1 GÜNLÜK DETOKS İÇİN;
DETOKS ÇORBA TARİFİ
Malzemeler
• Beyaz lahana
• Brokoli
• Kabak
• Kereviz sapı
• Soğan
• Sarımsak
• 1 acı Arnavut biberi
• Maydanoz
• Dereotu
• 2 yemek kaşığı zeytinyağı
Hazırlanışı
Bütün sebzeleri küçük küçük doğrayın ve 2 litre suda kaynatın. Ateşten indirmeden 5 dakika önce 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edin. Çorbanızı karabiber ve pul biber ile lezzetlendirin. Tuz kullanmayın, servisten önce biraz taze limon suyu ilave edebilirsiniz.
DETOKS SU TARİFİ
Malzemeler
• 2 dilim limon
• Birer tutam taze maydanoz ve dereotu
• Yarım çay bardağı elma sirkesi
• 1 çubuk tarçın
• 1 litre su
Hazırlanışı
Tüm malzemeleri suya geceden atın. Yarısını uyandığınızda kalanını kahvaltıdan sonra için.
1. GÜN
Kahvaltı
1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve 1 yumurta ile yapılmış menemen
1dilim beyaz peynir
1 ince dilim tam buğday ekmeği
Limonlu maydanoz salatası
Ara öğün
10 adet çiğ badem
Tarçınlı yeşil çay
Öğle
1 porsiyon ızgara somon
1 tatlı kaşığı zeytinyağlı, limonlu 1 küçük kase marul salata
Ara öğün
1 orta boy yeşil elma
Akşam
1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve limon soslu kase haşlanmış brokoli, karnabahar salatası
1 su bardağı yoğurt
Ara öğün
1 yemek kaşığı kuru dut
Papatya çayı
2. GÜN
Kahvaltı
1 haşlanmış yumurta
1 dilim beyaz peynir
1 ince dilim tam buğday ekmeği
Yeşillik-söğüş sebze
Ara öğün
1 küçük boy portakal
Tarçınlı yeşil çay
Öğle
1 porsiyon mantarlı et sote
1 küçük kase mevsim salata
Ara öğün
Yarım elma
1 kivi
Yarım mandalina
Akşam
60 gr ızgara tavuklu marul salata
(1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve limon sos ilave edin)
Ara öğün
1 yemek kaşığı beyaz leblebi
Melisa çayı
3. GÜN
Kahvaltı
1 yumurta
1 dilim beyaz peynirli omlet
Yeşillik-söğüş sebze
Ara öğün
10 adet kavrulmamış fındık
Tarçınlı yeşil çay
Öğle
90 gr ızgara dana külbastı
1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve limonlu közlenmiş patlıcan salatası
Ara öğün
1 su bardağı naneli kefir
Akşam
90 gr ızgara tavuk külbastı
1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve limonlu küçük kase mevsim salata
Ara öğün
Rezene çayı
4. GÜN
Kahvaltı
Limon, karabiber ve pul biberle ezilmiş 1 küçük avokado
1 ince dilim tam buğday ekmeği
Ara öğün
10 adet çiğ badem
Tarçınlı yeşil çay
Öğle
1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve limonlu 4 yemek kaşığı kinoalı marul salata
Ara öğün
1 dilim ananas
Akşam
1 porsiyon pirinçsiz pırasa yemeği
1 ince dilim tam buğday ekmeği
Ara öğün
1 yemek kaşığı yaban mersini kurusu
Melisa çayı
5. GÜN
Kahvaltı
5 zeytin
2 közlenmiş kırmızıbiber
1 ince dilim tam buğday ekmeği
Ara öğün
2 tam ceviz içi
Tarçınlı yeşil çay
Öğle
3 kepçe detoks çorba
Ara öğün
Meyve salatası
(1/2 elma, 1 kivi, 1/2 portakal )
Akşam
3 kepçe detoks çorba
Ara öğün
2 grissini
Melisa çayı
6. GÜN
Kahvaltı
100 ml süt
1 yemek kaşığı chia tohumu (süt ve chia tohumunu geceden karıştırıp buzdolabında dinlendirin)
1 yemek kaşığı yulaf ezmesi
1 küçük elma
Toz tarçın
Ara öğün
10 adet çiğ badem
Tarçınlı yeşil çay
Öğle
1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile kavrulmuş 1 yumurtalı pazı kavurması
Ara öğün
1 su bardağı kefir
2 grissini
Akşam
1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve limonlu salata
2 yemek kaşığı tuzsuz lor peyniri
1 yemek kaşığı kuru üzüm
Ara öğün
Papatya çayı
7. GÜN
Kahvaltı
1 haşlanmış yumurta
1 dilim beyaz peynir
1 ince dilim tam buğday ekmeği
Yeşillik-söğüş sebze
Ara öğün
10 adet kavrulmamış fındık
Tarçınlı yeşil çay
Öğle
1 porsiyon ızgara levrek
1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve limonlu mevsim salata
Ara öğün
1 orta boy portakal
Akşam
1 küçük kase mercimek çorba
1 porsiyon zeytinyağlı taze fasulye
1 kase yoğurt
Ara öğün
Papatya çayı