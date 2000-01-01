Buğday, arpa, çavdar ve yulafta bulunan gluten isimli proteinden mutfağınızı arındırın! Glutensiz kek ve pasta tarifleri ile beş çayınıza sağlıklı lezzetler katın!

FRAMBUAZLI PASTA

Malzemeler

• 2 yumurta

• 4 çorba kaşığı pudra şekeri

• 4 çorba kaşığı glutensiz un

• 1 paket vanilya

• 1 paket kabartma tozu

Kreması için;

• 1 su bardağı tozşeker

• 3 çorba kaşığı glutensiz un

• 2 çorba kaşığı pirinç unu

• 2 su bardağı frambuaz

Hazırlanışı

Pandispanyası için yumurta ve şekeri çırpın. Üzerine diğer malzemeleri ekleyin. 170 derecede yaklaşık 15 dakika pişirin. Bu pandispanyadan 3-4 adet pişirin. Un ve nişastayı bir miktar suda eritin. Şekeri kaynatarak şerbet haline getirin. Bağlamak için kaynağında nişastalı karışımı içerisine ilave edin. Karışımı ikiye bölün. Bir frambuazları ezdikten sonra karışımın yarısına karıştırın. kıvamsız olursa bir süre daha kaynatın. Renkli ve renksiz olarak hazrıladığınız kremaları pandispanyaların arasına krema olarak kullanın. Üzerini fındık ve frambuaz ile süsleyerek servis yapın.

KEÇİBOYNUZU UNUNDAN ÇİKOLATA

Malzemeler

• 1/3 bardak Hindistan cevizi yağı

• 3 yemek kaşığı fıstık ezmesi

• 1/4 bardak keçiboynuzu unu

• 1 yemek kaşığı kakao

• 2-3 yemek kaşığı pekmez

• 1/4 bardak fındık

Hazırlanışı

Hindistan cevizi yağını eritin. Tüm malzemeleri bir kaba alıp çırpma teliyle karıştırın. Buz kalıplarına alıp, dondurun. Kalıplardan çıkartarak servis edin.

YABAN MERSİNLİ MUFFIN

Malzemeler

• 4 yumurta

• 1/2 su bardağı kurutulmuş yaban mersini

• 1 su bardağı rendelenmiş Hindistan cevizi

• 1/2 su bardağı esmer şeker

• 2 yemek kaşığı tereyağı

• 1 paket vanilya

• 1/2 paket kabartma tozu

• 1/2 çay kaşığı tuz

Üzerinin kaplaması için;

• 1/2 su bardağı toz badem

• 1/2 su bardağı esmer şeker

• 1 tatlı kaşığı tarçın

Hazırlanışı

Yumurta ve esmer şekeri mikser yardımıyla şeker eriyene kadar çırpın. Oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağını ekleyin ve karıştırma işlemini sürdürün. Rendelenmiş Hindistan cevizi, vanilya, kabartma tozu ve tuzu ayrı bir kapta harmanlayın. Çırpılmış sıvı ve karıştırdığınız kuru malzemeleri tahta bir spatula yardımıyla birbirine yedirin. Silikon muffin kalıplarını tereyağı ile yağlayın. Hazırladığınız muffin harcını kalıpların yarısına gelecek şekilde paylaştırın. Üzerlerine kurutulmuş yaban mersinlerini serpiştirin. Muffin’lerin üzerinin daha gevrek olması ve yaban mersinlerinin ara katta kalması için; toz badem, esmer şeker ve tarçını karıştırın. Hazırladığınız karışımı muffin kalıplarına eşit olarak dağıtın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika kadar pişirin, ılıdıktan sonra servis yapın.

KABAKLI MISIR UNU KEKİ

Malzemeler

• 1 orta boy kabak

• 4 adet yumurta

• 200 ml maden suyu

• 1 su bardağı yoğurt

• 3/4 su bardağı zeytinyağı

• 100 gr beyaz peynir

• 500 gr mısır unu

• 1 paket kabartma tozu

• 1/2 taze sıkılmış limon suyu

• Dereotu

Hazırlanışı

Fırını 180 derecede ısıtın. Kabağı çok ince halkalar halinde doğrayın, 1 kaşık zeytinyağında soteleyin. Beyaz peyniri çatalla ezin. Dereotunu çok ince doğrayın. Yumurtaları çırpın. Üzerine yoğurt, zeytinyağı, maden suyunu ekleyin ve karıştırın. Karışıma mısır unu ve kabartma tozunu ekleyin, üzerine yarım limonun suyunu sıkın ve iyice karıştırın. Fırın kabını yağlayın. Sotelediğiniz kabakların yarısını hamurun içine katıp karıştırın. Kek hamurunu yağladığınız kalıba dökün, spatula ile düzgünce yayın. Geri kalan kabakları kek hamurunun üzerine aralıklarla dizin. Sıcak fırında üzeri kızarana kadar 35-40 dakika civarında pişirin, soğutarak servis yapın.

KİNOALI KISIR

Malzemeler

• 1 su bardağı kinoa

• 1 domates

• 1/2 kırmızı soğan

• 1 kırmızıbiber

• 1 yeşil biber

• 2 salatalık

• 1 avuç dolusu taze nane

• 1/2 avokado

• 1 yemek kaşığı domates salçası

• 1 tatlı kaşığı biber salçası

• 2 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 yemek kaşığı nar ekşisi

• 1 yemek kaşığı limon suyu

• Tuz, karabiber, pul biber, kimyon

• 2 yemek kaşığı nar tanesi

Hazırlanışı

Kinoayı yıkayıp süzdükten sonra, bol suyla haşlayın. Malzemelerin hepsini minik küpler halinde doğrayın. Kinoayı salça, zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi ve baharatlarla iyice karıştırın. Minik küpler halinde doğradığınız sebzeleri de kinoayla karıştırın ve servis edin.

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