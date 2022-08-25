Diş sıkma botoksu nedir, nasıl yapılır? Zararları var mı? Diş sıkma botoksu hakkında 8 soru cevap

Masseter botoks olarak da bilinen diş sıkma botoksu, diş gıcırdatma, stres, diş sıkmaya bağlı veya sık sakız çiğneme ile ortaya çıkan çiğneme kaslarını gevşetme yöntemidir. Peki diş sıkma botoksunun faydaları neler? Diş sıkma botoksu etkisi ne kadar sürer? Diş sıkma botoksu sonrasında nelere dikkat etmek gerekir? Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Sümer Münevveroğlu diş sıkma botoksuna dair merak edilenleri anlattı.

Diş sıkma botoksu nedir ?

Diş sıkmak yani bruksizm dişlere, çene eklemine ve çiğneme kaslarına aşırı yük gelmesine neden olur. Gelen bu aşırı kuvvet, yüz bölgesinde ağrı, çene eklemi problemleri ve dişlerde hasara yol açabilir. Çiğneme kaslarına uygulanan botoks ile kaslar zayıflatılır ve hastanın diş sıkma kuvveti azaltılır. Bu sayede diş sıkma kuvveti, vücudun tolere edebileceği düzeye indirilmiş olur.

Diş sıkma botoksu nasıl yapılır ?

Genellikle en kuvvetli çiğneme kasımız olan masseter kasına enjeksiyon yapılır. Bazı durumlarda temporal kasa da botoks enjeksiyonu gerekebilmektedir. Bu enjeksiyonlar, ağız dışından kulak önü bölgesine insülin enjektörleri kullanılarak yapılır.

Diş sıkma botoksunun faydaları neler?

Aşırı kuvvetin neden olduğu çene eklemi problemlerinin oluşmasını engeller. Bruksizme bağlı olduğu teşhis edilen yüz bölgesindeki ağrıların tedavisinde kullanılır. Dişler üzerine gelen aşırı kuvvet azaldığı için Bruksizme bağlı oluşan diş aşınmalarının önüne geçer.

Diş sıkma botoksu etkisi ne kadar sürer? Ne kadar sıklıkla tekrarlanmalı ?

Botoksun etki süresi ortalama 6 aydır. Ancak bu durum her 6 ayda bir çiğneme kaslarına botoks yapılması gerektiği anlamına gelmez. Klinik değerlendirme ile birlikte hastanın semptomları değerlendirilir. Eğer gerekli görülürse tekrar doz uygulanır.

Diş sıkma botoksunun yan etkileri neler?

Enjeksiyon bölgesinde hafif şişlik, morarma beklenen hafif yan etkilerdendir. İşlem sonrasında buz uygulaması ile bu yan etkilerin oluşması minimize edilebilir.

Diş sıkma botoksu ağrılı bir işlem mi ?

Botoks enjeksiyonu hastalar tarafından kolayca tolere edilebilen bir işlemdir.

Diş sıkma botoksu kimlere yapılmaz ?

Botoks alerjisi olan bireylerde uygulanmamalıdır. Yeterli çalışma olmamasına rağmen hamile ve emziren annelerde de botoks uygulaması önerilmemektedir.

Diş sıkma botoksu sonrasında nelere dikkat etmek gerekir?

Enjeksiyon sonrasında 10-15 dakika kadar buz uygulaması yeterli olmaktadır. Enjeksiyon yapılan bölgeye 12 saat süre ile bir şey sürülmemelidir. 2 hafta enjeksiyon yapılan bölgeye masaj uygulamasından kaçınılmalıdır. Beklenmedik bir yan etki gözlenirse öncelikle uygulamayı yapan hekime danışılmalıdır.