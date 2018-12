Doğuştan gelen ya da sonradan gelişebilen diyabet, son araştırmalara göre dünya çapında 422 milyondan fazla kişiyi etkiliyor. Kalp-damar hastalıklarından böbrek fonksiyonlarında bozulmaya, cinsel işlev problemlerinden görme kaybına kadar birçok farklı sağlık sorununa yol açabilen bu hastalık hakkında bilgilerinizi sınamaya ne dersiniz?

Yazı: Ayşegül Uyanık Örnekal



1- Aşağıdakilerden hangisi diyabeti en iyi şekilde tanımlıyor?

a. Düşük kan şekeri ile karakterize bir metabolik hastalık

b. Yüksek kan şekeri ile karakterize bir metabolik hastalık

c. Genetik bir kan enfeksiyonu

d. Yukarıdakilerin hiçbiri



Doğru cevap: b

Yüksek kan şekeri ile karakterize bir metabolik hastalık.

Yüksek seviyede kan şekeriyle karakterize, bir metabolik rahatsızlık olan diyabet, insülinin pankreastan salgılanmasıyla ilgili problemlerden kaynaklanıyor.



2- Diyabet; diyet, egzersiz ve ilaçla tedavi edilebiliyor.

a. Doğru

b. Yanlış



Doğru cevap: b

Yanlış

Kesin bir tedavisi bulunmayan diyabet, yaşam boyu devam ediyor.

Bununla birlikte diyet ve egzersiz yapmak ile ilaç kullanımı ise glikoz seviyelerini yönetmeye ve komplikasyonları önlemeye yardımcı oluyor.



3- Aşağıdakilerden hangisi diyabet belirtisi değildir?

a. Ciltte kaşıntı

b. Fazla susamak

c. Sık idrara çıkma

d. Kas ağrısı



4- İnsülin hormonu, hangi organ veya bez tarafından salgılanıyor?

a. Böbrekler

b. Karaciğer

c. Pankreas

d. Dalak



Doğru cevap: c

Pankreas

Kan şekeri seviyeleri pankreas tarafından üretilen ve salgılanan insülin hormonuyla kontrol ediliyor.







5- Obez olan kişilerde Tip 2 diyabet gelişme olasılığı daha yüksek oluyor.

a. Doğru

b. Yanlış



Doğru cevap: a

Doğru

Artmış vücut yağı olan obez kişiler, Tip 2 diyabet açısından daha yüksek risk altında oluyor. Bel çevresi aşırı yağlı olan kişiler ise en riskli grupta yer alıyor. Bu kişiler ayrıca hipertansiyon, yüksek kolesterol düzeyleri ve kalp hastalıkları açısından da riskli grupta bulunuyor.



6- Prediyabet, geri dönüşümlü bir rahatsızlık olarak kabul ediliyor.

a. Doğru

b. Yanlış



Doğru cevap: a

Doğru

Prediyabet, “bozulmuş glukoz toleransı” olarak adlandırılıyor ve Tip 2 diyabetin erken, potansiyel olarak geri döndürülebilir bir evresi olduğu düşünülüyor.



7- Tip 2 diyabet uzun vadede … hasara neden olabiliyor.

a. Böbrekler

b. Gözler

c. Sinirler

d. Yukarıdakilerin hepsi



Doğru cevap: d

Yukarıdakilerin hepsi

Diyabet; sinirler, kan damarları, gözler ve böbrekler de dahil olmak üzere birçok farklı organda hasara neden olabiliyor.



8- Gestasyonel diyabet … oluşuyor.

a. Hamilelik sırasında

b. Zonanın ardından

c. Doğumda

d. Menopoz sonrasında



Doğru cevap: a

Hamilelik sırasında

Gestasyonel diyabet, hamilelik sırasında ortaya çıkıyor. Gebelerin yaklaşık yüzde 4’ünde görülüyor ve hamilelik komplikasyonları için artmış risk taşıyor.



9- Diyabetli insanlar … daha eğilimli oluyor.

a. Kabarıklık, sivilce

b. Zona

c. Enfeksiyon

d. Migren



Doğru cevap: c

Enfeksiyonlar

Diyabet, vücudun bağışıklık sisteminin tepki verme şeklini etkilemenin yanı sıra gelişmekte olan enfeksiyonların olasılığını da arttırabiliyor. Yüksek seviyedeki glukoz, enfeksiyonların daha kolay gelişmesine ve yayılmasına neden olabiliyor.



10- Tip 1 diyabette vücut insülin üretmez.

a. Doğru

b. Yanlış



Doğru cevap: a

Doğru

Tip 1 diyabetli insanların vücudu insülin üretemediği için bu hormonu enjeksiyonla, dışarıdan alması gerekiyor.



11- Vücudun insüline cevap vermemesine … deniliyor.

a. Tip 1 diyabet

b. Tip 2 diyabet

c. Yukarıdakilerin hepsi

d. Hiçbiri



Doğru cevap: b

Tip 2 diyabet

Tip 2 diyabetli insanlar insülin üretebiliyor ancak vücutları yapılan insüline uygun şekilde cevap veremiyor.



12- …, böbreklerin su tasarrufu yapamadıkları bir durum olarak tanımlanıyor.

a. Diyabet

b. Şekersiz diyabet

c. Gestasyonel diyabet

d. Diyabetik koma



Doğru cevap: b

Diyabet şekeri

Diyabet şekeri, diyabetten farklı bir rahatsızlık. Böbreklerin su tasarrufu yapamaması ile karakterize diyabet şekeri, büyük hacimlerde seyreltik idrar ve sık rastlanan susuzlukla sonuçlanıyor.



*Formsante dergisinden alınmıştır.