1. GÜN
Çilek-kinoa diyeti
Şimdi çileğin tam zamanı. Süper besin kinoa ile birleştiğinde sağlıklı, hafif ve besleyici bir öğün elde edeceksiniz.
Sabah: 7 tane çileği küp küp doğrayın ve 3 yemek kaşığı haşlanmış kinoayla karıştırın.
Üzerine tarçın dökerek tüketin.
Öğle: 7 tane çileği küp küp doğrayın ve 3 yemek kaşığı haşlanmış kinoayı karıştırın.
Üzerine tarçın dökerek tüketin.
Akşam: 7 tane çileği küp küp doğrayın ve 3 yemek kaşığı haşlanmış kinoayı karıştırın.
Üzerine tarçın dökerek tüketin.
Ara: Çubuk salatalık (1 büyük salatalık ya da 2 adet Çengelköy salatalık şeritler halinde kesilir. Üzerine çörek otu serpilir), ıhlamur çayı.