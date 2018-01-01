Yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlayan, farklı antioksidanları içermesi sebebiyle farklı renklerde besinlerin yer aldığı, tüm besin gruplarının menülerde bulunduğu sağlıklı bir beslenme programı.

Dyt. İpek Ağaca Özger: Bu menünün özellikle 2018 trend besinlerini içermesini sağladım. Yukarıda bulunan bu 7 günlük ‘renkli diyet’ programında, besinlerin miktarlarını örnek olarak yazdığımı vurgulamak isterim. Menülerde yer alan besinlerin miktarları, kişinin ihtiyacına göre değişkenlik gösterecektir.

Pazartesi

Sabah:

Kinoalı mantarlı omlet

Renkli sabah salatası (Dereotu, kırmızı biber, maydanoz ve lor peyniri)

2 tam ceviz

Yeşil çay

Ara:

1 orta boy portakal

Öğle:

Peynirli salata

5 kaşık kuru domatesli siyah pirinç pilavı

1 kase kefirli cacık

Ara:

1 avuç leblebi

Yeşil çay

Ara:

1 yk kuru elma

Kahve

Akşam:

3 adet maydanozlu cızbız köfte

5 kaşık yoğurtlu kereviz salatası

1/2 yuvarlak esmer lavaş

Mor lahana salatası

Ara:

1 adet kivi







Salı

Sabah:

1 fincan light süt

2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 orta boy elmanın rendesi

Tarçın

6-7 adet badem

Ara:

3 adet kuru kayısı

Az sütlü kahve

Öğle:

Karidesli siyah spagetti

Akşam:

Izgara somon

Zeytinyağlı brokoli

Kırmızı pancar salatası (Pancarı haşlayıp, sirke ve limon ile karıştırın.)

Ara:

2 adet kuru hurma üzerine sürülmüş fıstık ezmesi

Beyaz çay

Ara:

2-3 adet yulaflı kraker

Sütlü kahve

Akşam:

8-10 adet yaprak sarma (kıymalı ve bulgurlu)

3 kaşık az yağlı yoğurt

Beyaz peynirli roka salatası

Ara:

Meyve salatası (1/2 armut, 1/4 ayva, 1 ince dilim ananas ve toz tarçın)







Çarşamba

Sabah:

2 dilim ızgara hellim peyniri

1 adet haşlanmış yumurta

Domates kurusu, koyu yeşil yapraklı sebzeler

1 tatlı kaşığı sızma zeytinyağı

2 dilim esmer ekmek

1 bardak açık çay

Ara:

1 yemek kaşığı kuru dut

Türk kahvesi (sade)

Öğle:

7-8 kaşık sebzeli hindi eti küpleri

6 kaşık zeytinli esmer makarna

1 bardak otlu ayran

Ara:

2 yemek kaşığı yulaf kıtırı

Naneli yeşil çay

Ara:

10 adet fındık ile süslenmiş portakal (1 orta boy) küpleri

Akşam:

Sarımsaklı çipura (150 g)

Narlı roka salatası

Ara:

1/2 küçük ayva (üzerine toz kahve)





Perşembe

Sabah:

2 kaşık teff gevreği (veya tam tahıllı kahvaltılık gevrek)

3 kaşık light yoğurt

1 yemek kaşığı kuru çilek

Ara:

Tarçınlı armut dilimleri (1 orta boy armut)

Türk kahvesi

Öğle:

6-7 kaşık kıyma soslu patlıcan ızgara

3 kaşık light yoğurt

2 dilim çavdar ekmeği (veya teff unundan yapılmış mayasız ekmek)

Maydanoz söğüş

Ara:

2 adet ceviz

4-5 adet kuru erik

Ara:

2-3 adet siyah pirinç çıtırı

Limonlu yeşil çay

Akşam:

Arpacık soğanlı tavuk şiş

Buharda karnabahar

1 büyük bardak kefir

2 adet kepekli kıtır ekmek

Ara:

1 adet Trabzon hurması







Cuma

Sabah:

Renkli omlet

2 küp tatlı lor peyniri

1 dilim tam tahıllı ekmek

Havuç dilimleri

Limonlu çay

Ara:

1 kalın dilim ananas

Öğle:

Ispanak yatağında levrek (150 gr)

Siyah pirinçli mantar sote

Roka söğüş

Ara:

1 bardak kefir (İçine

2 adet ceviz koyup, blender'da çekin)

Ara:

Cevizli teff'li fit bar

Tarçınlı yeşil çay

Akşam:

Keçi peynirli salata (kuru domates ve haşlanmış pancar ile)

Amarantlı mini pizza

1 büyük bardak otlu ayran

Ara:

5-6 adet kuru erik







Cumartesi

Sabah:

1 dilim çavdar ekmeği

Maydanoz, kuru domates salatası

5 adet siyah zeytin

2 küp keçi peyniri

Yeşil çay

1 adet kivi

Ara:

3 dilim kuru ananas

Öğle:

3 tepeleme kaşık baharatlı dana sote

Küflü peynirli cevizli roka salata

5 kaşık siyah makarna

Ara:

2 adet tahıllı grissini

1 tatlı kaşığı light labne peyniri

Maydanoz

Ara:

7-8 adet badem

1 adet yerli muz

Akşam:

1 kepçe mantar çorbası

3 adet fırın köfte

3 kaşık light yoğurt

Havuç salatası

Ara:

1/2 büyük greyfurt







Pazar

Sabah:

Ispanaklı sütlü omlet

1 dilim tam tahıllı ekmek

Zeytinyağlı, kekikli pişmiş domates

Yeşil çay

1/2 greyfurt

Ara:

5-6 adet hünnap

Öğle:

6 kaşık kıymalı kereviz yemeği

Siyah pirinç salatası

1 kase kefirli cacık

Ara:

2 adet ceviz

1 adet elma (tarçın serpilerek)

Kahve

Ara:

1 adet yulaf kurabiyesi

Kuşburnu yeşil çay

Akşam:

Fırında siyah sarımsaklı lüfer

Armutlu roka salatası

Ara:

1 orta boy portakal







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