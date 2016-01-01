Bol vitamin ve mineralli, renkli bir beslenme programı ile bahar yorgunluğuna inat metabolizmanızı hızlandırın.

1 GÜNLÜK DETOKS İÇİN;



DETOKS ÇORBA TARİFİ

Malzemeler

• Beyaz lahana

• Brokoli

• Kabak

• Kereviz sapı

• Soğan

• Sarımsak

• 1 acı Arnavut biberi

• Maydanoz

• Dereotu

• 2 yemek kaşığı zeytinyağı



Hazırlanışı

Bütün sebzeleri küçük küçük doğrayın ve 2 litre suda kaynatın. Ateşten indirmeden 5 dakika önce 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edin. Çorbanızı karabiber ve pul biber ile lezzetlendirin. Tuz kullanmayın, servisten önce biraz taze limon suyu ilave edebilirsiniz.







DETOKS SU TARİFİ

Malzemeler

• 2 dilim limon

• Birer tutam taze maydanoz ve dereotu

• Yarım çay bardağı elma sirkesi

• 1 çubuk tarçın

• 1 litre su



Hazırlanışı

Tüm malzemeleri suya geceden atın. Yarısını uyandığınızda kalanını kahvaltıdan sonra için.



1. GÜN

Kahvaltı

1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve 1 yumurta ile yapılmış menemen

1dilim beyaz peynir

1 ince dilim tam buğday ekmeği

Limonlu maydanoz salatası

Ara öğün

10 adet çiğ badem

Tarçınlı yeşil çay

Öğle

1 porsiyon ızgara somon

1 tatlı kaşığı zeytinyağlı, limonlu 1 küçük kase marul salata

Ara öğün

1 orta boy yeşil elma

Akşam

1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve limon soslu kase haşlanmış brokoli, karnabahar salatası

1 su bardağı yoğurt

Ara öğün

1 yemek kaşığı kuru dut

Papatya çayı



2. GÜN

Kahvaltı

1 haşlanmış yumurta

1 dilim beyaz peynir

1 ince dilim tam buğday ekmeği

Yeşillik-söğüş sebze

Ara öğün

1 küçük boy portakal

Tarçınlı yeşil çay

Öğle

1 porsiyon mantarlı et sote

1 küçük kase mevsim salata

Ara öğün

Yarım elma

1 kivi

Yarım mandalina

Akşam

60 gr ızgara tavuklu marul salata

(1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve limon sos ilave edin)

Ara öğün

1 yemek kaşığı beyaz leblebi

Melisa çayı







3. GÜN

Kahvaltı

1 yumurta

1 dilim beyaz peynirli omlet

Yeşillik-söğüş sebze

Ara öğün

10 adet kavrulmamış fındık

Tarçınlı yeşil çay

Öğle

90 gr ızgara dana külbastı

1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve limonlu közlenmiş patlıcan salatası

Ara öğün

1 su bardağı naneli kefir

Akşam

90 gr ızgara tavuk külbastı

1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve limonlu küçük kase mevsim salata

Ara öğün

Rezene çayı



4. GÜN

Kahvaltı

Limon, karabiber ve pul biberle ezilmiş 1 küçük avokado

1 ince dilim tam buğday ekmeği

Ara öğün

10 adet çiğ badem

Tarçınlı yeşil çay

Öğle

1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve limonlu 4 yemek kaşığı kinoalı marul salata

Ara öğün

1 dilim ananas

Akşam

1 porsiyon pirinçsiz pırasa yemeği

1 ince dilim tam buğday ekmeği

Ara öğün

1 yemek kaşığı yaban mersini kurusu

Melisa çayı



5. GÜN

Kahvaltı

5 zeytin

2 közlenmiş kırmızıbiber

1 ince dilim tam buğday ekmeği

Ara öğün

2 tam ceviz içi

Tarçınlı yeşil çay

Öğle

3 kepçe detoks çorba

Ara öğün

Meyve salatası

(1/2 elma, 1 kivi, 1/2 portakal )

Akşam

3 kepçe detoks çorba

Ara öğün

2 grissini

Melisa çayı





6. GÜN

Kahvaltı

100 ml süt

1 yemek kaşığı chia tohumu (süt ve chia tohumunu geceden karıştırıp buzdolabında dinlendirin)

1 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 küçük elma

Toz tarçın

Ara öğün

10 adet çiğ badem

Tarçınlı yeşil çay

Öğle

1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile kavrulmuş 1 yumurtalı pazı kavurması

Ara öğün

1 su bardağı kefir

2 grissini

Akşam

1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve limonlu salata

2 yemek kaşığı tuzsuz lor peyniri

1 yemek kaşığı kuru üzüm

Ara öğün

Papatya çayı



7. GÜN

Kahvaltı

1 haşlanmış yumurta

1 dilim beyaz peynir

1 ince dilim tam buğday ekmeği

Yeşillik-söğüş sebze

Ara öğün

10 adet kavrulmamış fındık

Tarçınlı yeşil çay

Öğle

1 porsiyon ızgara levrek

1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve limonlu mevsim salata

Ara öğün

1 orta boy portakal

Akşam

1 küçük kase mercimek çorba

1 porsiyon zeytinyağlı taze fasulye

1 kase yoğurt

Ara öğün

Papatya çayı