerdir?

Sağlık sitesi Healthline'ın haberine göre Delta varyantının semptomlarında önceki varyantlara göre önemli farklılıklar olup olmadığını söylemek için henüz erken.

-Yale Medicine, Delta varyantında öksürük ve koku kaybının daha az yaygın olduğunu söylüyor.

En önemli semptomplar ise şöyle:

-Baş ağrısı,

-boğaz ağrısı,

-burun akıntısı

-ateş

Northwell Health'in Huntington Hastanesi'nde görevli Dr. Michael Grosso, "Çocuklarda ve gençlerde en sık görülen semptomlar ateş ve öksürük gibi görünüyor, burun semptomları, gastrointestinal semptomlar ve kızarıklık çok daha az sıklıkta oluyor" diyor.

Bundan önce, COVID-19'lu çocukların çoğunda semptom yoktu. Delta varyantı, pandemide daha önce gördüğümüzden daha fazla çocukta daha fazla semptom yaratıyor olabilir. Grosso, "[Varyant] ne olursa olsun, ebeveynlerin COVID-19'un gençlerde neden olduğu diğer hastalıkların farkında olmaları gerekiyor" dedi.

ÇOCUKLARDA MIS-C BELİRTİLERİ

Dikkat edilmesi gereken ciddi bir hastalık çocuklarda multisistem inflamatuar sendrom (MIS-C). Sars CoV-2 virüsüne maruz kalan çocuklarda virüsün bağışıklık sistemini tetiklemesine bağlı olarak MIS-C, yani “multisistem inflamatuar sendrom” görülebiliyor. Grosso, "Birincil COVID-19'un nadir, ciddi bir komplikasyonu olan [MIS-C], ilk enfeksiyondan birkaç hafta sonra ortaya çıkıyor." dedi.

MIS-C'nin belirtileri ise şöyle:

karın (bağırsak) ağrısı

kanlı gözler

göğüste sıkışma veya ağrı

ishal

yorgunluk

baş ağrısı

düşük kan basıncı

boyun ağrısı

döküntü

kusma