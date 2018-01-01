Dyt. İpek Ağaca Özger: Bu menünün özellikle 2018 trend besinlerini içermesini sağladım. Yukarıda bulunan bu 7 günlük ‘renkli diyet’ programında, besinlerin miktarlarını örnek olarak yazdığımı vurgulamak isterim. Menülerde yer alan besinlerin miktarları, kişinin ihtiyacına göre değişkenlik gösterecektir.
Pazartesi
Sabah:
Kinoalı mantarlı omlet
Renkli sabah salatası (Dereotu, kırmızı biber, maydanoz ve lor peyniri)
2 tam ceviz
Yeşil çay
Ara:
1 orta boy portakal
Öğle:
Peynirli salata
5 kaşık kuru domatesli siyah pirinç pilavı
1 kase kefirli cacık
Ara:
1 avuç leblebi
Yeşil çay
Ara:
1 yk kuru elma
Kahve
Akşam:
3 adet maydanozlu cızbız köfte
5 kaşık yoğurtlu kereviz salatası
1/2 yuvarlak esmer lavaş
Mor lahana salatası
Ara:
1 adet kivi
Salı
Sabah:
1 fincan light süt
2 yemek kaşığı yulaf ezmesi
1 orta boy elmanın rendesi
Tarçın
6-7 adet badem
Ara:
3 adet kuru kayısı
Az sütlü kahve
Öğle:
Karidesli siyah spagetti
Akşam:
Izgara somon
Zeytinyağlı brokoli
Kırmızı pancar salatası (Pancarı haşlayıp, sirke ve limon ile karıştırın.)
Ara:
2 adet kuru hurma üzerine sürülmüş fıstık ezmesi
Beyaz çay
Ara:
2-3 adet yulaflı kraker
Sütlü kahve
Akşam:
8-10 adet yaprak sarma (kıymalı ve bulgurlu)
3 kaşık az yağlı yoğurt
Beyaz peynirli roka salatası
Ara:
Meyve salatası (1/2 armut, 1/4 ayva, 1 ince dilim ananas ve toz tarçın)
Çarşamba
Sabah:
2 dilim ızgara hellim peyniri
1 adet haşlanmış yumurta
Domates kurusu, koyu yeşil yapraklı sebzeler
1 tatlı kaşığı sızma zeytinyağı
2 dilim esmer ekmek
1 bardak açık çay
Ara:
1 yemek kaşığı kuru dut
Türk kahvesi (sade)
Öğle:
7-8 kaşık sebzeli hindi eti küpleri
6 kaşık zeytinli esmer makarna
1 bardak otlu ayran
Ara:
2 yemek kaşığı yulaf kıtırı
Naneli yeşil çay
Ara:
10 adet fındık ile süslenmiş portakal (1 orta boy) küpleri
Akşam:
Sarımsaklı çipura (150 g)
Narlı roka salatası
Ara:
1/2 küçük ayva (üzerine toz kahve)
Perşembe
Sabah:
2 kaşık teff gevreği (veya tam tahıllı kahvaltılık gevrek)
3 kaşık light yoğurt
1 yemek kaşığı kuru çilek
Ara:
Tarçınlı armut dilimleri (1 orta boy armut)
Türk kahvesi
Öğle:
6-7 kaşık kıyma soslu patlıcan ızgara
3 kaşık light yoğurt
2 dilim çavdar ekmeği (veya teff unundan yapılmış mayasız ekmek)
Maydanoz söğüş
Ara:
2 adet ceviz
4-5 adet kuru erik
Ara:
2-3 adet siyah pirinç çıtırı
Limonlu yeşil çay
Akşam:
Arpacık soğanlı tavuk şiş
Buharda karnabahar
1 büyük bardak kefir
2 adet kepekli kıtır ekmek
Ara:
1 adet Trabzon hurması
Cuma
Sabah:
Renkli omlet
2 küp tatlı lor peyniri
1 dilim tam tahıllı ekmek
Havuç dilimleri
Limonlu çay
Ara:
1 kalın dilim ananas
Öğle:
Ispanak yatağında levrek (150 gr)
Siyah pirinçli mantar sote
Roka söğüş
Ara:
1 bardak kefir (İçine
2 adet ceviz koyup, blender'da çekin)
Ara:
Cevizli teff'li fit bar
Tarçınlı yeşil çay
Akşam:
Keçi peynirli salata (kuru domates ve haşlanmış pancar ile)
Amarantlı mini pizza
1 büyük bardak otlu ayran
Ara:
5-6 adet kuru erik
Cumartesi
Sabah:
1 dilim çavdar ekmeği
Maydanoz, kuru domates salatası
5 adet siyah zeytin
2 küp keçi peyniri
Yeşil çay
1 adet kivi
Ara:
3 dilim kuru ananas
Öğle:
3 tepeleme kaşık baharatlı dana sote
Küflü peynirli cevizli roka salata
5 kaşık siyah makarna
Ara:
2 adet tahıllı grissini
1 tatlı kaşığı light labne peyniri
Maydanoz
Ara:
7-8 adet badem
1 adet yerli muz
Akşam:
1 kepçe mantar çorbası
3 adet fırın köfte
3 kaşık light yoğurt
Havuç salatası
Ara:
1/2 büyük greyfurt
Pazar
Sabah:
Ispanaklı sütlü omlet
1 dilim tam tahıllı ekmek
Zeytinyağlı, kekikli pişmiş domates
Yeşil çay
1/2 greyfurt
Ara:
5-6 adet hünnap
Öğle:
6 kaşık kıymalı kereviz yemeği
Siyah pirinç salatası
1 kase kefirli cacık
Ara:
2 adet ceviz
1 adet elma (tarçın serpilerek)
Kahve
Ara:
1 adet yulaf kurabiyesi
Kuşburnu yeşil çay
Akşam:
Fırında siyah sarımsaklı lüfer
Armutlu roka salatası
Ara:
1 orta boy portakal
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:
2018 Beslenme Trendleri için TIKLAYIN