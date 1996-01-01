(kilogram) karesine bölünmesi ile hesaplanabilen obezite olup olmadığınızı öğrenebileceğiniz bir yöntemdir. Erkek ve kadında obezite beden kitle indeksi ile sınıflandırılmaktadır.

Obezite ve şişmanlık gitgide artan bir sağlık problemidir. Kişinin genel vücut durumunun saptanması için kullanılan bazı yöntemler kullanılır. Dünyada hazır yiyecekler ve hamburger gibi hazır, sağlıklı olmayan aşırı yağlı gıdalardan dolayı obezite günden güne artmaktadır. Obezite tedavisinde kullanılan en önemli ve yararlı yöntemlerden biri beden kitle indeksidir. En pratik olarak kullanılan yöntem beden kitle endeksi yöntemidir. Bu hastalık orta yaş hastalığı değil aynı zamanda günümüzde okul çağındaki çocuklarda da görülebilmektedir. Obezite cerrahisinde ilk olarak kullanılan yöntemlerden biri kelepçe idi. Fakat artık bu yöntem son bulmakta.



Diğer yöntemler arasında Türkiyede ilk olarak 2014 yılında gerçekleştirilmiş olan mide katlama operasyonu yer alıyor. Bu yöntem herhangi bir cerrahi komplikasyon içermiyor. Bu yüzden hastalar herhangi bir acı, ağrı duymamış oluyor. Bu yöntemin adı tam olarak Apollo endoskopik mide katlama operasyonu olarak geçmekte. 40 beden kitle endeksinin altında olan kişilere de obezite cerrahisi uygulanmakta. Peki beden kitle indeksi nasıl hesaplanıyor?



Beden kitle indeksi nasıl hesaplanır?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi vücut, kilosu, boyu hesaplarının karesine bölünmesi ile hesaplanan bir yöntemdir. Kadın ve erkek obezite beden kitle indeksi ile sınıflandırılır. Bir örnek vermek gerekirse; Vücut ağırlığı yani kilosu 52 kg olan birisi boyu da 1.63 olan bu kişinin beden kitle indeksi 52 ile 1.63'ün karesine bölünerek sonuç 19.6 çıkmaktadır. Bir başka örnek vermek gerekirse; vücut ağırlığı 73 olan kişinin boyu 1,85 cm olsun. Bu kişinin boyu ve kilosunun karesine bölünerek beden kitle indeksi sonucu 21.4 çıkmaktadır. Çıkan sonuçlar arasında vücut kitle indeksi eğer 18'in altında ise kişi zayıf demek, 18 ile 25 arasında ise kişi normal kiloda demek, 25 ile 30 arası fazla kilolu demek ve 30 ile 40 arası obez sınıfına girer. 40'ın üzerinde ise morbid obez olarak adlandırılmaktadır.



Bir örnek daha ele alacak olursak; 81 kilo bir kişi kadın ve ya erkek olsun 1.60 boyunda. 1.60x1.60 işleminde 2,56 değer ile 81 yani kiloyu böldüğümüz zaman çıkan sonuç 31,6 olacaktır. 18 yaşındaki kişi için bu sonuç zayıftır, 18-25 yaş arası ise normal kilodur. Eğer bu sonuç 25-30 yaş arası ise kilolu, 30-40 yaş arası obez sınıfında yer alır. 40 ve üzeri yaşında ise aşırı obez demektir ve çok tehlikelidir. Ayrıca bel çevresi 86 santimetrenin üzerinde olan kadınlar artan obezite riskine sahiptir. Bel çevresi 100 santimetrenin üzerinde olan erkekler de artan obezite riskine sahip kategorisinde yer almaktadır.



Yaş gruplarına göre beden kitle indeksi

19-24 yaş arası kişilerin vücut kitle indeksi: 19-24

25-34 yaş arası kişilerin vücut kitle indeksi: 20-25

35-44 yaş arası kişilerin vücut kitle indeksi: 21-26

45-54 yaş arası kişilerin vücut kitle indeksi: 22-27

55-65 yaş arası kişilerin vücut kitle indeksi: 23-28 olmalıdır.



Çocuğunuzun obezite olabileceğinin belirtileri

• Az su içiyorsa

• Aşırı yemek yiyorsa

• Ağzında sürekli birşey olsun istiyor doymak için yemiyorsa

• Sürekli meyve suyu tüketiyorsa

• Su içmektense daha çok şekerli, meyveli sıvılar tüketiyorsa

• Öğün aralarında abur cubur yiyorsa

• Şekerli hazır gıdaları seviyorsa (kek, çikolata...)

• Kahvaltı yapmıyorsa

• Karbonhidrat ağırlıklı besleniyorsa

• Sosları seviyor ve tüketiyorsa

• Az meyve yani az doğal gıdalar tüketiyorsa

• Yağlı besinleri tüketmeyi tercih ediyorsa

• Çocuğunuz sürekli öğün atlıyorsa çocuğunuzun obezite olma ihtimali yüksek demektir.