Şeyda Coşkun'dan yaza fit girmek isteyenler için "3 Günde Kilo" diyeti...

1. GÜN

Çilek-kinoa diyeti

Şimdi çileğin tam zamanı. Süper besin kinoa ile birleştiğinde sağlıklı, hafif ve besleyici bir öğün elde edeceksiniz.

Sabah: 7 tane çileği küp küp doğrayın ve 3 yemek kaşığı haşlanmış kinoayla karıştırın.

Üzerine tarçın dökerek tüketin.

Öğle: 7 tane çileği küp küp doğrayın ve 3 yemek kaşığı haşlanmış kinoayı karıştırın.

Üzerine tarçın dökerek tüketin.

Akşam: 7 tane çileği küp küp doğrayın ve 3 yemek kaşığı haşlanmış kinoayı karıştırın.

Üzerine tarçın dökerek tüketin.

Ara: Çubuk salatalık (1 büyük salatalık ya da 2 adet Çengelköy salatalık şeritler halinde kesilir. Üzerine çörek otu serpilir), ıhlamur çayı.



