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7 Günlük örnek renkli diyet programı

Yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlayan, farklı antioksidanları içermesi sebebiyle farklı renklerde besinlerin yer aldığı, tüm besin gruplarının menülerde bulunduğu sağlıklı bir beslenme programı.

Dyt. İpek Ağaca Özger: Bu menünün özellikle 2018 trend besinlerini içermesini sağladım. Yukarıda bulunan bu 7 günlük ‘renkli diyet’ programında, besinlerin miktarlarını örnek olarak yazdığımı vurgulamak isterim. Menülerde yer alan besinlerin miktarları, kişinin ihtiyacına göre değişkenlik gösterecektir.

Pazartesi
Sabah:
Kinoalı mantarlı omlet
Renkli sabah salatası (Dereotu, kırmızı biber, maydanoz ve lor peyniri)
2 tam ceviz
Yeşil çay
Ara:
1 orta boy portakal
Öğle:
Peynirli salata
5 kaşık kuru domatesli siyah pirinç pilavı
1 kase kefirli cacık
Ara:
1 avuç leblebi
Yeşil çay
Ara:
1 yk kuru elma
Kahve
Akşam:
3 adet maydanozlu cızbız köfte
5 kaşık yoğurtlu kereviz salatası
1/2 yuvarlak esmer lavaş
Mor lahana salatası
Ara:
1 adet kivi



Salı
Sabah:
1 fincan light süt
2 yemek kaşığı yulaf ezmesi
1 orta boy elmanın rendesi
Tarçın
6-7 adet badem
Ara:
3 adet kuru kayısı
Az sütlü kahve
Öğle:
Karidesli siyah spagetti
Akşam:
Izgara somon
Zeytinyağlı brokoli
Kırmızı pancar salatası (Pancarı haşlayıp, sirke ve limon ile karıştırın.)
Ara:
2 adet kuru hurma üzerine sürülmüş fıstık ezmesi
Beyaz çay
Ara:
2-3 adet yulaflı kraker
Sütlü kahve
Akşam:
8-10 adet yaprak sarma (kıymalı ve bulgurlu)
3 kaşık az yağlı yoğurt
Beyaz peynirli roka salatası
Ara:
Meyve salatası (1/2 armut, 1/4 ayva, 1 ince dilim ananas ve toz tarçın)



Çarşamba
Sabah:
2 dilim ızgara hellim peyniri
1 adet haşlanmış yumurta
Domates kurusu, koyu yeşil yapraklı sebzeler
1 tatlı kaşığı sızma zeytinyağı
2 dilim esmer ekmek
1 bardak açık çay
Ara:
1 yemek kaşığı kuru dut
Türk kahvesi (sade)
Öğle:
7-8 kaşık sebzeli hindi eti küpleri
6 kaşık zeytinli esmer makarna
1 bardak otlu ayran
Ara:
2 yemek kaşığı yulaf kıtırı
Naneli yeşil çay
Ara:
10 adet fındık ile süslenmiş portakal (1 orta boy) küpleri
Akşam:
Sarımsaklı çipura (150 g)
Narlı roka salatası
Ara:
1/2 küçük ayva (üzerine toz kahve)


Perşembe
Sabah:
2 kaşık teff gevreği (veya tam tahıllı kahvaltılık gevrek)
3 kaşık light yoğurt
1 yemek kaşığı kuru çilek
Ara:
Tarçınlı armut dilimleri (1 orta boy armut)
Türk kahvesi
Öğle:
6-7 kaşık kıyma soslu patlıcan ızgara
3 kaşık light yoğurt
2 dilim çavdar ekmeği (veya teff unundan yapılmış mayasız ekmek)
Maydanoz söğüş
Ara:
2 adet ceviz
4-5 adet kuru erik
Ara:
2-3 adet siyah pirinç çıtırı
Limonlu yeşil çay
Akşam:
Arpacık soğanlı tavuk şiş
Buharda karnabahar
1 büyük bardak kefir
2 adet kepekli kıtır ekmek
Ara:
1 adet Trabzon hurması



Cuma
Sabah:
Renkli omlet
2 küp tatlı lor peyniri
1 dilim tam tahıllı ekmek
Havuç dilimleri
Limonlu çay
Ara:
1 kalın dilim ananas
Öğle:
Ispanak yatağında levrek (150 gr)
Siyah pirinçli mantar sote
Roka söğüş
Ara:
1 bardak kefir (İçine
2 adet ceviz koyup, blender'da çekin)
Ara:
Cevizli teff'li fit bar
Tarçınlı yeşil çay
Akşam:
Keçi peynirli salata (kuru domates ve haşlanmış pancar ile)
Amarantlı mini pizza
1 büyük bardak otlu ayran
Ara:
5-6 adet kuru erik



Cumartesi
Sabah:
1 dilim çavdar ekmeği
Maydanoz, kuru domates salatası
5 adet siyah zeytin
2 küp keçi peyniri
Yeşil çay
1 adet kivi
Ara:
3 dilim kuru ananas
Öğle:
3 tepeleme kaşık baharatlı dana sote
Küflü peynirli cevizli roka salata
5 kaşık siyah makarna
Ara:
2 adet tahıllı grissini
1 tatlı kaşığı light labne peyniri
Maydanoz
Ara:
7-8 adet badem
1 adet yerli muz
Akşam:
1 kepçe mantar çorbası
3 adet fırın köfte
3 kaşık light yoğurt
Havuç salatası
Ara:
1/2 büyük greyfurt



Pazar
Sabah:
Ispanaklı sütlü omlet
1 dilim tam tahıllı ekmek
Zeytinyağlı, kekikli pişmiş domates
Yeşil çay
1/2 greyfurt
Ara:
5-6 adet hünnap
Öğle:
6 kaşık kıymalı kereviz yemeği
Siyah pirinç salatası
1 kase kefirli cacık
Ara:
2 adet ceviz
1 adet elma (tarçın serpilerek)
Kahve
Ara:
1 adet yulaf kurabiyesi
Kuşburnu yeşil çay
Akşam:
Fırında siyah sarımsaklı lüfer
Armutlu roka salatası
Ara:
1 orta boy portakal



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