Çok fazla kırmızı et yediğinizi gösteren 10 işaret

Doktorlar ve diyetisyenler hemfikir: Sağlığınızı iyileştirmek istiyorsanız yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri, tam, bitki bazlı yiyeceklerle dolu, besin açısından yoğun bir beslenme gerçekleştirmektir. Elbette, kaslarımızı, kemiklerimizi, kıkırdağımızı, kanımızı, cildimizi, enzimlerimizi ve daha fazlasını oluşturan yapı taşları olan yağsız protein kaynaklarının da önemli bir rolü vardır. Uzmanlar, kırmızı et ve biftek, şarküteri eti ve sosis gibi işlenmiş et tüketiminizi sınırlandırırken tavuk, hindi, yağlı balık, yumurta, baklagiller ve kuruyemiş yemeyi öneriyor.

Çok fazla kırmızı et yemenin sağlığınızı nasıl etkileyebileceğini merak ediyor musunuz? Doktorlara ve diyetisyenlere göre, çok fazla tükettiğinizin 10 işareti şunlardır.

1- Sindirim sorunları

Çok fazla kırmızı et yemenin neden olduğu en yaygın sorunlardan biri sindirim sorunlarının gelişmesidir.Kırmızı et lif açısından düşük olduğundan, onu yemek kabızlığa veya şişkinliğe neden olabilir. Ayrıca mideyi tahriş edebilir ve ishale neden olabilir. Vücudunuz yeterli diyet lifi almadığında, atıklar vücudunuzda verimli bir şekilde hareket etmez ve dışkınız sertleşerek geçmesi daha zor hale gelir. Daha sonra kolonunuzda daha uzun süre kalır ve bakterilerin fermente olmasına izin verir, bu da şişkinliğe neden olan gaza neden olur.

2- Yüksek LDL kolesterol

Yüksek kolesterole sahip olmak genellikle asemptomatiktir ancak test yaptırarak sahip olduğunuzu öğrenebilirsiniz. Yüksek LDL kolesterolünüz varsa atardamarlarda birikebilen ve onları sertleştirebilen "kötü" kolesterol, bu çok fazla kırmızı et yediğinizin bir işareti olabilir.

3- Yüksek tansiyon

Bir sonraki tıbbi kontrolünüzde fark edebileceğiniz bir diğer semptom yüksek tansiyondur.

4- Kötü nefes

Ağız kokusu ile mücadele ediyorsanız, bunun kırmızı et tüketiminizle de ilgisi olabilir.

5- Vücut kokusu

Ayrıca çok fazla kırmızı et yemenin sonuçlarından biri de vücut kokusudur.

6- Cilt sorunları

Cilt sorunları, çok fazla kırmızı et yeme eğiliminiz varsa, beslenmenizle de açıklanabilir.

7- Yorgunluk veya kas güçsüzlüğü

Çok fazla protein yemek genellikle canlılık ve fiziksel güçle ilişkilendirilir çünkü kaslarınız büyümek ve onarmak için proteine ​​ihtiyaç duyar. Ancak uzmanlar çok fazla kırmızı et yemenin sizi yorgun veya güçsüz hissettirebileceğini belirtiyor.

8- Kilo alımı

Uzmanlar "Kilo alımı ve obezite, yüksek kırmızı et tüketimiyle bağlantılıdır. Kırmızı etin kalorisi yüksektir ve çoğu zaman insanlar et yerken daha büyük porsiyonlar yerler, bu da kilo alımına ve obeziteye yol açabilir" diyor.

9- Eklem ağrısı

Bağırsak sağlığınız iltihap seviyelerinizi etkiler ve iltihap seviyeleriniz de çok çeşitli kronik hastalıklar geliştirme olasılığınızı etkiler.

10- Böbrek hastalığı

Çok fazla kırmızı et yiyen kişiler aynı zamanda genel olarak çok fazla protein tüketiyor olabilirler. Hipoproteineminin en yaygın semptomlarından biri böbrek fonksiyonunu etkileyebilmesidir.