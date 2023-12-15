Dış kulak iltihabı belirtileri neler? Neden olur? 7 soruda dış kulak iltihabına dair merak edilenler

Dış kulak iltihabı oldukça yaygın görülen ve yaşam kalitesini etkileyebilen bir sağlık sorunu Memorial Şişli Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü Prof. Dr. Ela Araz Server dış kulak iltihabı belirtileri, nedenler, teşhisi ve tedavisine dair merak edilenleri anlattı.

Dış kulak iltihabı nedir?

Dış kulak yolunun cildinin tahrişi veya enfeksiyonudur. Yüzücünün kulağına mantar veya bakteri neden olur. Kulak kanalında sıkışıp kalan su (örneğin yüzerken), bakteri ve mantarların büyümesi için bir kaynak oluşturabilir.

Dış kulak iltihabı belirtileri nelerdir?

Dış kulak yolu enfeksiyonun en sık belirtisi kulak ağrısıdır. Ağrı özellikle kulak memesine dokunduğunuzda veya hareket ettirdiğinizde başınıza, boynunuza veya yüzün yan tarafına yayılabilen şiddetli bir ağrıdır. Ayrıca kulak kaşıntısı, kızarıklık, akıntı, kulakta doluluk veya tıkanıklık hissi, boğuk işitme veya işitme kaybı da hastalığın şiddetine bağlı olarak görülebilir. Şiddetli enfeksiyonlarda boynun üst kısmında veya kulak çevresinde şişmiş bezeler, ateş de görülebilir.

Dış kulak iltihabı için risk faktörleri nelerdir?

Yüzücü kulağı olarak da adlandırılan dış kulak yolu iltihaplanması için en önemli risk faktörü kulak yoluna su kaçmasıdır. Yüzme, çok sık banyo yapmak, kulak yolunu temizlemeye çalışmak, sıcak ve nemli yerlerde bulunmak, kulak kanalına travma, kuru kulak kanalı derisi, kulak kanalında yabancı cisim, aşırı kulak kiri (kulak kiri), egzama ve diğer dermatit türleri diğer risk faktörleridir.

Dış kulak iltihabı nedenleri

Dış kulak yolu enfeksiyonlarına bakteri ya da mantarlar neden olur. Normal florada bulunan bu organizmalar çoğalarak enfeksiyona neden olurlar.

Dış kulak iltihabı nasıl teşhis edilir?

Tıbbi öykü ve fizik muayene ile teşhis koyulur. Otoskop dediğimiz aletle yapılan kulak muayenesi teşhis için yeterlidir. teşhis koyulabilir. Tedaviye dirençli bazı durumlarda ise kulak kanalından kültür alınarak etken olan organizma ve onu tedavi edecek antibiyotik tespit edilebilir.

Dış kulak iltihabı tedavisi nasıl yapılır?

Dış kulak yolu enfeksiyonu, uygun şekilde tedavi edildiğinde genellikle yedi ila on gün içinde iyileşir.

Tedavide antibiyotikli ve /veya kortikosteroid kulak damlaları (şişmeyi azaltmaya yardımcı olmak için) ve ağrı kesici kullanılır. Eğer enfeksiyon daha yağın ise ağızdan antibiyotikler başlanabilir.

Dış kulak iltihabından korunma yolları nelerdir?

Sık enfeksiyon geçiriliyorsa kulağı sudan korumak gerekir. Bunun için de yüzerken ya da duşta kulak tıkaçları kullanılabilir. Yine travmatize etmekten ve kulak çubukları kullanmaktan kaçınmak lazım.