Diş implantı nedir? İmplant tedavisinin avantajları nelerdir?

Dişler hem ağız bakım sağlığımız için hem de dış görünüşümüz için oldukça önemlidir. Dişlerin mükemmel görünüme kavuşması için farklı işlemlere ihtiyaç duyulabilir. Peki ağız bakımda diş implantı nedir? İmplant avantajları nelerdir? Süreç ağrılı mıdır? Tüm merak edilenleri Diş Hekimi Murat İnce anlattı.

Diş impantı nedir?

Diş Hekimi Murat İnce "İmplantlar temelde diş eksikliklerinin tamamlanması amacıyla kullanılan ve genellikle titanyumdan üretilen diş kökleridir. Tekli ya da çoklu diş eksikliğinde uygulanabilen dental implant prosedürünün en büyük avantajı komşu sağlam dişlere herhangi bir müdahale yapılmasının gerekmemesi ve takıp çıkarılabilir olan hareketli protezlerin kullanımına alternatif bir tedavi olmasıdır." sözleriyle dental implant tedavisini açıklıyor.

Diş implantı tedavisi kimler için uygundur, kimlere uygulanır?

Diş tedavilerinden meydana gelen gelişmeler sonucunda implantlar pek çok hastanın istediği gülümsemeye ve estetik görünüme sahip olmasını mümkün kılan bir prosedür olarak ön plandadır. Kemik erimesi ve çeşitli nedenlere bağlı olarak diş kayıpları ile karşı karşıya kalındığı durumlarda en çok tercih edilen yöntemlerin başında implant tedavileri gelir. Ağızda eksik dişler olmasının yalnızca ağız ve diş sağlığı açısından değil kozmetik açıdan da önemli bir sorun olduğunu belirten Diş Hekimi Murat İnce implant prosedürü ile ilgili merak edilen noktaları sizler için anlattı.

İmplant tedavisi nasıl yapılır?

Diş implantı anestezi altında yapıldığından ağrılı bir süreç değildir. İmplant süreci lokal anestezi, genel anestezi veya sedasyon ile uygulandığından hasta prosedür sırasında acı ya da ağrı hissetmez. Hastanın çene kemiğinin ve dişlerinin ölçüleri tam olarak alındıktan sonra titanyum vidalar çene kemiğine yerleştirilir. Gerçek diş kökünün yerini alabilmesi için implantların çene kemiğiyle kaynaşması gerekir. Bunun için ihtiyaç duyulan süre kişinin kemik yapısına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Genelde 2-3 ayın sonunda protezler yerleştirilerek implant prosedürü tamamlanır. Dr. Murat İnce; implant uygulamasında öncelikle hastanın kemik yapısının değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Kemik kalınlık ve yükseklik açısından implant tedavisi için yeterli güce ve boyuta sahip değilse kemik tozu takviyesiyle yaklaşık 6 aylık bir tedavi uygulandığını belirtti.

İmplantın avantajları nelerdir?

Diş implantların sıklıkla tercih edilme nedenleri arasında ilk sıralarda doğal diş gibi görünmesi ve kişiye doğal dişiymiş hissi vermesi sayılabilir.

Diş implantlar kemikle kaynaşacak şekilde tasarlandıklarından kalıcı özelliğe sahiptirler.

Komşu dişlere zarar vermeden gerçekleştirilen bir prosedür olmasının yanı sıra titanyum alaşım sayesinde çene kemiğini aktif olarak kullanımda tutma ve ağız sağlığının korunmasına katkıda bulunma konusunda da avantaj sağlar.





Tedavi sonrası implantların bakımı nasıl yapılmalı?

İmplant tedavisi sonrası erken dönemde diş etlerinde kanama görülebilir. Tampon kullanılarak kanamalar önlenebilir. Tedaviden sonraki ilk 2 saat herhangi bir şey yenilmemeli ve içilmemelidir. Tedaviyi izleyen 48 ile 72 saat içinde aşırı sıcak ve aşırı soğuk besinlerin tüketilmemesine özen gösterilmelidir. Doğal dişlerin karşı karşıya olduğu enfeksiyon, plak ve bakteri oluşumu riski implantlar için de vardır. Bu durumun engellenebilmesi için ağız hijyeni ve diş bakımı doğru ve düzenli bir şekilde sağlanmalıdır. İmplantların diş bakımı; dişin fırçalanması, diş ipi ve gargara kullanılmasıyla gerçekleştirilmelidir. Ancak diş fırçalama ya da diş ipi kullanma sırasında aşırı baskıdan ve sert hamlelerden uzak durmak gerektiği aksi takdirde implant diş köküne zarar verme riski olduğu unutulmamalıdır.